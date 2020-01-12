21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Магическая атмосфера и дух времени Вечного города

Victoria
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Victoria – ваш гид
Вечерний Рим невероятно красивый.

Вы в этом убедитесь, совершив прогулку по самым ярким местам Вечного города.

Нужно только включить воображение и настроиться на восприятие римской сказки, в которой правят древние богини ночи и луны.

Роскошные дворцы, храмы, просторные площади и фонтаны откроются вам во всем великолепии, а легенды и истории, которые я буду рассказывать под покровом ночи, привнесут атмосферу таинственности с легким оттенком мистики.
От 130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима

Что вас ожидает

Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации
Вы увидите в свете ночных огней и при сиянии луны бесподобный Колизей, римские и императорские форумы. С Капитолийского холма вам откроются развалины античных храмов и дворцов, кажущиеся в ночное время еще более загадочными и древними. А затем по шумной и оживленной виа Корсо мы отправимся к главному фонтану города — Треви, возле которого поговорим об истории и символике гимна воде и акведукам Рима. Здесь вас ждет сцена фантастического представления при луне: стремительно вырывающаяся к зрителям, как будто ожившая под струями воды, статуя Бога Океана на колеснице — огромной морской раковине, запряженной морскими конями, которой управляют тритоны.

Испанская площадь: дух времени и истории об известных личностях
После Треви устремимся на Испанскую площадь, где вы увидите еще одну визитную карточку Рима — фонтан «Баркачча» в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную воду. На вершине холма Пинчио вы рассмотрите церковь Святой Троицы, композиционно завершающую знаменитую Испанскую Лестницу. На прогулке по площади я помогу вам совершить путешествие во времена, когда здесь гуляли и слушали звуки фонтана Байрон, Стендаль, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Айвазовский, Шаляпин, Брюлов и другие известные люди. Они сидели на ступеньках Испанской лестницы, отдыхали по соседству в артистическом кафе «Иль Греко» при свете свечей и старинных ламп. Осчастливил эти места своим присутствием и любовник всех времен и народов — Джакомо Казанова.

История таинственного Пантеона
Вы оцените вечернюю иллюминацию дворцов и обелисков на площадях Колонна и Монтечиторио, остановитесь у 11 античных колонн храма Божественного Адриана, а после подойдете к храму всех богов — Пантеону. Ночью он производит впечатление огромного живого существа, и кажется, что из-за колонн его портика вот-вот вылетят ночные птицы — хранители Пантеона. Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи. Отдельно уделим внимание дверям, одним из самых древних в Риме, и поговорим о захороненных здесь христианских великомучениках. Вы также увидите 9-метровое отверстие в куполе — «Глаз Бога», внимательно наблюдающий за ночной жизнью Рима. А маски фонтана, возможно, напомнят вам чудовищ, из пасти которых струится священная вода.

Стражи фонтана «Четырех рек» и призраки Замка св. Ангела
На Пьяцца Навона вас ждет встреча с шедевром Бернини — фонтаном «Четырех рек». Я расскажу историю создания этого произведения и символику изображенных фигур, а предание о Святой Ангнессе дополнит ваше ночное путешествие мистическим настроением. Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св. Ангела! В ночном свете на фоне моста Элия и ночного Тибра замок легче представить во времена Средневековья. Говорят, здесь просыпаются по ночам духи бывших узников: Джордано Бруно, Галилео Галилея, Бенвенуто Челлини, графа Калиостро и конечно, Беатриче Ченчи. О том, какие предания и легенды обитают на улицах города, поговорим на экскурсии.

Легенды и интриги Ватикана
Вы пройдете вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединявшего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские убегали от врагов (в то время Замок св. Ангела служил им надежным убежищем). Услышите легенды и тайны Собора св. Петра и Ватикана — я расскажу об интригах, отравлениях, убийствах и других таинственных историях, которыми буквально пропитана атмосфера этих мест. Рассмотрите великолепные Колоннады Бернини, обрамляющие площадь, на которой мирно журчат фонтаны, напоминая о бренности и величии человеческого существования.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная.

Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 января 2020
Были на экскурсии с Викторией. Виктория - интеллигентная, приятная, широко образованная гид, отлично знающая историю Рима. Сама по себе экскурсия довольно длительная (3,5 ч) и всё время либо пешеходная, либо надо стоять на ногах, поэтому это несколько тяжело физически. Содержательно очень интересно: при ночном свете Рим открывается с новой стороны. Ощущение, что ты в другом городе.
30 сентября 2019
Отличная экскурсия!
Хорошо организована и также хорошо реализована.
Для тех, кто в Риме впервые, рекомендую.
23 июля 2019
Экскурсовод Виктория и сама экскурсия очень понравились. Все очень пунктуально, без напряжения, информация подается интересно и с любовью. 4 часа пролетели незаметно и довольно не малый путь пройден с удовольствием. После экскурсии, уже ориентируясь по карте, можно пройти самим по тому же маршруту с заходом внутрь всех основных достопримечательностей.
8 июля 2019
Отличная и содержательная экскурсия. Хорошо выбрано время, когда не жарко и приятно пройтись по вечернему Риму. Также хорошо проработан маршрут, чтобы осветить в деталях, как можно больше достопримечательностей. Спасибо интересную экскурсию.
24 июня 2019
Рекомендую Викторию! Очень добросовестно и интересно провела экскурсию
7 мая 2019
Были на экскурсии несколько дней назад в мае. Встретились с Викторией вечером и ожидали чего-то удивительно-сногсшибательного по вечернему Риму. На самом деле это просто та же обзорная экскурсия только вечером. Виктория скорректировала наш поход в соответствии с тем, что мы уже посмотрели все знаковые места и давала новую информацию по-новому. За что ей спасибо. В целом мы узнали много нового и закрепили уже полученные знания. Спросили, что было непонятно. Порадовало , что Виктория не просто переходила из места в место, молча, а и во время перемещений показывала и рассказывала. Так создается ощущение цельного рассказа. Спасибо! Экскурсию надо заказывать обязательно, тогда все вокруг оживает и наполняется смыслом.
25 апреля 2019
Очень интересная экскурсия!!советуем!!!
29 марта 2019
Виктория обладает обширными знаниями. Маршрут хорошо продуман. Экскурсия будет полезна тем, кто хочет получить максимум информации за 3 часа. и увидеть город в вечернем великолепии.
Спасибо за познавательную и насыщенную экскурсию!
11 марта 2019
Прекраснейшая, очень интересная, насыщенная экскурсия, благодаря которой город стал «живым» Виктория, спасибо огромное!
6 марта 2019
Это был наш последний вечер в Риме. Хотелось чего-то особенного, какого-то последнего оглушительного аккорда. На мой взгляд все удалось! Очень приятно было встретить человека , подстраивающегося под своих экскурсантов как под музыкальный инструмент, человека , у которого горят глаза и немного срывается голос от нетерпения рассказать о Риме, в каждой фразе чувствовалась любовь и уважение к этому городу. Кроме этого , необъективного впечатления, конечно я бы отметила ещё и глубину знаний по вопросу, умение эти знания преподнести и передать ( на экскурсии присутствовало дитя 10 лет) , экскурсия очень интересная и очень правильно построенная по временным историческим рамкам. Понятное дело это было непросто, потому как в Риме соседствует «до» и «после». Спасибо большое, Виктория!
Ещё 11 отзывов

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