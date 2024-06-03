Интересные программы мастер-классы Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
8375 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
258 за человека
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
222 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 июня 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
  • Н
    Наталия
    6 января 2018
    Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин
    Очень понравился мастер класс! Спасибо Наташе! Очень милая и компетентная девушка! Прекрасно провели вечер! Всем советую!))

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Мастер-классы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
  2. Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
  3. Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 258 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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