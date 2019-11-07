25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя «настоящими римлянами». Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и праздниках. Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитектуры.

Что вас ожидает

Прогулка по красивейшим уголкам Трастевере

Наш маршрут пройдет по улочкам самого аутентичного района Вечного города. Среди простой, немножко провинциальной атмосферы Трастевере вы узнаете о боях гарибальдийцев, любви Рафаэля и особенностях местных блюд. Я расскажу вам про типично римскую жестикуляцию, народные традиции, праздники и суеверия, про рецепты вечной любви и римский способ заполучить удачу в азартных играх, а также много других интересных деталей, свойственных исключительно Риму и его жителям.

Самые красивые римские панорамы

С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев. Здесь играет струями воды фонтан Паола и поражает гармонией ротонда Темпиетто великого Браманте. Если выйти на прогулку утром, можно полюбоваться фресками Рафаэля, прекрасным убранством храмов Санта Мария ин Трастевере и Санта Чечилия, а также увидеть редчайшие средневековые фрески Пьетро Каваллини. Вы пройдете по извилистым улочкам, рассматривая верхушки колоколен или темные грубоватые арки в обрамлении простых домишек, а также встретите на пути крошечный остров Тиберина с античными мостами.

Очарование вечернего города

Если мы выйдем на прогулку вечером, то окажемся среди беззаботно гуляющей публики: в это время улочки Трастевере наполняются местными жителями и туристами, песнями уличных музыкантов, огнями в маленьких плошках на тротуарах, а весной — ароматом цветов джельсомино. И конечно, в Трастевере вы найдете множество сувенирных лавочек, типичных таверн, остерий и кафе, где можно отведать вкуснейшие блюда местной кухни.