Вечерние экскурсии Рима

Найдено 41 экскурсия в категории «Вечерние» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
34 отзыва
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
«Must-see места Рима в ночном свете»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
19 отзывов
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
«Если хотите застать город без толп — лучше встречаться в 7-8 утра (возможна также съёмка на закате
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
«Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«Вы изучите жизнь Вечного города на другом берегу Тибра, услышите о фонтанах вина и кострах инквизиции, увидите уютные вечерние улочки, не описанные в путеводителях, и откроете секреты истинно римской кухни»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
«00 утра действует ночной тариф: в это время трансфер стоит на 20-30 евро дороже (зависит от количества человек и типа автомобиля)»
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
«Рим — вечерний, неспешный, романтичный»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«Так — в компании привидений мы прогуляемся по вечернему Риму от Ватикана, через старинный район Борго Пио и мост Св»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Не заходят в бар у Пантеона по дороге на работу, а вечерами не сидят на Испанской лестнице»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Рима
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182155 за всё до 7 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
«Какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате 20 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12096 за всё до 6 чел.
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
«В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
«При бронировании рекомендую выбирать вечернее время с таким расчётом, чтобы экскурсия началась за 2 часа до того времени, когда вы планируете ужинать»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
«В августе рекомендуем бронировать экскурсию на вечер или раннее утро, чтобы избежать сильной жары»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«Чтобы почувствовать разнообразие вечернего города, мы проедем по улице Венето с ее роскошными отелями, магазинами, изысканными ресторанами и кафе, где увидим кусочек «сладкой жизни» из фильма Федерико Феллини»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«Последняя точка на нашем маршруте — площадь Навона, место встречи и вечернего отдыха римской молодежи и семейных пар»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
Посетить красивые места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города
Начало: Via dei Banchi Vecchi
«В летнее время прогулка проводится рано утром или вечером»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
260 за всё до 6 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
«Летом экскурсию лучше начать ранним утром (например, в 8:00) или вечером после 17:00»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Вечером галереи Ватикана уже не так сильно наводнены туристами, поэтому вы сможете увидеть важнейшие экспонаты папских коллекций без суеты и спешки»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
214 за всё до 4 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
«Завершим экскурсию у звезды кино — легендарного фонтана Треви, который красиво подсвечивается после заката»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
«Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле блестящий шанс полюбоваться Римом в отблесках фонарей»
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 125 за всё до 2 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
«Вы сможете насладиться и увидеть все основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке в вечернее время»
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
61 отзыв
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
«Рим в ночной подсветке – это настоящая магия и потрясающая атмосфера»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
«Нас ждет прогулка по вечернему Риму: мы пройдемся по главным городским улочкам и заглянем в неприметные, но интересные закоулки, скрытые от глаз туристов»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3021 за человека
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
112 отзывов
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
«Вечерняя экскурсия по самому живописному кварталу старого города Трастевере (Trastevere) в составе мини-группы»
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Вечерняя прогулка по Ватикану
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу и субботу для вечернего посещения»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
235 за всё до 5 чел.
Рим для подростков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Рим для подростков
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
«Вы увидите арку эпохи императора Августа, расположенную в двух шагах от подпольного ночного клуба»
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
100 за всё до 4 чел.
Таинство Ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Таинство Ночного Рима
Начало: Народная площадь, у главного входа на площадь
«Экскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 18.00.
12 июня в 15:00
14 июня в 15:00
от 200 за всё до 4 чел.
Вечерний Рим и район Трастевере
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Вечерний Рим и район Трастевере
«Вы останетесь в восторге от вечерней экскурсии по живописнейшему старинному кварталу Трастевере (Trastevere)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:15
45 за человека
Магия ночного Рима
Групповая
3 часа
3 отзыва
Магия ночного Рима
Пешеходная, в мини-группе (до 4 человек) . Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Рим в свете ночных огней — это удивительная магия и невероятная атмосфера, которую вы не сможете забыть»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 19:00
55 за человека
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Посетите средневековую часть города в Трастевере, где после наступления темноты кипит ночная жизнь»
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
«В этой экскурсии Вы насладитесь красотой ночного Рима»
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
186 за человека
Ночной Рим
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ночной Рим
«Вечернее освящение придает городу особый шарм, а фонтаны так просто чудо при вечернем освящении»
Расписание: Воскресенье в 17:00
39 за человека
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
«Перед вами откроется другой Рим, окутанный вечерними огоньками и эффектной подсветкой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
«Здесь перед вами предстанет вид на купол собора Святого Петра на закате»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • E
    Ekaterina
    2 июня 2024
    С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
    Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
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    ужина, лавочки с мороженным и т. д. Что можно улучшить: пару раз мы задавали вопросы, на которые гид не мог ответить. Вопросы были и по теме экскурсии, и просто про Рим. Понятно, человек не может знать всего, но мы надеемся, что он отметил их и почитает об этом. В целом большое спасибо, было здорово!

  • В
    Валентин
    1 июня 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
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    истории Древнего Рима, истории христианства и более продвинуться в дерби истории очень советую, познавательно и интересно, плюс Марина превосходный рассказчик и отличный человек, все наши прихоти были услышаны, очень советую, 3 с половиной часа пролетели незаметно и просто не хотелось расставаться, Марина Вам огромное спасибо и удачи Вам

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Отличный легкая экскурсия. Эли отлично рассказывает, излишне не нагружает данными и информацией. Эта прогулка очень помогла понять, что как выглядит
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    и где находится для нас, кто впервые гуляли по Риму. Ну и конкретно к Эли, надеюсь, ещё попадем в следующий раз) Спасибо!

  • E
    Evgeniya
    1 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Экскурсия по вечернему Риму была продумана до мелочей и очень подходит начать отпуск именно так. Гид Светлана преподнесла всё в очень легко воспринимаемой форме, очень интересно и занимательно.
  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
    Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
    Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
  2. «А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
  3. Автопрогулка по семи холмам Рима
  4. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
  5. Трансфер «Аэропорт - Рим»
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Вечерние" можно забронировать 41 экскурсию от 20 до 300 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 916 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 41 экскурсию на 2024 год по теме «Вечерние», 916 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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