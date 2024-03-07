1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 12:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:30
€52 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:15
€45 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30, 11:00
€40 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья. в 09:00
€250 за экскурсию
Групповая
3 часа
Магия ночного Рима
Пешеходная, в мини-группе (до 4 человек) . Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 19:00
€55 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Риму
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
€250 за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Воскресенье в 17:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Воскресенье в 11:00
€33 за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Понедельник в 07:00
€91 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 марта 2024Интересно. Спасибо;) Экскурсовод Светлана. В Трастевере невозможно не влюбиться:))
- ННаталия7 марта 2024Очень интересно и познавательно! Экскурсовод Элеонора. Подаёт информацию четко, структурно и так вплетает окружающую красоту, что всё запоминается! Спасибо:) Мы брали ещё Колизей и Вечерний Рим. Пешеходные по Риму и Флоренции на первом месте!
- ИИрина7 ноября 2023Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- SSvitlana15 октября 2023Очень интересная экскурсия и приятный гид))
- ВВладимир15 июля 2023Приехать в Рим и не побывать в Колизей и на Палантине преступление. Поэтому каждый раз включаем в программу экскурсии. В
- ВВладимир15 июля 2023Это не первое посещение Вечного Города, но Наш гид Нонна открыла для нас новый район Рима, Трастевере)) всем рекомендуем пройтись улочками этого района, чтобы почувствовать душу города.
- AAleksandr13 мая 20235
- NNatalya18 апреля 2023Экскурсию проводила гид Нино, нам очень повезло, что группа состояла только из 2 человек, было очень интересно, гид рассказывала не
- ТТатьяна19 февраля 2023Экскурсия познавательная. Огромное спасибо гиду Лене за подачу информации, очень живо и интересно.
- MMargarita13 февраля 2023Экскурсия понравилась, было очень интересно, время пролетело быстро. Гид приветливая и общительная.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "История и культура" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 120 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август