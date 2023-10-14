9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя величие римского барокко в компании Бернини, Борромини и их современников! Вы прогуляетесь по площадям и узким улочкам, пройдёте по Испанской лестнице, загадаете желание у фонтана Треви и рассмотрите знаменитые шедевры на пьяцца Навона.
Узнаете о соперничестве великих архитекторов, символике скульптур и тайнах барочной эпохи, а также прочувствуете атмосферу Рима 17 века — театрального, роскошного и живого.
Узнаете о соперничестве великих архитекторов, символике скульптур и тайнах барочной эпохи, а также прочувствуете атмосферу Рима 17 века — театрального, роскошного и живого.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- элегантную площадь Пьяцца дель Пополо с храмами
- Испанскую лестницу и фонтан Бернини в форме лодочки
- бутики и легендарную Греческую кофейню в центре Рима
- фонтан Треви, у которого принято загадывать желания
- роскошную пьяцца Навона со скульптурами и фонтанами
- ажурные фасады барочных церквей — Сант-Иво алла Сапиенца и Святой Агнессы
И узнаете:
- как зарождалось и развивалось римское барокко в 17 веке
- какие тайные смыслы и символика заложены в барочных скульптурах
- истории создания фонтанов Треви, Тритона и Четырёх рек
- о драматическом соперничестве Бернини и Борромини, изменивших облик Вечного города
Организационные детали
В августе рекомендую бронировать экскурсию на вечер или раннее утро, чтобы избежать сильной жары.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4662 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Нелли - прекрасный рассказчик, владеет богатыми знаниями, показала потайные эксклюзивности Рима. Гуляли с ней значительно больше 2х часов и не переставали удивляться. Очень интересно!
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Т
пасибо большое Нелли за прекрасную экскурсию,за ее желание помочь увидеть в Риме те восхитительные места и нюансы, которые в обычных обзорных экскурсия туристы не замечают. Мы уже не первый раз
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Спасибо большое Нелле за отлично проведенную экскурсию! Это было потрясающе! Если вам повезет и Нелли будет свободна на ваши даты, бронируйте не задумываясь! Нас было трое, с нами был внук
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С
Отличный гид Нелли. Были семьей с маленьким ребенком -маршрут вполне подходит для коляски прогулочной. Места все знакомые (мы уже 4-й раз в Риме), но впервые с таким интересом прошлись по
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Мы сообщили Нелли, что самые знаковые туристические места, важные для понимания стиля Барокко, мы уже посетили и что нам нужен уровень повыше обзорной экскурсии для туристов, которые впервые знакомятся с
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Н
Выдающийся экскурсовод, блестяще знающая общую, социальную и культурную историю Рима. Рассказ захватывает своей формой: в отличном темпе, связный, полный важных деталей, он совмещён с показом мест и зданий, что делает прогулку незабываемой. На экскурсии нам показали объекты редкой красоты и рассказали о них множество интереснейших историй. Мы очень благодарны Нелли за профессионализм и вдохновение!
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