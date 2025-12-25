21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Сказки ночного Рима

Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив прогулку по самым ярким местам Вечного города.

Нужно только включить воображение и настроиться на восприятие римской сказки, в которой правят древние богини
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ночи и луны.

Роскошные дворцы, храмы, просторные площади и фонтаны откроются вам во всем великолепии, а легенды и истории, которые я буду рассказывать под покровом ночи, привнесут атмосферу таинственности с легким оттенком мистики.

5
29 отзывов
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима
Сказки ночного Рима

Описание экскурсии

Колизей, форумы и фонтан Треви в вечерней иллюминации

Вы увидите в свете ночных огней и при сиянии луны бесподобный Колизей, римские и императорские форумы. С Капитолийского холма вам откроются развалины античных храмов и дворцов, кажущиеся в ночное время еще более загадочными и древними. А затем по шумной и оживленной виа Корсо мы отправимся к главному фонтану города — Треви, возле которого поговорим об истории и символике гимна воде и акведукам Рима. Здесь вас ждет сцена фантастического представления при луне: стремительно вырывающаяся к зрителям, как будто ожившая под струями воды, статуя Бога Океана на колеснице — огромной морской раковине, запряженной морскими конями, которой управляют тритоны.

Испанская площадь: дух времени и истории об известных личностях

После Треви устремимся на Испанскую площадь, где вы увидите еще одну визитную карточку Рима — фонтан «Баркачча» в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную воду. На вершине холма Пинчио вы рассмотрите церковь Святой Троицы, композиционно завершающую знаменитую Испанскую Лестницу. На прогулке по площади я помогу вам совершить путешествие во времена, когда здесь гуляли и слушали звуки фонтана Байрон, Стендаль, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Айвазовский, Шаляпин, Брюлов и другие известные люди. Они сидели на ступеньках Испанской лестницы, отдыхали по соседству в артистическом кафе «Иль Греко» при свете свечей и старинных ламп. Осчастливил эти места своим присутствием и любовник всех времен и народов — Джакомо Казанова.

История таинственного Пантеона

Вы оцените вечернюю иллюминацию дворцов и обелисков на площадях Колонна и Монтечиторио, остановитесь у 11 античных колонн храма Божественного Адриана, а после подойдете к храму всех богов — Пантеону. Ночью он производит впечатление огромного живого существа, и кажется, что из-за колонн его портика вот-вот вылетят ночные птицы — хранители Пантеона. Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи. Отдельно уделим внимание дверям, одним из самых древних в Риме, и поговорим о захороненных здесь христианских великомучениках. Вы также увидите 9-метровое отверстие в куполе — «Глаз Бога», внимательно наблюдающий за ночной жизнью Рима. А маски фонтана, возможно, напомнят вам чудовищ, из пасти которых струится священная вода.

Стражи фонтана Четырёх рек и призраки Замка св. Ангела

На Пьяцца Навона вас ждет встреча с шедевром Бернини — фонтаном Четырёх рек. Я расскажу историю создания этого произведения и символику изображенных фигур, а предание о Святой Ангнессе дополнит ваше ночное путешествие мистическим настроением. Дальше путь приведет вас к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею — все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св. Ангела! В ночном свете на фоне моста Элия и ночного Тибра замок легче представить во времена Средневековья. Говорят, здесь просыпаются по ночам духи бывших узников: Джордано Бруно, Галилео Галилея, Бенвенуто Челлини, графа Калиостро и конечно, Беатриче Ченчи. О том, какие предания и легенды обитают на улицах города, поговорим на экскурсии.

