Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
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Описание
Что вас ожидает
Городской рынок и римская пицца
Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.
Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.
Трастевере — всё о вине и итальянской кухне
Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.
Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €35/чел., дополнительный алкоголь — по желанию
- Меню дегустации может варьироваться в зависимости от сезона и количества человек
- Экскурсия проводится в группе от 2 человек. Перед бронированием уточните, пожалуйста, состоится ли прогулка в выбранный вами день.
ежедневно в 13:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Campo de’ Fiori
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.