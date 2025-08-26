У Ульяна Экскурсия была очень приятной и замечательным началом нашей поездки в Рим — помогла сориентироваться и дала полезные советы по районам и кафе. Наш гид Матео был очень увлекательным, знающим и дружелюбным, он сделал тур особенным. Еда была вкусной и определённо стоила своих денег.

В Владислав Наша гид Анжелина была просто замечательной — очень знающая и полная энтузиазма. Очень рекомендую!

М Марианна Фиамметта просто супер! Она показала нам много классных мест, и мы попробовали вкуснейшую аутентичную итальянскую еду. Спасибо, Фиамметта! Я осталась очень довольна и сыта.