122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Её величество Устрица
Мы не пойдём пробовать устрицы в шикарный римский ресторан, а отправимся на огромный, великолепный районный рынок, и именно здесь, среди живописных рыбных рядов, нам откроют столько устриц, сколько захочется. Рядом в овощной лавке купим пару лимонов и тут же на рынке, среди колоритных продавцов и римских хозяек, делающих покупки на обед, продегустируем этот морской деликатес за бокалом свежего белого вина из бочек. А я расскажу вам:
Его высочество Трюфель
Мы не пойдём обедать в пиццерию или тратторию. Несколько остановок на метро или десять минут на такси, и мы в самом сердце города, неподалёку от площади Испании — в лучшем трюфельном баре Рима. Здесь я расскажу вам:
Насладитесь ароматным деликатесом за бокалом свежего белого или, если приехали в Рим зимой, душистого красного вина.
Его благородие Паштет
А теперь небольшая прогулка по самому центру Рима — через Пантеон к площади Навона. В очаровательной энотеке, расположенной на другой крохотной, но знаменитейшей площади, нас ждут великолепные итальянские паштеты. Сегодня слово «паштет» ассоциируется у нас с французским фуа-гра, но история итальянского паштета уходит в далёкое прошлое. Еще древние римляне откармливали гусей для того, что бы на пирах наслаждаться его жирной печенью. А позднее в различных регионах Италии стали готовить «пастиччо» — кусок теста с начинкой из мяса, рыбы или дичи. Я расскажу вам:
Попробуете ассорти из самых разнообразных паштетов: из печени с коньяком, из кролика с трюфелями, из фазана, перепёлки или из кабана – за бокалом красного тосканского или местного домашнего вина.
Его сиятельство Сыр
В завершении нашей кулинарной прогулки предлагаю насладиться симфонией сырных вкусов. В античном Риме сыры были пищей простолюдинов, героев и богов, а в наше время в разных регионах Италии по традиционным рецептами производится около 400 видов сыра, и все они по своему уникальны! В уютном местечке, куда мы попадём, я расскажу вам историю итальянских сыров и поделюсь некоторыми необычными рецептами итальянской кухни, в которых главным ингредиентом будет именно сыр, а вы насладитесь «сырной тарелкой», достойной настоящих гурманов.
Во время нашего кулинарного путешествия по Риму я, конечно же, расскажу вам не только о римской и итальянской кухне, но и об истории города вообще, о достопримечательностях, которые мы встретим на нашем пути, и о кварталах, по которым будем гулять.
А если по дороге вам всё-таки захочется выпить кофе или полакомиться мороженым, то это станет ещё одной приятной ноткой нашей прогулки.
Приглашаю на прогулку настоящих гурманов и смельчаков!