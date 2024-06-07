1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
«Must-see места Рима в ночном свете»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
Фотопрогулка
1 час
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
«Если хотите застать город без толп — лучше встречаться в 7-8 утра (возможна также съёмка на закате)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
«Рим очень красив при вечернем освещении, но днем, в искрящихся солнечных лучах, Вечный город — великолепен»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«Вы изучите жизнь Вечного города на другом берегу Тибра, услышите о фонтанах вина и кострах инквизиции, увидите уютные вечерние улочки, не описанные в путеводителях, и откроете секреты истинно римской кухни»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
«00 утра действует ночной тариф: в это время трансфер стоит на 20-30 евро дороже (зависит от количества человек и типа автомобиля)»
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€94 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
«Рим — вечерний, неспешный, романтичный»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«Так — в компании привидений мы прогуляемся по вечернему Риму от Ватикана, через старинный район Борго Пио и мост Св»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Не заходят в бар у Пантеона по дороге на работу, а вечерами не сидят на Испанской лестнице»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182€155 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
«Какая детективная история случилась с масонскими ложами в Италии на закате 20 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120€96 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
«В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
«При бронировании рекомендую выбирать вечернее время с таким расчётом, чтобы экскурсия началась за 2 часа до того времени, когда вы планируете ужинать»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
«В августе рекомендуем бронировать экскурсию на вечер или раннее утро, чтобы избежать сильной жары»
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«Чтобы почувствовать разнообразие вечернего города, мы проедем по улице Венето с ее роскошными отелями, магазинами, изысканными ресторанами и кафе, где увидим кусочек «сладкой жизни» из фильма Федерико Феллини»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«Последняя точка на нашем маршруте — площадь Навона, место встречи и вечернего отдыха римской молодежи и семейных пар»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
Посетить красивые места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города
Начало: Via dei Banchi Vecchi
«В летнее время прогулка проводится рано утром или вечером»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
«Летом экскурсию лучше начать ранним утром (например, в 8:00) или вечером после 17:00»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы
Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана
«Вечером галереи Ватикана уже не так сильно наводнены туристами, поэтому вы сможете увидеть важнейшие экспонаты папских коллекций без суеты и спешки»
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
«Прогуливаясь по вечерним улочкам от одного бара к другому, мы поговорим о современных римлянах, местных традициях и менталитете»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
«Завершим экскурсию у звезды кино — легендарного фонтана Треви, который красиво подсвечивается после заката»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€55 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
«Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле блестящий шанс полюбоваться Римом в отблесках фонарей»
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
«Вы сможете насладиться и увидеть все основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке в вечернее время»
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
«Рим в ночной подсветке – это настоящая магия и потрясающая атмосфера»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
«Нас ждет прогулка по вечернему Риму: мы пройдемся по главным городским улочкам и заглянем в неприметные, но интересные закоулки, скрытые от глаз туристов»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
30€21 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
«Вечерняя экскурсия по самому живописному кварталу старого города Трастевере (Trastevere) в составе мини-группы»
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу и субботу для вечернего посещения»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим для подростков
Окунуться в студенческие будни римского университета La Sapienza
«Вы увидите арку эпохи императора Августа, расположенную в двух шагах от подпольного ночного клуба»
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таинство Ночного Рима
Начало: Народная площадь, у главного входа на площадь
«Экскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 18.00.
12 июня в 15:00
14 июня в 15:00
от €200 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Вечерний Рим и район Трастевере
«Вы останетесь в восторге от вечерней экскурсии по живописнейшему старинному кварталу Трастевере (Trastevere)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:15
€45 за человека
Групповая
3 часа
Магия ночного Рима
Пешеходная, в мини-группе (до 4 человек) . Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Рим в свете ночных огней — это удивительная магия и невероятная атмосфера, которую вы не сможете забыть»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 19:00
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Посетите средневековую часть города в Трастевере, где после наступления темноты кипит ночная жизнь»
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
«В этой экскурсии Вы насладитесь красотой ночного Рима»
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€186 за человека
Групповая
2 часа
Ночной Рим
«Вечернее освящение придает городу особый шарм, а фонтаны так просто чудо при вечернем освящении»
Расписание: Воскресенье в 17:00
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
«Перед вами откроется другой Рим, окутанный вечерними огоньками и эффектной подсветкой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
«Здесь перед вами предстанет вид на купол собора Святого Петра на закате»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- KK7 июня 2024Все отлично!
- EEkaterina2 июня 2024Гид нам понравился, очень приятный молодой человек. Маршрут тоже включал новые для нас места. В процессе гид советовал места для
- ВВалентин1 июня 2024Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
- ААлександр1 июня 2024Отличный легкая экскурсия. Эли отлично рассказывает, излишне не нагружает данными и информацией. Эта прогулка очень помогла понять, что как выглядит
- EEvgeniya1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
- ААлександр30 мая 2024Экскурсия по вечернему Риму была продумана до мелочей и очень подходит начать отпуск именно так. Гид Светлана преподнесла всё в очень легко воспринимаемой форме, очень интересно и занимательно.
- EEkaterina30 мая 2024Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
- ААнна28 мая 2024Отличная, увлекательная экскурсия по демократичной цене. Гид водил нас по городу 3.5 часа, вместо заявленных 2.5. Всё очень понравилось! Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вечерние»
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