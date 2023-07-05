Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Приглашаем вас на уникальную групповую экскурсию «Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы».
Вместе с профессиональным гидом вы погрузитесь в атмосферу Древнего Рима, посетите знаменитый Колизей без траты времени читать дальшеуменьшить
на очереди и узнаете о захватывающих битвах гладиаторов, которые происходили на его арене.
Затем экскурсия продолжится на Римских форумах, где вы сможете ощутить дух эпохи, когда Рим был центром могущественной империи.
Вы узнаете о важнейших событиях, которые происходили в этом историческом месте, и окунетесь в повседневную жизнь древних римлян. Экскурсия завершится на холме Палатин, откуда открывается великолепный вид на руины древнего города.
Это путешествие в прошлое оставит незабываемые впечатления и позволит вам лучше понять историю и культуру Рима. В стоимость экскурсии включена услуга гида, билеты приобретаются отдельно.
Мы заботимся о вашем комфорте и предоставляем всю необходимую информацию заранее, чтобы ваше путешествие было максимально приятным и обогащающим
Жизнь гладиатора — Колизей. Вы увидите арену, которая олицетворяет силу и власть Римской империи. Зачем и кем был создан Колизей? Как он функционировал и служил Риму почти 2000 лет? В рассказах гида перед вами оживут бои, которые проходили на легендарной арене, гладиаторские сражения и даже охота на экзотических зверей.
Римский форум: сердце Вечного города. По дороге к Римским форумам я расскажу о другой главе древнеримской истории. Когда-то именно здесь кипела общественная, политическая и религиозная жизнь города. Вы узнаете о рассвете и падении Римской империи, представите себе жизнь римлянина 2 тысячи лет назад. В конце экскурсии я оставлю вас на форумах, и вы сможете погулять, а также подняться на холм Палатин, откуда со смотровой площадки открывается великолепный вид на Древний Рим.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Колизей и наушники: дети до 18 лет — €4, взрослые — €20
Вам не нужно самостоятельно покупать билеты, это сделаем мы сами, вы оплачиваете входной билет перед началом экскурсии на месте
Иногда на выбранный вами день и время может не быть билетов. Мы обязательно предупредим вас об этом за 24 часа и предложим перенести экскурсию на другой день или вернём предоплату.
В праздничные периоды время начала может быть изменено. Мы обязательно заранее сообщим вам об этом.
Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы уточнить в силе ли ваши планы и пришлём подробное место встречи с гидом
Билеты в Колизей именные и невозвратные, строго привязаны к дате и времени входа и заказываются заранее. Поэтому бронировать экскурсию нужно заблаговременно. Прежде чем внести предоплату, уточните у меня, есть ли места в группе.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€40
Дети до 18 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? читать дальшеуменьшить
Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
7
3
6
2
2
1
–
К
Кан
Организаторы молодцы. Держали всё время на связи нас. При изменениях сообщали за несколько часов. Подход понравился👍. Была запланирована встреча у будки перед метро Колизея, написала организаторам что буду минут через читать дальшеуменьшить
3, не успев дойти до места встречи, нас уже ожидал организатор. Очень всё слажено было👍👍👍Экскурсовод рассказал много интересного, отвечал на вопросы мои. Было занятным наша экскурсия, так как не чувствовала отстроненности. Была большая очередь в Колизей, думала будем стоять вечность, но нас запустили укоротив наш путь за счет организаторов. Мы много незнали о истории Колизея. Рассказы были интересными. Гид был доброжелателен. В Римский форум он нас запустил без очереди, всё внятно разъяснил куда идти и что смотреть. Рада что наткнулась на вас! Одно лишь НО, время экскурсии выпало на обеденное время, мы устали быстрее чем планировали. Римский форум нам стал менее интересен от усталости нашей. По мне утренние прогулки так не напрягают и экскурсии проходят легче, так как ходить нужно много и Лестницы, их так много, что ноги в конце для уже не хотят ходить. В целом всё прошло отлично. Однозначно я буду советовать вас!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Наташа-прекрасный рассказчик. Располагает к себе простотой общения, знаниями. Экскурсия содержательная, интересная. Советую всем.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Прекрасная экскурсии, не скучно, не долго, интересные факты. Наталья провела отлично! Не пожалели, так как самим было бы не интересно и не информативно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Все хорошо, экскурсовод Надежда - супер! Огромная благодарность за грамотные объяснения, хорошие знания по истории и культуре бытия того времени! Спа си бо ❤️
НО большой и важный совет - выбирайте экскурсию в раннее утреннее или в вечернее время, на солнцепеке экскурсия обращается пыткой. И заранее попросите организатора снабдить экскурсовода наушниками (это очень важно)
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Были на экскурсии в Колизее с гидом Олегом. Очень интересно и познавательно. Олег собрал в экскурсии самые интересные и важные факты о достопримечательности и истории античного Рима. Нам также запомнилась оригинальная и легкая подача материала.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Хорошая экскурсия, проводил Олег. Комментарии гида относительно поддержки Украины со стороны Литвы в текущих условиях на экскурсии русским считаю излишними (личное мнение и оценку не стоит озвучивать на экскурсии в текущей геополитической ситуации).
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы»