2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Атмосферная прогулка по ночному Риму предлагает увидеть город в новом свете.Маршрут начинается с церкви Микеланджело, встроенной в древние римские бани, и продолжается через престижные районы, где зародилась «dolce vita».Пройдя по

улице, где жил Гоголь, вы спуститесь по Испанской лестнице к уникальной кофейне, где великие умы Италии наслаждались капучино. Завершится экскурсия у подсвеченных Римских Форумов и Колизея. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться основными достопримечательностями без толп туристов

Описание экскурсии

Must-see места Рима в ночном свете

Наш маршрут начнется с истоков Рима: вы увидите знаменитую церковь — творение Микеланджело, встроенную прямо в древний комплекс римских бань. Затем отправимся в один из самых красивых и престижных районов Рима, с которого началась легендарная «dolce vita». А после пройдём по «счастливой улице», где когда-то жил сам Гоголь (его дом тоже рассмотрим), и по его следам спустимся по знаменитой Испанской лестнице к самой странной кофейне: здесь пили капучино великие умы Италии и всего мира. Вас ждет прогулка по самому сердцу Рима, а закончим мы ее у грандиозных, всем знакомых символов в свете иллюминации: Римских Форумов и Колизея.

По следам «сладкой жизни»

Мы с радостью расскажем вам, в каком районе прогуляться в Риме утром, где в городе выпить самые вкусные коктейли, что такое знаменитая итальянская традиция аперитива, как и где ужинают итальянцы, куда сходить потанцевать, где угоститься самым вкусным кофе, совершить выгодные покупки и сделать лучшие фотографии!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые прилетают в Рим с утра, в середине дня или сразу после обеда. А также тем, кто хочет увидеть все основные достопримечательности Вечного города в ночной подсветке, особой атмосфере и без больших толп китайских туристов:)

Организационные детали