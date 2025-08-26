Откройте для себя живой дух Рима в колоритном районе Трастевере.
Вместе с гидом-гурманом попробуйте великолепные классические блюда улиц и познакомьтесь с настоящими местными мастерами. Погружение в историю, ароматы и вкусы продолжается на старинном рынке Кампо-деи-Фиори.
Вместе с гидом-гурманом попробуйте великолепные классические блюда улиц и познакомьтесь с настоящими местными мастерами. Погружение в историю, ароматы и вкусы продолжается на старинном рынке Кампо-деи-Фиори.
Описание экскурсииЖивой Рим и его ароматы Трастевере — бьющееся сердце города, район с аутентичными ресторанами, винными магазинами и любимыми местными заведениями. Присоединяйтесь к нашему гиду-гурману и окунитесь в чарующую атмосферу историй, вкусов и запахов. Лучшие блюда и традиции Попробуйте классические уличные деликатесы — пиццу, супли, джелато и традиционный римский сэндвич. Познакомьтесь с «трастеверинами» — торговцами и ремесленниками, хранящими традиции нескольких поколений. История и гастрономия Вы узнаете историю древней церкви Санта-Мария-ин-Трастевере и отведаете пиццу из пекарни, работающей с 1870 года. Загляните на рынок Кампо-деи-Фиори и завершите своё путешествие фирменным мороженым в лучшем баре района. Важная информация:
- Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть аллергия и/или ограничения в питании.
- Не подходит для: веганов, людей с непереносимостью глютена.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трастевере
- Кампо-деи-Фиори
- Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере
Что включено
- Пешеходная экскурсия длительностью 2, 5 часа
- Услуги гида
- Еда
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
WF2C+68C Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть аллергия и/или ограничения в питании
- Не подходит для: веганов, людей с непереносимостью глютена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
26 авг 2025
Экскурсия была очень приятной и замечательным началом нашей поездки в Рим — помогла сориентироваться и дала полезные советы по районам и кафе. Наш гид Матео был очень увлекательным, знающим и дружелюбным, он сделал тур особенным. Еда была вкусной и определённо стоила своих денег.
В
Владислав
4 авг 2025
Наша гид Анжелина была просто замечательной — очень знающая и полная энтузиазма. Очень рекомендую!
М
Марианна
13 ноя 2024
Фиамметта просто супер! Она показала нам много классных мест, и мы попробовали вкуснейшую аутентичную итальянскую еду. Спасибо, Фиамметта! Я осталась очень довольна и сыта.
В
Виктория
28 апр 2024
Еда была отличной, а районы, в которых мы гуляли, очень интересными. Темп тура был комфортным, порции — обильными, так что ужинать после не хотелось. Единственное, что можно улучшить — добавить больше исторических фактов и информации во время экскурсии. В целом, очень рекомендую.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
Трастевере - любовь с первого взгляда
Ощутите магию Трастевере, самого живописного района Рима. Исследуйте древние базилики, узнайте тайны аристократов и насладитесь самобытными традициями
Начало: Площадь Маттеи, у фонтана Черепах
Завтра в 09:30
2 дек в 09:30
от €240 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
1 дек в 07:00
3 дек в 07:30
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
€142 за всё до 4 чел.