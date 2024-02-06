Юные экскурсанты услышат много интересных историй об одном из главных музейных комплексов мира, разгадают множество загадок и восстановят карту.
Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству.
Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству.
Ближайшие даты:
6
фев
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7
фев
фев
8
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Что вас ожидает:
- Общий вид на территорию Ватикана со смотровой музея
- Коллекцию древнеримских скульптур, в которую входят скульптуры известные на весь мир как: торс Бельведерский, Лаокоон, Аполлон Бельведерский.
- Мраморный зоопарк
- Галерею карт и гобеленов
- Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело
Описание
Всё пропало. В музеях Ватикана сегодня ночью произошло самое непредвиденное! Все музейные карты испарились. Как быть теперь гостям в одном из самых больших музеев мира? Как им не потеряться в огромной коллекции? Как узнать, что надо обязательно посмотреть и куда им идти? Время помочь воссоздать карту и спасти всех гостей, найдя выход из музея! Юные экскурсанты услышат много интересных историй об одном из главных музейных комплексов мира, разгадают множество загадок и восстановят карту. Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству. Что узнаем на этой экскурсии:• Историю и интересные факты о Ватикане.
- Кто такой папа Римский и почему он так важен для мирового общества.
- Историю древних наций: Египта и древних Римлян.
- Каким транспортом раньше пользовался Папа Римский, что это за машина папамобиль, и если у Папы Римского есть свой паровоз.
- Зачем в музее создали мраморный зоопарк и построили целый древний храм внутри.
- Увидим гугл мапс или яндекс карты средневековья.
- Что происходит в Сикстинской капелле и почему сюда мечтает попасть весь мир. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2.5-3 часа.
- Возраст: от 4 лет.
- Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.
- Присутствует туалет и кафетерий.
- Есть ограничения в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты.
- Советуем удобную обувь. Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость. Можно оставить в камере хранения при музее. Задания15 заданий по карте. Красивые, познавательные и ярко оформленные. Для прохождения квеста не понадобится готовиться заранее, наоборот, пройдя его, можно узнать много нового. Задания на логику, внимание, креативность и память.
- Важно.
Входной билет в музеи Ватикана необходимо приобрести заранее: от 21 евро взрослый, детский 8 евро. Налог — 5 евро с человека. Приобрести можно на официальном сайте m.museivaticani.va
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Яркий материал с квест-экскурсии
- Памятный сувенир
- Что не входит
- Входной билет в музеи Ватикана
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вход в музеи Ватикана (Musei Vaticani)Завершение: Выход в музеи Ватикана (Musei Vaticani)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
- Чтобы быть на связи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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