9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по красивейшим уголкам Рима

Я проведу вас по лабиринтам живописных улочек и познакомлю с самыми яркими шедеврами римского барокко, без которых невозможно представить Рим. Вы пройдете по элегантной пьяцца дель Пополо и рассмотрите её изумительные храмы. Спуститесь по знаменитой Испанской лестнице к фонтану Бернини в форме лодочки на площади, где столетия назад римляне устраивали танцы. Окунувшись в гущу римской жизни, мы прогуляемся мимо знаменитых бутиков, насладимся ароматом Греческой кофейни и загадаем желание у легендарного фонтана Треви. И, конечно, рассмотрим работы гениальных Бернини и Борромини на роскошной пьяцца Навона.

Развитие римского барокко

Вы узнаете о становлении римского барокко в 17 веке, о его специфике и главных представителях. Я помогу вам подметить основные черты барочной архитектуры: театральность и стремление удивить, особенности росписи, лепки и декоративных элементов. Мы поговорим о том, как жили и работали главные мастера барочной архитектуры – Бернини и Борромини, которые постоянно соперничали между собой. Вы рассмотрите ажурные фасады церкви Святой Агнессы, Сант-Иво алла Сапиенца и других жемчужин римского барокко. Узнаете, как создавались шедевральные фонтаны Треви, Тритона и Четырех Рек, и поймете, какая символика заложена в скульптурах.