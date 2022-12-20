Ночной Рим

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ночной Рим
Ночной Рим
Ночной Рим
Ночной Рим

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Республики
  • Храм Санта Мария делле Анджели
  • Виа Национале
  • Храм Санта Мария Маджоре
  • Замок Святого Ангела
  • Собор Святого Петра
  • Дворец Правосудия
  • Арапачес
  • Фонтан Треви
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия по Ночному Риму проходит на автобусе, что позволяет охватить по максимуму памятников достопримечательности. Мы будем делать остановки на фотографии в самых интересных и панорамных местах. Вечернее освящение придает городу особый шарм, а фонтаны так просто чудо при вечернем освящении. В ходе экскурсии мы познакомимся с такими объектами как: Площадь Республики, Храм Санта Мария делле Анджели, Виа Национале, Храм Санта Мария Маджоре, Виа Кавур, Колизей, Термы Каракалла, Большой Цирк, Языческие Храмы 3 в. до н. э, Театр Марчелло, Пьяцца Венеция, Проспект Витторио Эммануэле второго, Мост Ветторио Эммануэле второго, Замок Святого Ангела, Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Арапачес, Северные ворота города, Виа Венето, Площадь Барберини, Площадь чатырех фонтанов, Фонтан Треви.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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