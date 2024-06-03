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10%
Индивидуальная
2 часа
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
83€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€258 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€222 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июня 2024Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
- ВВиктория28 мая 2024Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
- ННаталия6 января 2018Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужинОчень понравился мастер класс! Спасибо Наташе! Очень милая и компетентная девушка! Прекрасно провели вечер! Всем советую!))
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Мастер-классы»
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