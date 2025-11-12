читать дальше

вам создать мозаику и стать частью истории древнего Рима. У Вас есть уникальная возможность попасть в действующую мастерскую и собрать своё мозаичное полотно.



Узнаете, что такое римская мозайка, чем смальт отличается от камня, что такое прямой набор в мозаике, и как колоть камень на необходимые части (тессеры) при помощи специальных инструментов.