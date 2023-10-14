9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Роскошное римское барокко

По следам Бернини и Борромини: шедевры и легенды Вечного города
Откройте для себя величие римского барокко в компании Бернини, Борромини и их современников! Вы прогуляетесь по площадям и узким улочкам, пройдёте по Испанской лестнице, загадаете желание у фонтана Треви и рассмотрите знаменитые шедевры на пьяцца Навона.

Узнаете о соперничестве великих архитекторов, символике скульптур и тайнах барочной эпохи, а также прочувствуете атмосферу Рима 17 века — театрального, роскошного и живого.
5
14 отзывов
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • элегантную площадь Пьяцца дель Пополо с храмами
  • Испанскую лестницу и фонтан Бернини в форме лодочки
  • бутики и легендарную Греческую кофейню в центре Рима
  • фонтан Треви, у которого принято загадывать желания
  • роскошную пьяцца Навона со скульптурами и фонтанами
  • ажурные фасады барочных церквей — Сант-Иво алла Сапиенца и Святой Агнессы

И узнаете:

  • как зарождалось и развивалось римское барокко в 17 веке
  • какие тайные смыслы и символика заложены в барочных скульптурах
  • истории создания фонтанов Треви, Тритона и Четырёх рек
  • о драматическом соперничестве Бернини и Борромини, изменивших облик Вечного города

Организационные детали

В августе рекомендую бронировать экскурсию на вечер или раннее утро, чтобы избежать сильной жары.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4662 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
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и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
Natalia
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней значительно больше 2х часов и не переставали удивляться. Очень интересно!
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней
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Т
пасибо большое Нелли за прекрасную экскурсию,за ее желание помочь увидеть в Риме те восхитительные места и нюансы, которые в обычных обзорных экскурсия туристы не замечают. Мы уже не первый раз
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в Риме. Многое в этом городе нам уже знакомо. Мы сообщили Нелли об этом. И она тут же перестроила наш маршрут так,чтобы мы могли прикоснуться к совершенно изумительным шедеврам!!!! Нелли очень эрудированный человек с широким кругозором,что необыкновенно обогатило нашу экскурсию. Она прекрасный рассказчик!!!! Очень дружелюбный человек! Я абсолютно убеждена,что экскурсия с Нелли понравиться и искушенным и неискушенным туристам!!! СПАСИБО Нелли за наши сегодняшние прекрасные открытия в Риме!
Рекомендую увидеть Рим с Нелли! И он откроется Вам с неожиданной и прекрасной стороны!

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Эдуард
Спасибо большое Нелле за отлично проведенную экскурсию! Это было потрясающе! Если вам повезет и Нелли будет свободна на ваши даты, бронируйте не задумываясь! Нас было трое, с нами был внук
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15 лет, понравилось всем, прошло уже дней 10, и все вспоминаем с большим теплом знакомство с Нелли и ее зкскурсии. Брали 2 экскурсии. Обе были восхитительны! Глубокая подача материала, в то же время, очень легко и с юмором! Время пролетело незаметно! Готовы были слушать ее еще и еще!

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С
Отличный гид Нелли. Были семьей с маленьким ребенком -маршрут вполне подходит для коляски прогулочной. Места все знакомые (мы уже 4-й раз в Риме), но впервые с таким интересом прошлись по
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привычному маршруту. В дороге есть возможность съесть мороженое в хороших местах, проверенных гидом, выпить кофе. На все дополнительные вопросы гид отвечает легко, никресно. Манера подачи информации легкая, ненапряжная, маршрут можно корректировать под запросы. Очень рекомендую!

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Надежда
Мы сообщили Нелли, что самые знаковые туристические места, важные для понимания стиля Барокко, мы уже посетили и что нам нужен уровень повыше обзорной экскурсии для туристов, которые впервые знакомятся с
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Римским барокко. Нелли провела для нас шикарную экскурсию по менее известным, но от того не менее красивым местам, еще понравилось, что экскурсия была захватывающей, требовала от нас активности в ответе на вопросы Гида, размышлений. Всем рекомендую.

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Н
Выдающийся экскурсовод, блестяще знающая общую, социальную и культурную историю Рима. Рассказ захватывает своей формой: в отличном темпе, связный, полный важных деталей, он совмещён с показом мест и зданий, что делает прогулку незабываемой. На экскурсии нам показали объекты редкой красоты и рассказали о них множество интереснейших историй. Мы очень благодарны Нелли за профессионализм и вдохновение!
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