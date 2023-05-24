Перенестись на тысячи лет назад и познакомиться с главными символами Вечного города в мини-группе
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Описание
Что вас ожидает
Жизнь гладиатора — Колизей. С нашим гидом вы без очереди пройдёте на арену, которая олицетворяет силу и власть Римской империи. Зачем и кем был создан Колизей? Как он функционировал и служил Риму почти 2000 лет? В рассказах гида перед вами оживут бои, которые проходили на легендарной арене, гладиаторские сражения и даже охота на экзотических зверей.
Римский форум: сердце Вечного города. Другая глава древнеримской истории откроется во время прогулки по Римскому форуму. Когда-то именно здесь, на рыночной площади, общественная и политическая жизнь города. Рассматривая руины и сохранившиеся постройки, вы услышите о рассвете и падении Римской империи, представите себе жизнь римлянина тысячу лет назад.
Холм Палатин: истоки империи. Также мы посетим один из семи холмов, на которых стоит Рим: самый древний и значимый. Вы узнаете, почему летопись Вечного города началась здесь и почему именно на Палатине селились римские патриции и императоры. И конечно, полюбуетесь роскошной панорамой.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет: 20 евро/взрослый и 10 евро/детский
- Вам не нужно самостоятельно покупать билеты, это сделаем мы сами, вы оплачиваете входной билет перед началом экскурсии на месте
- Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы уточнить в силе ли ваши планы и пришлем подробное место встречи с гидом
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Colosseo
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 13:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.