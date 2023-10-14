9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

в Риме. Многое в этом городе нам уже знакомо. Мы сообщили Нелли об этом. И она тут же перестроила наш маршрут так,чтобы мы могли прикоснуться к совершенно изумительным шедеврам!!!! Нелли очень эрудированный человек с широким кругозором,что необыкновенно обогатило нашу экскурсию. Она прекрасный рассказчик!!!! Очень дружелюбный человек! Я абсолютно убеждена,что экскурсия с Нелли понравиться и искушенным и неискушенным туристам!!! СПАСИБО Нелли за наши сегодняшние прекрасные открытия в Риме!

Рекомендую увидеть Рим с Нелли! И он откроется Вам с неожиданной и прекрасной стороны!