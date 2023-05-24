Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин

Перенестись на тысячи лет назад и познакомиться с главными символами Вечного города в мини-группе

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Приглашаю вас в небольшой группе до 15 человек исследовать Колизей — синоним Древнего Рима, его истории и величия. Вы пройдете на арену с нашим гидом без очереди, услышите о битвах гладиаторов и жизни императоров. А после посетите Римский форум, где кипела жизнь Вечного города, и древний холм Палантин.
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Древний Рим за 2 часа: Колизей, Римский формум и Палатин
Ближайшие даты:
24
мая
26
мая
27
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Жизнь гладиатора — Колизей. С нашим гидом вы без очереди пройдёте на арену, которая олицетворяет силу и власть Римской империи. Зачем и кем был создан Колизей? Как он функционировал и служил Риму почти 2000 лет? В рассказах гида перед вами оживут бои, которые проходили на легендарной арене, гладиаторские сражения и даже охота на экзотических зверей.

Римский форум: сердце Вечного города. Другая глава древнеримской истории откроется во время прогулки по Римскому форуму. Когда-то именно здесь, на рыночной площади, общественная и политическая жизнь города. Рассматривая руины и сохранившиеся постройки, вы услышите о рассвете и падении Римской империи, представите себе жизнь римлянина тысячу лет назад.

Холм Палатин: истоки империи. Также мы посетим один из семи холмов, на которых стоит Рим: самый древний и значимый. Вы узнаете, почему летопись Вечного города началась здесь и почему именно на Палатине селились римские патриции и императоры. И конечно, полюбуетесь роскошной панорамой.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет: 20 евро/взрослый и 10 евро/детский
  • Вам не нужно самостоятельно покупать билеты, это сделаем мы сами, вы оплачиваете входной билет перед началом экскурсии на месте
  • Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы уточнить в силе ли ваши планы и пришлем подробное место встречи с гидом

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и архитектура
Летние
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