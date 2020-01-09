2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе

Посмотреть, как меняется город с наступлением темноты, — и влюбиться в него заново

Лела
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Лела – представитель гидов
Вас ждёт атмосферная прогулка по Вечному городу после заката солнца, когда повсюду зажигаются огни и стихает туристический поток.

Вы ощутите волшебство подсвеченного Рима и увидите его достопримечательности в новом ракурсе.

Ведь иллюминация здесь — это целое искусство, над которым трудятся десятки специалистов.

Следуйте за нами и включайте режим созерцания!
45 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Repubblica
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе

Что вас ожидает

Must-see места Рима в ночном свете
Наш маршрут начнется с истоков Рима: вы увидите знаменитую церковь — творение Микеланджело, встроенную прямо в древний комплекс римских бань. Затем отправимся в один из самых красивых и престижных районов Рима, с которого началась легендарная «dolce vita». А после пройдём по «счастливой улице», где когда-то жил сам Гоголь (его дом тоже рассмотрим), и по его следам спустимся по знаменитой Испанской лестнице к самой странной кофейне: здесь пили капучино великие умы Италии и всего мира. Вас ждет прогулка по самому сердцу Рима, а закончим мы ее у грандиозных, всем знакомых символов в свете иллюминации: Римских Форумов и Колизея.

По следам «сладкой жизни»
Мы с радостью расскажем вам, в каком районе прогуляться в Риме утром, где в городе выпить самые вкусные коктейли, что такое знаменитая итальянская традиция аперитива, как и где ужинают итальянцы, куда сходить потанцевать, где угоститься самым вкусным кофе, совершить выгодные покупки и сделать лучшие фотографии!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые прилетают в Рим с утра, в середине дня или сразу после обеда. А также тем, кто хочет увидеть все основные достопримечательности Вечного города в ночной подсветке, особой атмосфере и без больших толп китайских туристов :)

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В некоторые дни высокого сезона общее количество участников может быть до 8 человек.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Repubblica.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лела
Лела
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Хорошая экскурсия, спланированный маршрут. Но желательно пройтись по всем этим местам, как в вечернее время, так и днем потом. Внутрь япантеона не заходили, и до Колизея не дошли. ( если кто-то этого ждёт)Но по остальным достопремичательностям все отлично, интересно. Информация и современная и исторические легенды. Слушать легко, интересно.
8 января 2020
Нашим гидом была Екатерина.
Очень понравилось. Огромное количество интереснейшей информации.
Не было ни одного вопроса, на который у нее не нашлось бы ответа.
Т.к. это был наш первый день в Риме, то эта экскурсия помогла правильно спланировать остальные дни. Всем рекомендую.
Кроме того, Екатерина сбросила список рекомендованных мест, где можно найти аутентичную итальянскую еду и деликатесы.

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