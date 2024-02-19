Уникальная возможность для гурманов и любителей истории! На этой прогулке по Риму вы попробуете мясные и сырные деликатесы, насладитесь римской пиццей и узнаете, как выбирают итальянские вина. Прогулка проходит в аутентичных местах, таких как рынок Кампо-деи-Фиори и район Трастевере. Это не просто экскурсия, а погружение в культуру и традиции итальянской кухни, которая славится разнообразием и изысканностью

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Описание экскурсии

Городской рынок и римская пицца

Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.

Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.

Трастевере — всё о вине и итальянской кухне

Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.

Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.

Организационные детали