122 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!

Программа

Её величество Устрица

Мы не пойдём пробовать устрицы в шикарный римский ресторан, а отправимся на огромный, великолепный районный рынок, и именно здесь, среди живописных рыбных рядов, нам откроют столько устриц, сколько захочется. Рядом в овощной лавке купим пару лимонов и тут же на рынке, среди колоритных продавцов и римских хозяек, делающих покупки на обед, продегустируем этот морской деликатес за бокалом свежего белого вина из бочек. А я расскажу вам:

об истории римской кухни;

о том, кто первым в Древнем Риме научился разводить устриц;

как в античности название этого моллюска было связанно с политикой;

и множество других интересных историй и легенд о Её величестве Устрице и римской кулинарии вообще.

Его высочество Трюфель

Мы не пойдём обедать в пиццерию или тратторию. Несколько остановок на метро или десять минут на такси, и мы в самом сердце города, неподалёку от площади Испании — в лучшем трюфельном баре Рима. Здесь я расскажу вам:

об этом загадочном подземном грибе, который называют «королём стола»;

о том, как за ним «охотились» древние греки и римляне;

какие регионы Италии богаты им сейчас;

кто считал его «пятым элементом», провоцирующим экзальтацию чувств и посылающим вдохновение;

какие таинственные средневековые истории связанны с «тубером» (так называется трюфель на латыни).

Насладитесь ароматным деликатесом за бокалом свежего белого или, если приехали в Рим зимой, душистого красного вина.

Его благородие Паштет

А теперь небольшая прогулка по самому центру Рима — через Пантеон к площади Навона. В очаровательной энотеке, расположенной на другой крохотной, но знаменитейшей площади, нас ждут великолепные итальянские паштеты. Сегодня слово «паштет» ассоциируется у нас с французским фуа-гра, но история итальянского паштета уходит в далёкое прошлое. Еще древние римляне откармливали гусей для того, что бы на пирах наслаждаться его жирной печенью. А позднее в различных регионах Италии стали готовить «пастиччо» — кусок теста с начинкой из мяса, рыбы или дичи. Я расскажу вам:

о том, какие паштеты подавали при дворах королей в XIV и XV веках;

и XV веках; что за сюрпризы ожидали пирующую знать, когда «Его благородие Паштет» оказывался на столе.

Попробуете ассорти из самых разнообразных паштетов: из печени с коньяком, из кролика с трюфелями, из фазана, перепёлки или из кабана – за бокалом красного тосканского или местного домашнего вина.

Его сиятельство Сыр

В завершении нашей кулинарной прогулки предлагаю насладиться симфонией сырных вкусов. В античном Риме сыры были пищей простолюдинов, героев и богов, а в наше время в разных регионах Италии по традиционным рецептами производится около 400 видов сыра, и все они по своему уникальны! В уютном местечке, куда мы попадём, я расскажу вам историю итальянских сыров и поделюсь некоторыми необычными рецептами итальянской кухни, в которых главным ингредиентом будет именно сыр, а вы насладитесь «сырной тарелкой», достойной настоящих гурманов.

Во время нашего кулинарного путешествия по Риму я, конечно же, расскажу вам не только о римской и итальянской кухне, но и об истории города вообще, о достопримечательностях, которые мы встретим на нашем пути, и о кварталах, по которым будем гулять.

А если по дороге вам всё-таки захочется выпить кофе или полакомиться мороженым, то это станет ещё одной приятной ноткой нашей прогулки.

Приглашаю на прогулку настоящих гурманов и смельчаков!