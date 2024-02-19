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Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе

Познакомьтесь с Римом через его вкусы! Узнайте историю кухни, попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой Трастевере
Уникальная возможность для гурманов и любителей истории! На этой прогулке по Риму вы попробуете мясные и сырные деликатесы, насладитесь римской пиццей и узнаете, как выбирают итальянские вина. Прогулка проходит в аутентичных местах, таких как рынок Кампо-деи-Фиори и район Трастевере.

Это не просто экскурсия, а погружение в культуру и традиции итальянской кухни, которая славится разнообразием и изысканностью
4.6
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍕 Попробовать настоящую римскую пиццу
  • 🍷 Узнать об итальянских винах
  • 🧀 Дегустация местных деликатесов
  • 🏛 Истории о древнеримской кухне
  • 🌟 Атмосфера района Трастевере
  • 🍽 Открытие секретов итальянской кухни
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе

Что можно увидеть

  • Кампо-деи-Фиори
  • Трастевере

Описание экскурсии

Городской рынок и римская пицца

Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.

Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.

Трастевере — всё о вине и итальянской кухне

Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.

Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €45/чел., дополнительный алкоголь — по желанию
  • Меню дегустации может варьироваться в зависимости от сезона и количества человек
  • Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.

ежедневно в 13:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€100
Дети до 10 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Campo de’ Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим?
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Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Анна
Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы не только пробовали многогранную кухню Италии, но так же узнали как и что ели в древнем Риме, что и по каким правилам едят сейчас. Многое заставило посмотреть на итальянскую кухню под другим интересным углом! Искренне рекомендую и от себя говорю СПАСИБО большими буквами.
Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы
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V
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
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Наталия
Прекрасная экскурсия с чудесная Натальей, которая нас накормила до отвала итальянской едой, напоила вином и рассказала про Италию очень много всего интересного.
Всем рекомендую эту экскурсию и потрясающего гида Наталью, влюбленную в Италию всем сердцем.
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Арпине
Наталья с первой секунды зарядила нас хорошим настроением и мы отправились гулять и пробовать вкусы Рима. Узнали много интересных фактов о настоящей жизни римлян, увидели спрятанные от туристов великолепные скульптуры. Нам очень понравилось 🌞🌞🌞🩵
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А
Я надеялась погулять по двум прекрасным районам Рима и попробовать местную еду, но, к сожалению, в общей сложности мы прошли не более километра между всеми локациями. Наталья отлично начала рассказ
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с истории еды, мы выпили вина, попробовали сыры и мясо, затем сходили пиццей, а после этого мы отправились пробовать разные виды пасты и закусок в тратторию. По сути, мы просто пришли с гидом поесть в траттории, что затянулось на пару часов с обычным общением с другими участниками экскурсии. Про выбор вин, например, мы так и не узнали.
К сожалению, для меня экскурсия оказалась разочарованием. Мы потратили время на то, чтобы посидеть в траттории и поесть, а могли бы это сделать и в другое время самостоятельно. А сама экскурсия почему-то свелась на нет и мы особо ничего нового и не узнали.
Благодарю Наталью за ее время, но мне кажется, что экскурсию нужно сделать более динамичной и интересной.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо вам за отзыв. Если вы помните, сильнвй дождь помешал погулять подольше. Я заботилась о вас и вашем комфорте.
Все
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заявленное в описании экскурсии на сайте я выполнила: накормила, рассказала о еде, как и что ели и пили в древнем Риме богатые и бедные, откуда пошли традиции, что не едят современные итальянцы, их традиции, о современной кухне и культуре. Туристы и вы, в том числе, задавали много вопросов, на которые я отвечала. Мне жаль, что экскурсия вам не понравилась.
Спасибо

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