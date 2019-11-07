25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо

Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы

Нелли
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Нелли – ваш гид
Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя «настоящими римлянами».

Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и праздниках.

Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитектуры.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Джаниколо, у монумента Гарибальди
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У этой экскурсии25 отзывов
5
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо

Что вас ожидает

Прогулка по красивейшим уголкам Трастевере
Наш маршрут пройдет по улочкам самого аутентичного района Вечного города. Среди простой, немножко провинциальной атмосферы Трастевере вы узнаете о боях гарибальдийцев, любви Рафаэля и особенностях местных блюд. Я расскажу вам про типично римскую жестикуляцию, народные традиции, праздники и суеверия, про рецепты вечной любви и римский способ заполучить удачу в азартных играх, а также много других интересных деталей, свойственных исключительно Риму и его жителям.

Самые красивые римские панорамы
С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев. Здесь играет струями воды фонтан Паола и поражает гармонией ротонда Темпиетто великого Браманте. Если выйти на прогулку утром, можно полюбоваться фресками Рафаэля, прекрасным убранством храмов Санта Мария ин Трастевере и Санта Чечилия, а также увидеть редчайшие средневековые фрески Пьетро Каваллини. Вы пройдете по извилистым улочкам, рассматривая верхушки колоколен или темные грубоватые арки в обрамлении простых домишек, а также встретите на пути крошечный остров Тиберина с античными мостами.

Очарование вечернего города
Если мы выйдем на прогулку вечером, то окажемся среди беззаботно гуляющей публики: в это время улочки Трастевере наполняются местными жителями и туристами, песнями уличных музыкантов, огнями в маленьких плошках на тротуарах, а весной — ароматом цветов джельсомино. И конечно, в Трастевере вы найдете множество сувенирных лавочек, типичных таверн, остерий и кафе, где можно отведать вкуснейшие блюда местной кухни.

Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Джаниколо, у монумента Гарибальди.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Мы в Риме не первый раз.но в Трастевере и на холме еще не были. По совету гида взяли такси от Трастевери. 5 евро и вы на холме. Потрясающий вид.солнышко. интересная и грамотная экскурсия об истории Рима. Трастевери. по нашей просьбе показала нам ресторанчики.где можно поужинать. т.к. это местечко еще и гастрономический рай. Нелли провела по знаменитым церквям этого района. рассказала историю создания. фрески. историю острова. Мы остались очень довольны. Рекомедуем Нелли.
20 октября 2019
Нелли была бесподобна! Интересные рассказы, приветливый настрой,отличные советы по выбору ресторанов. Вечер прошёл великолепно.
6 сентября 2019
Нелли пришла вовремя. Прекрасная речь. Рассказывала по теме, не оталекалась на посторонние разговоры. Очень приятный собеседник.
Александр
26 июня 2019
Отличная и душевная экскурсия, эрудированный гид! Всем рекомендую!
30 мая 2019
Великолепный гид! Просто нет слов!
Добрейшая, интеллигентнейшая женщина!
И, конечно же, район Трастевере стал для нас открытием. Туристы ходят по большей части на другой стороне Тибра. Были в Риме трижды и знать не знали о таком чуде. И хотя и посмотрели фотки перед экскурсией, увидеть все своими глазами оказалось просто невероятно. Старые маленькие домики, повсюду лавочки и кафе, совсем другая кухня (меню). Нелли показала сырную лавку, таких сыров мы не пробовали никогда в жизни. Спустились вниз в подвал лавки, там настоящие катакомбы и подземные ходы в камне.
Нелли прекрасно знает город, все тайные проходы и туннели, прошли от площади св Петра до Яникула через подземную автобусную парковку, сэкономили массу времени и сил, и саму парковку было посмотреть интересно.
И еще пара слов личной признательности: с нами был мой внук 6 лет, в процессе экскурсии он почувствовал себя плохо (оказалось отравление), Нелли довела до ближайшей аптеки (а найти ее непросто), посадила на такси. Низкий поклон за заботу и доброту
15 мая 2019
Были на экскурсии вечером 1 мая сразу после прилёта, так как останавливались не так далеко. Экскурсия начиналась у памятника Гарибальди, откуда открывается потрясающий панорамный вид на весь Рим. Нелли очень интересно все рассказывает (к сожалению, уже не помню материала, так как было очень много экскурсий, но помню, что нам всем очень понравилось). Нас только подвела погода (было холодно и дождь периодически), из-за которой приходилось ускоряться и прятаться, но зато немного посидели в уютном ресторанчике, согрелись вкусным домашним вином и попробовали разные виды сыра под рассказы Нелли:) Большое спасибо за экскурсию!
4 мая 2019
Нелли открыла для нас Рим с другой стороны. Мы увидели панораму города, прошлись по району Трастевере. Благодаря Нелли погружались в разные эпохи, перемещались во времени. Она с такой интригой рассказывала о событиях, случившихся несколько веков назад, что ощущения были как будто это происходило буквально вчера))
Павел
30 апреля 2019
Отличная экскурсия, интеллигентный гид, множество интересных мест и историй. Рекомендую.
24 апреля 2019
Экскурсия была очень интересная и насыщенная,приятным бонусом была рекоменадия различных ресторанов и рассказ о местной кухни.
8 апреля 2019
Прекрасно! Отлично погуляли, полюбовались панорамами Рима, узнали много интересного. Нелли прекрасный рассказчик и просто приятный человек!
Ещё 15 отзывов

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