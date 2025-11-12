Римская мозаика — это символ тысячелетней истории великого народа.
Мастерам древнего Рима понадобилось более 5 столетий, чтобы создать совершенную мозаику, которая до сих пор продолжает восхищать. На нашем мастер-классе мы предлагаем
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-классаВ окружении шедевров великих мастеров искусства, вы тоже можете примерить на себя роль художника. Уметь рисовать совсем не обязательно, ведь создать необычную мозаику поможет ваше вдохновение, хорошее настроение, опытный мастер и необходимые материалы. Это будет незабываемый уникальный опыт, не только от самого процесса создания мозаики, но также выражения вашего Я в картине, созданной вашими руками. Ваша работа послужит приятным воспоминаем или сувениром о путешествии в Рим. Во время мастер-класса вы узнаете:
- Практические и теоретические знания о тонкостях создания мозаики.
- Изучите материалы, техники и приёмы в живописи.
- Каждый участник получит пошаговую инструкцию, а также рекомендации художника во время работы.
- Это увлекательное и творческое занятие, которое развивает фантазию, воображение, а также умение разбираться в стилях в искусстве.
- Увидите изнутри как выглядят мастерские и почувствуете себя в роли великих гениев искусства.
Отдохнёте в теплой атмосфере и раскроете ваш творческий потенциал. Готовую работу можно сразу забрать себе на память.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение мастер-класса
- Материалы для изготовления мозаики
- Напитки и закуски
Место начала и завершения?
Площадь Торре - Арджентина
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Независимо от опыта
- Вы сможете освоить технику мозаики
- Используя натуральные материалы и древние технологии
- Создадите мозаику по древнеримскому сюжету. Выполняя работу способом прямого набора
- Накалывая камень на тессеры
- Создадите для себя нечто красивое и памятное
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
