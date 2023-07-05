Приглашаем вас на уникальную групповую экскурсию «Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы».Вместе с профессиональным гидом вы погрузитесь в атмосферу Древнего Рима, посетите знаменитый Колизей без траты времени

на очереди и узнаете о захватывающих битвах гладиаторов, которые происходили на его арене. Затем экскурсия продолжится на Римских форумах, где вы сможете ощутить дух эпохи, когда Рим был центром могущественной империи. Вы узнаете о важнейших событиях, которые происходили в этом историческом месте, и окунетесь в повседневную жизнь древних римлян. Экскурсия завершится на холме Палатин, откуда открывается великолепный вид на руины древнего города. Это путешествие в прошлое оставит незабываемые впечатления и позволит вам лучше понять историю и культуру Рима. В стоимость экскурсии включена услуга гида, билеты приобретаются отдельно. Мы заботимся о вашем комфорте и предоставляем всю необходимую информацию заранее, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и обогащающим

Описание билета

Жизнь гладиатора — Колизей. Вы увидите арену, которая олицетворяет силу и власть Римской империи. Зачем и кем был создан Колизей? Как он функционировал и служил Риму почти 2000 лет? В рассказах гида перед вами оживут бои, которые проходили на легендарной арене, гладиаторские сражения и даже охота на экзотических зверей.

Римский форум: сердце Вечного города. По дороге к Римским форумам я расскажу о другой главе древнеримской истории. Когда-то именно здесь кипела общественная, политическая и религиозная жизнь города. Вы узнаете о рассвете и падении Римской империи, представите себе жизнь римлянина 2 тысячи лет назад. В конце экскурсии я оставлю вас на форумах, и вы сможете погулять, а также подняться на холм Палатин, откуда со смотровой площадки открывается великолепный вид на Древний Рим.

Организационные детали