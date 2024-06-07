1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
€94 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120€96 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки
Начало: фонтан Тритона на площади Барберини
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
€220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Рим: 13 причин почему
Насыщенная и неутомительная обзорная прогулка по ключевым местам Вечного города
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
€270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таинство Ночного Рима
Начало: Народная площадь, у главного входа на площадь
Расписание: С понедельника по воскресенье с 18.00.
12 июня в 15:00
14 июня в 15:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€186 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Воскресенье в 17:00
€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- NNailia2 июня 2024Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
- RRufiya1 июня 2024Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного города! Мария просто вдохновлена своей
- ВВалентин31 мая 2024Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
- AAbdulaziz31 мая 2024Экскурсия по Риму была потрясающей! Мария очень интересно рассказывала, у неё приятный голос, что добавляло особого шарма. Рекомендую всем!
- ИИрина30 мая 2024Спасибо Евгению за фото-экскурсию. Все очень понравилось! Сегодня получили уже готовые фото и это восторг 🤩🤩🤩 Всем рекомендую!
- EEkaterina30 мая 2024Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Ночные»
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