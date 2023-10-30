Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе

Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры

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Лучший способ познакомиться с городом — попробовать его на вкус! Приглашаю на историческо-гастрономическую прогулку по аутентичным местам Рима. Вы попробуете местные мясные и сырные деликатесы и итальянское вино. Поймёте, что кухня Италии — это не только пицца и паста. И разберётсь, как местным удаётся столько есть и не набирать вес.
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Городской рынок и римская пицца

Начнём с городского рынка Кампо-деи-Фиори. Под нарезку мясных деликатесов, вкусного сыра и бокал вина в старой мясной лавке поделюсь историей римской кухни. Расскажу, что ели императоры и простые жители в Древнем Риме, какие блюда дошли до наших дней и что сейчас категорически не едят.

Также вы насладитесь настоящей римской пиццей. Узнаете, кто и когда её придумал, чем она отличается от неаполитанской и почему королева всех пицц носит имя Маргарита.

Трастевере — всё о вине и итальянской кухне

Мы отправимся в оживлённый район Трастевере, где под бокал белого или красного разберём итальянские вина — как их выбирать, какая закуска с каким вином сочетается. На выбор можно будет отведать пасту, закуски или мороженое.

Вы узнаете, какие блюда нужно обязательно попробовать в Риме, где лучший кофе, что такое итальянский аперитив и где едят местные. А ещё я открою, почему итальянцы столько едят и не толстеют.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €35/чел., дополнительный алкоголь — по желанию
  • Меню дегустации может варьироваться в зависимости от сезона и количества человек
  • Экскурсия проводится в группе от 2 человек. Перед бронированием уточните, пожалуйста, состоится ли прогулка в выбранный вами день.

ежедневно в 13:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Campo de’ Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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