Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Познакомьтесь с Римом через его вкусы! Узнайте историю кухни, попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой Трастевере
Уникальная возможность для гурманов и любителей истории! На этой прогулке по Риму вы попробуете мясные и сырные деликатесы, насладитесь римской пиццей и узнаете, как выбирают итальянские вина. Прогулка проходит в аутентичных местах, таких как рынок Кампо-деи-Фиори и район Трастевере.
Это не просто экскурсия, а погружение в культуру и традиции итальянской кухни, которая славится разнообразием и изысканностью
Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.
Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.
Трастевере — всё о вине и итальянской кухне
Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.
Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €45/чел., дополнительный алкоголь — по желанию
Меню дегустации может варьироваться в зависимости от сезона и количества человек
Экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день.
ежедневно в 13:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€100
Дети до 10 лет
€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Campo de’ Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? читать дальшеуменьшить
Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Не сомневаясь можно гулять с Натальей по любому направлению в Риме! Гастрономическая экскурсия была чудесной! Мы не только пробовали многогранную кухню Италии, но так же узнали как и что ели в древнем Риме, что и по каким правилам едят сейчас. Многое заставило посмотреть на итальянскую кухню под другим интересным углом! Искренне рекомендую и от себя говорю СПАСИБО большими буквами.
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V
Viktoriya
Очень рекомендуем экскурсии с Натальей. Мы прекрасно провели время, очень много узнали про страну, обычаи и погрузились в гастрономический рай Рима.
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Наталия
Прекрасная экскурсия с чудесная Натальей, которая нас накормила до отвала итальянской едой, напоила вином и рассказала про Италию очень много всего интересного. Всем рекомендую эту экскурсию и потрясающего гида Наталью, влюбленную в Италию всем сердцем.
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Арпине
Наталья с первой секунды зарядила нас хорошим настроением и мы отправились гулять и пробовать вкусы Рима. Узнали много интересных фактов о настоящей жизни римлян, увидели спрятанные от туристов великолепные скульптуры. Нам очень понравилось 🌞🌞🌞🩵
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А
Анастасия
Я надеялась погулять по двум прекрасным районам Рима и попробовать местную еду, но, к сожалению, в общей сложности мы прошли не более километра между всеми локациями. Наталья отлично начала рассказ читать дальшеуменьшить
с истории еды, мы выпили вина, попробовали сыры и мясо, затем сходили пиццей, а после этого мы отправились пробовать разные виды пасты и закусок в тратторию. По сути, мы просто пришли с гидом поесть в траттории, что затянулось на пару часов с обычным общением с другими участниками экскурсии. Про выбор вин, например, мы так и не узнали. К сожалению, для меня экскурсия оказалась разочарованием. Мы потратили время на то, чтобы посидеть в траттории и поесть, а могли бы это сделать и в другое время самостоятельно. А сама экскурсия почему-то свелась на нет и мы особо ничего нового и не узнали. Благодарю Наталью за ее время, но мне кажется, что экскурсию нужно сделать более динамичной и интересной.
Наталья
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо вам за отзыв. Если вы помните, сильнвй дождь помешал погулять подольше. Я заботилась о вас и вашем комфорте. Все читать дальшеуменьшить
заявленное в описании экскурсии на сайте я выполнила: накормила, рассказала о еде, как и что ели и пили в древнем Риме богатые и бедные, откуда пошли традиции, что не едят современные итальянцы, их традиции, о современной кухне и культуре. Туристы и вы, в том числе, задавали много вопросов, на которые я отвечала. Мне жаль, что экскурсия вам не понравилась. Спасибо
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