Легенды и интриги Ватикана

Вы пройдете вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединявшего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские убегали от врагов (в то время Замок св. Ангела служил им надежным убежищем). Услышите легенды и тайны Собора св. Петра и Ватикана — я расскажу об интригах, отравлениях, убийствах и других таинственных историях, которыми буквально пропитана атмосфера этих мест. Рассмотрите великолепные Колоннады Бернини, обрамляющие площадь, на которой мирно журчат фонтаны, напоминая о бренности и величии человеческого существования.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
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также в Португалии и Германии. Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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3
2
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Олег
Это была потрясающая экскурсия по Ночному Риму! Виктория - профессионал своего дела, благодаря ней узнали много того, о чем никогда бы и не догадались! Всем рекомендую!
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ANNA
Прекрасная экскурсия. Спасибо Виктории. Рекомендуем ☺️
Прекрасная экскурсия. Спасибо Виктории. Рекомендуем ☺️
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Е
Виктория провела для нас очень интересную обзорную экскурсию по вечернему Риму, она предложила выбрать подходящий для нас маршрут. Были большой компанией с детьми разных возрастов и им было интересно, а
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это здорово! Гид всех просто очаровала, прошли достаточно длинный маршрут по городу, познакомились с основными визитными карточками города - Площадь Попполо, Испанская лестница, Пантеон, Фонтан Треви и не только… завершили прогулку у Собора Святого Петра в Ватикане - получилось все колоритно и насыщенно. Виктория сопровождала рассказы фотографиями для лучшего визуального восприятия, отвечала на наши многочисленные вопросы, посоветовала где интереснее побывать. Мы остались больше чем довольны. Спасибо вам, Виктория, от ростовчан))

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Д
Потрясающая экскурсия и невероятный гид!
Невозможно было более подробно рассказать нам, впервые посетившим Вечный город, о истории и культуре Рима!
Мы обошли все знаменитейшие достопримечательности, ради которых приехали сюда: арка Константина, Колизей,
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Римский форум, дворец Витториано, фонтан Треви, фонтан Четырех рек, Пантеон, Замок ангелов, и много- много всего другого! Закончили экскурсию уже в другой стране, в Ватикане, на площади у собора Святого Петра! Рассказ Виктории сопровождался иллюстрациями из книги и фотографиями в планшете. Это помогло нам понять, как выглядят здания, рядом с которыми мы стоим, внутри, какие события там происходили 2000 лет назад и что там сейчас. Огромное спасибо Виктории, мы остались в восторге от ее рассказа! С удовольствием рекомендую гида! Экскурсия познавательная, подробная, наглядная! Мы гуляли по центру 4 часа. Было здорово! 👍👍👍

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М
Были на экскурсии несколько дней назад в мае. Встретились с Викторией вечером и ожидали чего-то удивительно-сногсшибательного по вечернему Риму. На самом деле это просто та же обзорная экскурсия только вечером.
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Виктория скорректировала наш поход в соответствии с тем, что мы уже посмотрели все знаковые места и давала новую информацию по-новому. За что ей спасибо. В целом мы узнали много нового и закрепили уже полученные знания. Спросили, что было непонятно. Порадовало, что Виктория не просто переходила из места в место, молча, а и во время перемещений показывала и рассказывала. Так создается ощущение цельного рассказа. Спасибо! Экскурсию надо заказывать обязательно, тогда все вокруг оживает и наполняется смыслом.

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Н
Это был наш последний вечер в Риме. Хотелось чего-то особенного, какого-то последнего оглушительного аккорда. На мой взгляд все удалось! Очень приятно было встретить человека, подстраивающегося под своих экскурсантов как под
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музыкальный инструмент, человека, у которого горят глаза и немного срывается голос от нетерпения рассказать о Риме, в каждой фразе чувствовалась любовь и уважение к этому городу. Кроме этого, необъективного впечатления, конечно я бы отметила ещё и глубину знаний по вопросу, умение эти знания преподнести и передать (на экскурсии присутствовало дитя 10 лет), экскурсия очень интересная и очень правильно построенная по временным историческим рамкам. Понятное дело это было непросто, потому как в Риме соседствует «до» и «после». Спасибо большое, Виктория!

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