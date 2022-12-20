Обзорная экскурсия по Риму

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Риму
Обзорная экскурсия по Риму
Обзорная экскурсия по Риму
Обзорная экскурсия по Риму
Обзорная экскурсия по Риму

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Площадь Венеции
  • Колизей
  • Римские Форумы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Рим – это конечно столица античного мира.
Во время обзорной пешеходной экскурсии вы увидете: Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Колизей, Римские Форумы.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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