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Описание

Экскурсия по Ночному Риму проходит на автобусе, что позволяет охватить по максимуму памятников достопримечательности. Мы будем делать остановки на фотографии в самых интересных и панорамных местах. Вечернее освящение придает городу особый шарм, а фонтаны так просто чудо при вечернем освящении. В ходе экскурсии мы познакомимся с такими объектами как: Площадь Республики, Храм Санта Мария делле Анджели, Виа Национале, Храм Санта Мария Маджоре, Виа Кавур, Колизей, Термы Каракалла, Большой Цирк, Языческие Храмы 3 в. до н. э, Театр Марчелло, Пьяцца Венеция, Проспект Витторио Эммануэле второго, Мост Ветторио Эммануэле второго, Замок Святого Ангела, Собор Святого Петра, Дворец Правосудия, Арапачес, Северные ворота города, Виа Венето, Площадь Барберини, Площадь чатырех фонтанов, Фонтан Треви.