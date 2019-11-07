25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по красивейшим уголкам Трастевере
Наш маршрут пройдет по улочкам самого аутентичного района Вечного города. Среди простой, немножко провинциальной атмосферы Трастевере вы узнаете о боях гарибальдийцев, любви Рафаэля и особенностях местных блюд. Я расскажу вам про типично римскую жестикуляцию, народные традиции, праздники и суеверия, про рецепты вечной любви и римский способ заполучить удачу в азартных играх, а также много других интересных деталей, свойственных исключительно Риму и его жителям.
Самые красивые римские панорамы
С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев. Здесь играет струями воды фонтан Паола и поражает гармонией ротонда Темпиетто великого Браманте. Если выйти на прогулку утром, можно полюбоваться фресками Рафаэля, прекрасным убранством храмов Санта Мария ин Трастевере и Санта Чечилия, а также увидеть редчайшие средневековые фрески Пьетро Каваллини. Вы пройдете по извилистым улочкам, рассматривая верхушки колоколен или темные грубоватые арки в обрамлении простых домишек, а также встретите на пути крошечный остров Тиберина с античными мостами.
Очарование вечернего города
Если мы выйдем на прогулку вечером, то окажемся среди беззаботно гуляющей публики: в это время улочки Трастевере наполняются местными жителями и туристами, песнями уличных музыкантов, огнями в маленьких плошках на тротуарах, а весной — ароматом цветов джельсомино. И конечно, в Трастевере вы найдете множество сувенирных лавочек, типичных таверн, остерий и кафе, где можно отведать вкуснейшие блюда местной кухни.