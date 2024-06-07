Ночные прогулки и экскурсии Рима

Найдено 23 экскурсии в категории «Ночные» в Риме на русском языке, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12096 за всё до 6 чел.
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
15 отзывов
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки
Начало: фонтан Тритона на площади Барберини
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Очарование вечернего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
26 июня в 18:00
27 июня в 18:00
220 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 125 за всё до 2 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
61 отзыв
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Рим: 13 причин почему
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Рим: 13 причин почему
Насыщенная и неутомительная обзорная прогулка по ключевым местам Вечного города
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
270 за всё до 8 чел.
Таинство Ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Таинство Ночного Рима
Начало: Народная площадь, у главного входа на площадь
Расписание: С понедельника по воскресенье с 18.00.
12 июня в 15:00
14 июня в 15:00
от 200 за всё до 4 чел.
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
130 за всё до 4 чел.
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Ночной Рим: 3-часовая экскурсия в небольшой группе с частным водителем
Начало: Забор из отеля
Расписание: каждый день в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
186 за человека
Ночной Рим
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ночной Рим
Расписание: Воскресенье в 17:00
39 за человека
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
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    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
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    Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • N
    Nailia
    2 июня 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
    Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Все дороги ведут в Рим
    Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного города! Мария просто вдохновлена своей
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    работой, передала столько информации за короткое время экскурсии, так что не очароваться этим прекрасным и грандиозным городом было просто невозможно! Маша,спасибо! В следующий раз только с Вами!

    Мария -супер! Интересная и структурированная подача материала, оптимальный маршрут,позволяющий увидеть самые захватывающие панорамы и виды прекрасного
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Как всегда было все отлично, произошла не большая заминка, но Владислав ее быстро устранил, а мы успели попить капучино, огромное спасибо Владиславу, машина Мерседес Е- класса, комфорт и безопасность
  • A
    Abdulaziz
    31 мая 2024
    Все дороги ведут в Рим
    Экскурсия по Риму была потрясающей! Мария очень интересно рассказывала, у неё приятный голос, что добавляло особого шарма. Рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
    Спасибо Евгению за фото-экскурсию. Все очень понравилось! Сегодня получили уже готовые фото и это восторг 🤩🤩🤩 Всем рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
    Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Ночные»

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  1. Скрытые шедевры Рима
  2. Душевная обзорная прогулка по Риму
  3. Все дороги ведут в Рим
  4. Трансфер «Аэропорт - Рим»
  5. Добро пожаловать в Рим
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Ночные" можно забронировать 23 экскурсии от 39 до 454 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1039 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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