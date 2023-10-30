Лучший способ познакомиться с городом — попробовать его на вкус! Приглашаю на историческо-гастрономическую прогулку по аутентичным местам Рима. Вы попробуете местные мясные и сырные деликатесы и итальянское вино. Поймёте, что кухня Италии — это не только пицца и паста. И разберётсь, как местным удаётся столько есть и не набирать вес.

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Описание

Что вас ожидает

Городской рынок и римская пицца

Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.

Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.

Трастевере — всё о вине и итальянской кухне

Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.

Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.

Организационные детали