О Олеся Добро пожаловать в Рим Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.

I Igal Душевная обзорная прогулка по Риму читать дальше городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной. Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о

А Александр Душевная обзорная прогулка по Риму читать дальше Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали! Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела

Т Татьяна Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города читать дальше в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце! Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали

N Nailia Скрытые шедевры Рима Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).

R Rufiya Все дороги ведут в Рим читать дальше работой, передала столько информации за короткое время экскурсии, так что не очароваться этим прекрасным и грандиозным городом было просто невозможно! Маша,спасибо! В следующий раз только с Вами! Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного города! Мария просто вдохновлена своей

В Валентин Трансфер «Аэропорт - Рим» Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность

A Abdulaziz Все дороги ведут в Рим Экскурсия по Риму была потрясающей! Мария очень интересно рассказывала, у неё приятный голос, что добавляло особого шарма. Рекомендую всем!

И Ирина Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом Спасибо Евгению за фото-экскурсию. Все очень понравилось! Сегодня получили уже готовые фото и это восторг 🤩🤩🤩 Всем рекомендую!