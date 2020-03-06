122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!

Вероника
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Вероника – ваш гид
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь.

Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню.

Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Встреча Недалеко от Ватикана
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У этой экскурсии122 отзыва
4.96
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых

Программа

Её величество Устрица
Мы не пойдём пробовать устрицы в шикарный римский ресторан, а отправимся на огромный, великолепный районный рынок, и именно здесь, среди живописных рыбных рядов, нам откроют столько устриц, сколько захочется. Рядом в овощной лавке купим пару лимонов и тут же на рынке, среди колоритных продавцов и римских хозяек, делающих покупки на обед, продегустируем этот морской деликатес за бокалом свежего белого вина из бочек. А я расскажу вам:

  • об истории римской кухни;
  • о том, кто первым в Древнем Риме научился разводить устриц;
  • как в античности название этого моллюска было связанно с политикой;
  • и множество других интересных историй и легенд о Её величестве Устрице и римской кулинарии вообще.

Его высочество Трюфель
Мы не пойдём обедать в пиццерию или тратторию. Несколько остановок на метро или десять минут на такси, и мы в самом сердце города, неподалёку от площади Испании — в лучшем трюфельном баре Рима. Здесь я расскажу вам:

  • об этом загадочном подземном грибе, который называют «королём стола»;
  • о том, как за ним «охотились» древние греки и римляне;
  • какие регионы Италии богаты им сейчас;
  • кто считал его «пятым элементом», провоцирующим экзальтацию чувств и посылающим вдохновение;
  • какие таинственные средневековые истории связанны с «тубером» (так называется трюфель на латыни).

Насладитесь ароматным деликатесом за бокалом свежего белого или, если приехали в Рим зимой, душистого красного вина.

Его благородие Паштет
А теперь небольшая прогулка по самому центру Рима — через Пантеон к площади Навона. В очаровательной энотеке, расположенной на другой крохотной, но знаменитейшей площади, нас ждут великолепные итальянские паштеты. Сегодня слово «паштет» ассоциируется у нас с французским фуа-гра, но история итальянского паштета уходит в далёкое прошлое. Еще древние римляне откармливали гусей для того, что бы на пирах наслаждаться его жирной печенью. А позднее в различных регионах Италии стали готовить «пастиччо» — кусок теста с начинкой из мяса, рыбы или дичи. Я расскажу вам:

  • о том, какие паштеты подавали при дворах королей в XIV и XV веках;
  • что за сюрпризы ожидали пирующую знать, когда «Его благородие Паштет» оказывался на столе.

Попробуете ассорти из самых разнообразных паштетов: из печени с коньяком, из кролика с трюфелями, из фазана, перепёлки или из кабана – за бокалом красного тосканского или местного домашнего вина.

Его сиятельство Сыр
В завершении нашей кулинарной прогулки предлагаю насладиться симфонией сырных вкусов. В античном Риме сыры были пищей простолюдинов, героев и богов, а в наше время в разных регионах Италии по традиционным рецептами производится около 400 видов сыра, и все они по своему уникальны! В уютном местечке, куда мы попадём, я расскажу вам историю итальянских сыров и поделюсь некоторыми необычными рецептами итальянской кухни, в которых главным ингредиентом будет именно сыр, а вы насладитесь «сырной тарелкой», достойной настоящих гурманов.

Во время нашего кулинарного путешествия по Риму я, конечно же, расскажу вам не только о римской и итальянской кухне, но и об истории города вообще, о достопримечательностях, которые мы встретим на нашем пути, и о кварталах, по которым будем гулять.

А если по дороге вам всё-таки захочется выпить кофе или полакомиться мороженым, то это станет ещё одной приятной ноткой нашей прогулки.

Приглашаю на прогулку настоящих гурманов и смельчаков!

Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых
Кулинарная прогулка для самых смелых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Недалеко от Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Это один большой кулинарно-исторический экстаз! Теперь можно почувствовать себя настоящим эстетом, различающим вина севера и юга; экспертом, по классификации устриц и знатоком паштетов. Спасибо!
7 февраля 2020
Вероника провела нам экскурсию 06 февраля. Мы посетили рынок, попробовали устриц ( очень рекомендую), прошутто и сыры, затем отправились на прогулку и посетили чудесный ресторан.. Общение было в непринужденной обстановке. Много информации, но при этом не перегружено датами. Было очевидно, что гид старается максимально заинтересовать туристов. Вероника, огромный Вам привет! Было очень интересно с Вами познакомиться.
5 января 2020
Мы ходили с Вероникой. Нам очень было интересно. Прогулка шла почти весь день, мы попробовали местную кухню. По дороге Вероника рассказывала про интересные места из римской истории. Экскурсия очень интересная, необычная, точно запомнится надолго.
22 декабря 2019
Прекрасная познавательная и не утомительная экскурсия. Вероника очень хорошо ее подготовила, не буду раскрывать секреты, но вам понравится, как и нам!!
Вероника, большое спасибо!
Кстати, наша экскурсия проходила под проливным дождём, и нам все равно очень понравилось!
19 декабря 2019
Спасибо, мы прекрасно провели время. Было вкусно, весело, интересно и познавательно!
1 ноября 2019
Вероника отличный рассказчик, прогулка получилась очень приятной, интересной, душевной. Попробовали то, что точно не смогли бы без помощи Вероники. Очень рекомендую эту экскурсию и благодарна гиду. Спасибо!!!
10 октября 2019
Замечательная экскурсия! Мы провели чудесный день благодаря Веронике и увидели Рим с другой стороны. Выше наших ожиданий. Та прогулка до сих отзывается приятными воспоминаниями и явно дополнила нашу поездку в Рим. Еще раз огромная благодаргость Веронике.
30 сентября 2019
Экскурсия приятная, но, к сожалению, на дополнительные вопросы гид ответа не знает - отшучивается. Много информации, которую уже читали в Интернете
8 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась !
Kristina
28 августа 2019
Удивительный опыт и чудесная Вероника, у которой припасён ответ на любой вопрос об Италии. Мы стали чуточку смелее и вернёмся обязательно чтобы осмелеть окончательно. Спасибо!
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