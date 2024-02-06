Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана

Индивидуальная квест-экскурсия в Риме
Юные экскурсанты услышат много интересных историй об одном из главных музейных комплексов мира, разгадают множество загадок и восстановят карту.

Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству.
Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана
Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана
Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Общий вид на территорию Ватикана со смотровой музея
  • Коллекцию древнеримских скульптур, в которую входят скульптуры известные на весь мир как: торс Бельведерский, Лаокоон, Аполлон Бельведерский.
  • Мраморный зоопарк
  • Галерею карт и гобеленов
  • Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело

Описание

Всё пропало. В музеях Ватикана сегодня ночью произошло самое непредвиденное! Все музейные карты испарились. Как быть теперь гостям в одном из самых больших музеев мира? Как им не потеряться в огромной коллекции? Как узнать, что надо обязательно посмотреть и куда им идти? Время помочь воссоздать карту и спасти всех гостей, найдя выход из музея! Юные экскурсанты услышат много интересных историй об одном из главных музейных комплексов мира, разгадают множество загадок и восстановят карту. Такое знакомство с музеями Ватикана не только надолго останется в памяти у ребят, но и пробудит интерес к искусству. Что узнаем на этой экскурсии:• Историю и интересные факты о Ватикане.
  • Кто такой папа Римский и почему он так важен для мирового общества.
  • Историю древних наций: Египта и древних Римлян.
  • Каким транспортом раньше пользовался Папа Римский, что это за машина папамобиль, и если у Папы Римского есть свой паровоз.
  • Зачем в музее создали мраморный зоопарк и построили целый древний храм внутри.
  • Увидим гугл мапс или яндекс карты средневековья.
  • Что происходит в Сикстинской капелле и почему сюда мечтает попасть весь мир. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2.5-3 часа.
  • Возраст: от 4 лет.
  • Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.
  • Присутствует туалет и кафетерий.
  • Есть ограничения в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты.
  • Советуем удобную обувь. Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость. Можно оставить в камере хранения при музее. Задания15 заданий по карте. Красивые, познавательные и ярко оформленные. Для прохождения квеста не понадобится готовиться заранее, наоборот, пройдя его, можно узнать много нового. Задания на логику, внимание, креативность и память.
  • Важно.
Входной билет в музеи Ватикана необходимо приобрести заранее: от 21 евро взрослый, детский 8 евро. Налог — 5 евро с человека. Приобрести можно на официальном сайте m.museivaticani.va

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Яркий материал с квест-экскурсии
  • Памятный сувенир
Что не входит
  • Входной билет в музеи Ватикана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Завершение: Выход в музеи Ватикана (Musei Vaticani)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
  • Чтобы быть на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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