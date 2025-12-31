2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут начнется с истоков Рима: вы увидите знаменитую церковь — творение Микеланджело, встроенную прямо в древний комплекс римских бань. Затем отправимся в один из самых красивых и престижных районов Рима, с которого началась легендарная «dolce vita». А после пройдём по «счастливой улице», где когда-то жил сам Гоголь (его дом тоже рассмотрим), и по его следам спустимся по знаменитой Испанской лестнице к самой странной кофейне: здесь пили капучино великие умы Италии и всего мира. Вас ждет прогулка по самому сердцу Рима, а закончим мы ее у грандиозных, всем знакомых символов в свете иллюминации: Римских Форумов и Колизея.
По следам «сладкой жизни»
Мы с радостью расскажем вам, в каком районе прогуляться в Риме утром, где в городе выпить самые вкусные коктейли, что такое знаменитая итальянская традиция аперитива, как и где ужинают итальянцы, куда сходить потанцевать, где угоститься самым вкусным кофе, совершить выгодные покупки и сделать лучшие фотографии!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые прилетают в Рим с утра, в середине дня или сразу после обеда. А также тем, кто хочет увидеть все основные достопримечательности Вечного города в ночной подсветке, особой атмосфере и без больших толп китайских туристов:)
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€65
Дети 12-18 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Barberini
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6139 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и читать дальшеуменьшить
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Интересная экскурсия по ночному Риму. Все было украшено перед Рождеством и Новым годом. Особенно поразила Испанская лестница, откуда открывается великолепный вид на ночной город и поразил Храм «Святого Игнасио» (Рим читать дальшеуменьшить
Святой Игнатий) относится к Святому Игнатию Лойоле, основателю ордена иезуитов, который родился в Испании, но умер и был похоронен в Риме, где и находится его почитаемый храм – Церковь Сант-Игнацио (Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola), известная своим знаменитым фресковым куполом, который создает иллюзию высокого купола, хотя его там нет. Смотрели знаменитые фонтаны. Благодарны гиду за экскурсию.
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О
Оксана
Прекрасный гид Ксения сопровождала нас по ночному Риму с интересными рассказами, на одном дыхании 3 часа вечерней прогулки. Мы с дочкой остались очень довольны, благодарим за организацию экскурсии, рекомендую! 👍
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Nafisa
Мне очень понравилась экскурсия. Прошли 25 точек по ночному Риму. Гид все рассказала очень интересно и познавательно. Много исторических фактов было рассказано. Увидела Рим и еще больше его полюбила после ночной экскурсии.
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K
Kristina
Нино - прекрасная гид, отлично знающая свое дело и очень интересно рассказывала
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H
Hanna
Впечатления просто замечательные, гид Анна выше всяких похвал
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Oksana
Замечательная, очень познавательная экскурсия с самым потрясающим гидом Светланой. Как же приятно встречать людей, искренне любящих свою работу и свой Город. Огромное количество информации, ответы на вопросы, умение заинтересовать участников, читать дальшеуменьшить
это всё - Светлана. Я,как человек, не в первый раз посетивший Рим и интересующийся историей,узнала очень много нового и отметивший ещё много интересных мест для моих последующих посещений Рима. Экскурсия - насыщенная. Нужно много ходить. Поэтому наличие удобной обуви - обязательно. Очень рекомендую эту экскурсию и Светлану. И,если вы ещё не влюблены в Рим, то эта экскурсия и этот гид точно помогут вам в этом. Спасибо! И до новых встреч. Влюблённая в Рим, Оксана.
+1
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