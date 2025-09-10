25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя настоящими римлянами. Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских традициях и суевериях. Вдохнёте ароматы местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных горожан среди шедевров архитектуры.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по тихим уголкам Трастевере

Мы пройдём по улочкам самого аутентичного района Вечного города. Поговорим о боях гарибальдийцев, любви Рафаэля и особенностях местных блюд. Обсудим жестикуляцию, народные традиции и суеверия, римский способ заполучить удачу в азартных играх и много других интересных особенностей горожан.

Самые красивые римские панорамы

С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь Старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев. Здесь играет струями фонтан Паола и поражает гармонией ротонда Темпиетто великого Браманте.

Утренний вариант прогулки

Если выйти на прогулку утром, можно полюбоваться фресками Рафаэля, прекрасным убранством храмов Санта-Мария-ин-Трастевере и Санта-Чечилия, а также увидеть редчайшие средневековые фрески Пьетро Каваллини.

Вы пройдёте по извилистым улочкам, рассмотрите верхушки колоколен и тёмные грубоватые арки в обрамлении простых домишек. И встретите на пути крошечный остров Тиберина с античными мостами.

Очарование вечернего города

Если мы отправимся на прогулку вечером, то окажемся среди беззаботно гуляющей публики: в это время улочки Трастевере наполняются песнями уличных музыкантов, огнями в маленьких плошках на тротуарах, весной — ароматом цветов джельсомино.

И конечно, в Трастевере вы найдете множество сувенирных лавочек, типичных таверн, остерий и кафе, где можно отведать вкуснейшие блюда.