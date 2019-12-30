9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с шедеврами Бернини, Борромини и других мастеров эпохи барокко

Нелли
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Нелли – ваш гид
На экскурсии вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам барокко – изящным жемчужинам в ожерелье Рима.

Мы прогуляемся по римским улочкам и роскошным городским площадям, поговорим о жизни легендарных архитекторов Бернини и Борромини, их судьбах и творениях.

Вы не только полюбуетесь мраморными статуями фасадов и хрустальными брызгами фонтанов, но и погрузитесь потрясающую атмосферу Вечного города.
96 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко

Что вас ожидает

Прогулка по красивейшим уголкам Рима
Я проведу вас по лабиринтам живописных улочек и познакомлю с самыми яркими шедеврами римского барокко, без которых невозможно представить Рим. Вы пройдете по элегантной пьяцца дель Пополо и рассмотрите её изумительные храмы. Спуститесь по знаменитой Испанской лестнице к фонтану Бернини в форме лодочки на площади, где столетия назад римляне устраивали танцы. Окунувшись в гущу римской жизни, мы прогуляемся мимо знаменитых бутиков, насладимся ароматом Греческой кофейни и загадаем желание у легендарного фонтана Треви. И, конечно, рассмотрим работы гениальных Бернини и Борромини на роскошной пьяцца Навона.

Развитие римского барокко
Вы узнаете о становлении римского барокко в 17 веке, о его специфике и главных представителях. Я помогу вам подметить основные черты барочной архитектуры: театральность и стремление удивить, особенности росписи, лепки и декоративных элементов. Мы поговорим о том, как жили и работали главные мастера барочной архитектуры – Бернини и Борромини, которые постоянно соперничали между собой. Вы рассмотрите ажурные фасады церкви Святой Агнессы, Сант-Иво алла Сапиенца и других жемчужин римского барокко. Узнаете, как создавались шедевральные фонтаны Треви, Тритона и Четырех Рек, и поймете, какая символика заложена в скульптурах.

Организационные детали

В августе рекомендуем бронировать экскурсию на вечер или раннее утро, чтобы избежать сильной жары.

Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко
Роскошное римское барокко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Нелли грамотный экскурсовод, прекрасный рассказчик. Первый раз мы в Риме, но теперь хочетсч сюда пртезжать и приезжать. Спамибо.
19 августа 2019
Спасибо огромное за интересную экскурсию. Нелли учла все наши пожелания. Несмотря на жару, мы получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Даже 6-летняя дочь в восторге! Спасибо еще раз!!!
11 ноября 2018
пасибо большое Нелли за прекрасную экскурсию ,за ее желание помочь увидеть в Риме те восхитительные места и нюансы , которые в обычных обзорных экскурсия туристы не замечают. Мы уже не первый раз в Риме. Многое в этом городе нам уже знакомо. Мы сообщили Нелли об этом. И она тут же перестроила наш маршрут так,чтобы мы могли прикоснуться к совершенно изумительным шедеврам !!!! Нелли очень эрудированный человек с широким кругозором,что необыкновенно обогатило нашу экскурсию. Она прекрасный рассказчик !!!! Очень дружелюбный человек ! Я абсолютно убеждена,что экскурсия с Нелли понравиться и искушенным и неискушенным туристам !!! СПАСИБО Нелли за наши сегодняшние прекрасные открытия в Риме !
Рекомендую увидеть Рим с Нелли ! И он откроется Вам с неожиданной и прекрасной стороны !
2 июня 2018
Экскурсия была замечательной! Несмотря на жаркую погоду Нелли построила маршрут таким образом,что усталости после не ощущалось. Содержание экскурсии было очень интересным. Большое спасибо Нелли за чудесное времяпрепровождение!
20 марта 2018
Выдающийся экскурсовод, блестяще знающая общую, социальную и культурную историю Рима. Рассказ захватывает своей формой: в отличном темпе, связный, полный важных деталей, он совмещён с показом мест и зданий, что делает прогулку незабываемой. На экскурсии нам показали объекты редкой красоты и рассказали о них множество интереснейших историй. Мы очень благодарны Нелли за профессионализм и вдохновение!
5 января 2018
Почти половину 31 декабря провели в компании Нелли. От Галереи Боргезе до пьяцца Навона. И мне и детям 11 и 15 лет было очень интересно. Время провели прекрасно.
10 ноября 2017
Огромное спасибо Нелли за интересный рассказ. По нашей просьбе Нелли не стала ограничивать экскурсию только темой барокко, но еще и рассказала много всего другого. Нелли была очень отзывчива и прислушивалась к нашим пожеланиям по поводу маршрута. Очень рекомендую и Нелли, и конкретно эту экскурсию!
Надежда
22 августа 2017
Мы сообщили Нелли, что самые знаковые туристические места, важные для понимания стиля Барокко, мы уже посетили и что нам нужен уровень повыше обзорной экскурсии для туристов, которые впервые знакомятся с Римским барокко. Нелли провела для нас шикарную экскурсию по менее известным, но от того не менее красивым местам, еще понравилось, что экскурсия была захватывающей, требовала от нас активности в ответе на вопросы Гида, размышлений. Всем рекомендую.
8 июля 2017
С самого начала понравилось то, что гид быстро отвечал в переписке, по существу и кратко. Экскурсия понравилась содержательной часть, гид была глубоко в материале и отвечала на вопросы, которые нас интересовали. Экскурсию провела больше заявленных 2 часов!!! Почти три. За оговоренную сумму. Посоветовала ПРЕКРАСНОЕ место для обеда! Очень довольны! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

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