В Виктория Потрясающий мастер-класс, приятные впечатления от Симоны,которая подробно поделилась рецептами тирамиссу и пасты. Почувствуй себя шеф-поваром)

Г Гуля Лучшее, что мы сделали в Риме! Моим детям понравилось. Это было наше единственное веселое времяпрепровождение, которое дети запомнят навсегда. Мы даже получили рецепт, чтобы попробовать его дома!

А Антон Лучший кулинарный курс, который я когда-либо посещал. Было много Просекко, и еда тоже была вкусной. Начало было особенно хорошим.

J Jason Это была наша любимая экскурсия в Риме. Клаудио был отличным хозяином, и общее впечатление было на высшем уровне. Мы определенно рекомендуем.

В Виктор Опыт был отличным! Нам очень понравилось. Спасибо, Лейла, за то, что сделала все возможное, чтобы спеть песню с днем рождения для моего друга и показать нам итальянскую традицию. Персонал в ресторане, особенно Эдди и Винс, был очень любезным и дружелюбным! Определенно рекомендую!