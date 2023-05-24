Приглашаю вас в небольшой группе до 15 человек исследовать Колизей — синоним Древнего Рима, его истории и величия. Вы пройдете на арену с нашим гидом без очереди, услышите о битвах гладиаторов и жизни императоров. А после посетите Римский форум, где кипела жизнь Вечного города, и древний холм Палантин.

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Описание

Что вас ожидает

Жизнь гладиатора — Колизей. С нашим гидом вы без очереди пройдёте на арену, которая олицетворяет силу и власть Римской империи. Зачем и кем был создан Колизей? Как он функционировал и служил Риму почти 2000 лет? В рассказах гида перед вами оживут бои, которые проходили на легендарной арене, гладиаторские сражения и даже охота на экзотических зверей.

Римский форум: сердце Вечного города. Другая глава древнеримской истории откроется во время прогулки по Римскому форуму. Когда-то именно здесь, на рыночной площади, общественная и политическая жизнь города. Рассматривая руины и сохранившиеся постройки, вы услышите о рассвете и падении Римской империи, представите себе жизнь римлянина тысячу лет назад.

Холм Палатин: истоки империи. Также мы посетим один из семи холмов, на которых стоит Рим: самый древний и значимый. Вы узнаете, почему летопись Вечного города началась здесь и почему именно на Палатине селились римские патриции и императоры. И конечно, полюбуетесь роскошной панорамой.

Организационные детали