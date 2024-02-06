Всё пропало. В музеях Ватикана сегодня ночью произошло самое непредвиденное! Все музейные карты испарились. Как быть теперь гостям в одном из самых больших музеев мира? Как им не потеряться в огромной коллекции? Как узнать, что надо обязательно посмотреть и куда им идти? Время помочь воссоздать карту и спасти всех гостей, найдя выход из музея! Юные экскурсанты услышат много интересных историй об одном из главных музейных комплексов мира, разгадают множество загадок и восстановят карту. Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству. Что узнаем на этой экскурсии:• Историю и интересные факты о Ватикане.

Кто такой папа Римский и почему он так важен для мирового общества.

Историю древних наций: Египта и древних Римлян.

Каким транспортом раньше пользовался Папа Римский, что это за машина папамобиль, и если у Папы Римского есть свой паровоз.

Зачем в музее создали мраморный зоопарк и построили целый древний храм внутри.

Увидим гугл мапс или яндекс карты средневековья.

Что происходит в Сикстинской капелле и почему сюда мечтает попасть весь мир. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2.5-3 часа.

Возраст: от 4 лет.

Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.

Присутствует туалет и кафетерий.

Есть ограничения в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты.

Советуем удобную обувь. Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость. Можно оставить в камере хранения при музее. Задания15 заданий по карте. Красивые, познавательные и ярко оформленные. Для прохождения квеста не понадобится готовиться заранее, наоборот, пройдя его, можно узнать много нового. Задания на логику, внимание, креативность и память.

Важно.

Входной билет в музеи Ватикана необходимо приобрести заранее: от 21 евро взрослый, детский 8 евро. Налог — 5 евро с человека. Приобрести можно на официальном сайте m.museivaticani.va