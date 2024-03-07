Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 20 экскурсий в категории «История и культура» в Риме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
77 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Секреты Ватикана
Групповая
2.5 часа
10 отзывов
Секреты Ватикана
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья в 12:00
69 за человека
Колизей и Палатинский холм
Групповая
2 часа
8 отзывов
Колизей и Палатинский холм
Расписание: Ежедневно в 11:30
52 за человека
Вечерний Рим и район Трастевере
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Вечерний Рим и район Трастевере
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:15
45 за человека
Утренняя обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
5 отзывов
Утренняя обзорная экскурсия по Риму
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30, 11:00
40 за человека
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
4 отзыва
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
45 за человека
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра
Расписание: Ежедневно, кроме воскресенья. в 09:00
250 за экскурсию
Магия ночного Рима
Групповая
3 часа
3 отзыва
Магия ночного Рима
Пешеходная, в мини-группе (до 4 человек) . Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 19:00
55 за человека
Классическая пешеходная экскурсия по Риму
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Классическая пешеходная экскурсия по Риму
Расписание: Ежедневно в 09:00
225 за экскурсию
Античный Рим и Колизей
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Античный Рим и Колизей
Расписание: Ежедневно в 09:00
225 за экскурсию
Персональная прогулка с гидом по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Персональная прогулка с гидом по Риму
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 125 за экскурсию
Средневековье на Трастевере и Римское гетто
Индивидуальная
3 часа
Средневековье на Трастевере и Римское гетто
Расписание: Ежедневно в 09:00
225 за экскурсию
От Капитолия до площади Навона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
От Капитолия до площади Навона
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
225 за экскурсию
От Капитолия до площади Испании
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
От Капитолия до площади Испании
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
225 за экскурсию
От Капитолия до Пантеона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
От Капитолия до Пантеона
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
225 за экскурсию
Рим на рассвете
Индивидуальная
3 часа
Рим на рассвете
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
225 за экскурсию
Ватикан на рассвете
Индивидуальная
3 часа
Ватикан на рассвете
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
250 за экскурсию
Ночной Рим
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ночной Рим
Расписание: Воскресенье в 17:00
39 за человека
Обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Воскресенье в 11:00
33 за человека
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Групповая
11 часов
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Расписание: Понедельник в 07:00
91 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 марта 2024
    Вечерний Рим и район Трастевере
    Интересно. Спасибо;) Экскурсовод Светлана. В Трастевере невозможно не влюбиться:))
  • Н
    Наталия
    7 марта 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
    Очень интересно и познавательно! Экскурсовод Элеонора. Подаёт информацию четко, структурно и так вплетает окружающую красоту, что всё запоминается! Спасибо:) Мы брали ещё Колизей и Вечерний Рим. Пешеходные по Риму и Флоренции на первом месте!
  • И
    Ирина
    7 ноября 2023
    Утренняя обзорная экскурсия по Риму
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • S
    Svitlana
    15 октября 2023
    Колизей и Палатинский холм
    Очень интересная экскурсия и приятный гид))
  • В
    Владимир
    15 июля 2023
    Колизей и Палатинский холм
    Приехать в Рим и не побывать в Колизей и на Палантине преступление. Поэтому каждый раз включаем в программу экскурсии. В
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    этот раз к сожалению, экскурсия на Палантин включала в себя в ход, но дальше самостоятельную прогулку, а хотелось бы и рассказ знающего человека)

  • В
    Владимир
    15 июля 2023
    Вечерний Рим и район Трастевере
    Это не первое посещение Вечного Города, но Наш гид Нонна открыла для нас новый район Рима, Трастевере)) всем рекомендуем пройтись улочками этого района, чтобы почувствовать душу города.
  • A
    Aleksandr
    13 мая 2023
    Колизей и Палатинский холм
    5
  • N
    Natalya
    18 апреля 2023
    Утренняя обзорная экскурсия по Риму
    Экскурсию проводила гид Нино, нам очень повезло, что группа состояла только из 2 человек, было очень интересно, гид рассказывала не
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    только о достопримечательностях, но и отвечала на все наши вопросы, а их было немало) Очень эрудированная, образованная и приятная в общении, жаль, что экскурсия длилась только 2 часа, с удовольствием провели бы с ней весь день!

  • Т
    Татьяна
    19 февраля 2023
    Секреты Ватикана
    Экскурсия познавательная. Огромное спасибо гиду Лене за подачу информации, очень живо и интересно.
  • M
    Margarita
    13 февраля 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Риму
    Экскурсия понравилась, было очень интересно, время пролетело быстро. Гид приветливая и общительная.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «История и культура»

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  3. Колизей и Палатинский холм
  4. Вечерний Рим и район Трастевере
  5. Утренняя обзорная экскурсия по Риму
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "История и культура" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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