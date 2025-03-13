Откройте для себя секреты приготовления настоящей домашней пасты и тирамису от местного шеф-повара на этом кулинарном мастер-классе в Риме.
Кулинарный мастер-класс проходит в любимом местными ресторанами, в районе гурманов Рима, недалеко от Ватикана.
Описание мастер-классаОткройте для себя секреты приготовления настоящей домашней пасты и тирамису от местного шеф-повара на этом кулинарном мастер-классе в Риме. Кулинарный мастер-класс проходит в любимом местными ресторанами, в районе гурманов Рима, недалеко от Ватикана. Этот кулинарный мастер-класс предложит вам не только лучшее качество, но и лучшее соотношение цены и качества. Вас ожидает опытный шеф-повар, ингредиенты самого высокого качества, прекрасное вино и просекко, а также безалкогольные напитки в неограниченном количестве. Количество групп ограничено, поэтому забронируйте прямо сейчас, чтобы присоединиться к этому удивительному кулинарному мастер-классу в Риме! Приготовьте и наслаждайтесь плодами своего труда. Возьмите домой рецепты, чтобы воспроизвести свои новые навыки искусства дома. Важная информация:
- Узнайте, как приготовить домашнюю пасту и свежий тирамису с нуля.
- Занятия проходят в любимом местными ресторанами в Риме недалеко от Ватикана.
- Опытный местный повар и небольшая группа.
- Наливное прекрасное вино и просекко.
- Безлимитные безалкогольные напитки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по приготовлению макарон и тирамису на английском языке
- Вино и просекко
- Неограниченное количество безалкогольных напитков и воды
Место начала и завершения?
Via Candia, 71, 00192 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
13 мар 2025
Потрясающий мастер-класс, приятные впечатления от Симоны,которая подробно поделилась рецептами тирамиссу и пасты. Почувствуй себя шеф-поваром)
Г
Гуля
8 июл 2024
Лучшее, что мы сделали в Риме! Моим детям понравилось. Это было наше единственное веселое времяпрепровождение, которое дети запомнят навсегда. Мы даже получили рецепт, чтобы попробовать его дома!
А
Антон
1 июл 2024
Лучший кулинарный курс, который я когда-либо посещал. Было много Просекко, и еда тоже была вкусной. Начало было особенно хорошим.
J
Jason
30 июн 2024
Это была наша любимая экскурсия в Риме. Клаудио был отличным хозяином, и общее впечатление было на высшем уровне. Мы определенно рекомендуем.
В
Виктор
23 июн 2024
Опыт был отличным! Нам очень понравилось. Спасибо, Лейла, за то, что сделала все возможное, чтобы спеть песню с днем рождения для моего друга и показать нам итальянскую традицию. Персонал в ресторане, особенно Эдди и Винс, был очень любезным и дружелюбным! Определенно рекомендую!
Я
Якоб
10 июн 2024
Мы так весело провели время на этом уроке! Удивительное вино, фантастический хозяин, который был болтлив и вовлекал всех в процесс! Мы встретили много прекрасных людей, и еда была восхитительной. Такой захватывающий опыт, который я очень рекомендую всем, это один из самых ярких моментов нашей поездки:)
