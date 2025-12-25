21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив прогулку по самым ярким местам Вечного города.Нужно только включить воображение и настроиться на восприятие римской сказки, в которой правят древние богини

ночи и луны. Роскошные дворцы, храмы, просторные площади и фонтаны откроются вам во всем великолепии, а легенды и истории, которые я буду рассказывать под покровом ночи, привнесут атмосферу таинственности с легким оттенком мистики.

Описание экскурсии

Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации

Вы увидите в свете ночных огней и при сиянии луны бесподобный Колизей, римские и императорские форумы. С Капитолийского холма вам откроются развалины античных храмов и дворцов, кажущиеся в ночное время еще более загадочными и древними. А затем по шумной и оживленной виа Корсо мы отправимся к главному фонтану города — Треви, возле которого поговорим об истории и символике гимна воде и акведукам Рима. Здесь вас ждет сцена фантастического представления при луне: стремительно вырывающаяся к зрителям, как будто ожившая под струями воды, статуя Бога Океана на колеснице — огромной морской раковине, запряженной морскими конями, которой управляют тритоны.

Испанская площадь: дух времени и истории об известных личностях

После Треви устремимся на Испанскую площадь, где вы увидите еще одну визитную карточку Рима — фонтан «Баркачча» в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную воду. На вершине холма Пинчио вы рассмотрите церковь Святой Троицы, композиционно завершающую знаменитую Испанскую Лестницу. На прогулке по площади я помогу вам совершить путешествие во времена, когда здесь гуляли и слушали звуки фонтана Байрон, Стендаль, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Айвазовский, Шаляпин, Брюлов и другие известные люди. Они сидели на ступеньках Испанской лестницы, отдыхали по соседству в артистическом кафе «Иль Греко» при свете свечей и старинных ламп. Осчастливил эти места своим присутствием и любовник всех времен и народов — Джакомо Казанова.

История таинственного Пантеона

Вы оцените вечернюю иллюминацию дворцов и обелисков на площадях Колонна и Монтечиторио, остановитесь у 11 античных колонн храма Божественного Адриана, а после подойдете к храму всех богов — Пантеону. Ночью он производит впечатление огромного живого существа, и кажется, что из-за колонн его портика вот-вот вылетят ночные птицы — хранители Пантеона. Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи. Отдельно уделим внимание дверям, одним из самых древних в Риме, и поговорим о захороненных здесь христианских великомучениках. Вы также увидите 9-метровое отверстие в куполе — «Глаз Бога», внимательно наблюдающий за ночной жизнью Рима. А маски фонтана, возможно, напомнят вам чудовищ, из пасти которых струится священная вода.

Стражи фонтана Четырёх рек и призраки Замка св. Ангела

На Пьяцца Навона вас ждет встреча с шедевром Бернини — фонтаном Четырёх рек. Я расскажу историю создания этого произведения и символику изображенных фигур, а предание о Святой Ангнессе дополнит ваше ночное путешествие мистическим настроением. Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св. Ангела! В ночном свете на фоне моста Элия и ночного Тибра замок легче представить во времена Средневековья. Говорят, здесь просыпаются по ночам духи бывших узников: Джордано Бруно, Галилео Галилея, Бенвенуто Челлини, графа Калиостро и конечно, Беатриче Ченчи. О том, какие предания и легенды обитают на улицах города, поговорим на экскурсии.

Легенды и интриги Ватикана

Вы пройдете вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединявшего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские убегали от врагов (в то время Замок св. Ангела служил им надежным убежищем). Услышите легенды и тайны Собора св. Петра и Ватикана — я расскажу об интригах, отравлениях, убийствах и других таинственных историях, которыми буквально пропитана атмосфера этих мест. Рассмотрите великолепные Колоннады Бернини, обрамляющие площадь, на которой мирно журчат фонтаны, напоминая о бренности и величии человеческого существования.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная.