Что вас ожидает 🤩
Площадь Навона
Пантеон
Площадь Венеции
Колизей
Римские Форумы
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Рим – это конечно столица античного мира.
Во время обзорной пешеходной экскурсии вы увидете: Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Колизей, Римские Форумы.
Ответы на вопросы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда:
Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
— Организатор в Риме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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