25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы - утром или вечером
Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя настоящими римлянами. Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских традициях и суевериях.
Вдохнёте ароматы местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных горожан среди шедевров архитектуры.
Мы пройдём по улочкам самого аутентичного района Вечного города. Поговорим о боях гарибальдийцев, любви Рафаэля и особенностях местных блюд. Обсудим жестикуляцию, народные традиции и суеверия, римский способ заполучить удачу в азартных играх и много других интересных особенностей горожан.
Самые красивые римские панорамы
С холма Джаниколо вам откроется великолепный вид на весь Старый город с его черепичными крышами, куполами и роскошными кронами деревьев. Здесь играет струями фонтан Паола и поражает гармонией ротонда Темпиетто великого Браманте.
Утренний вариант прогулки
Если выйти на прогулку утром, можно полюбоваться фресками Рафаэля, прекрасным убранством храмов Санта-Мария-ин-Трастевере и Санта-Чечилия, а также увидеть редчайшие средневековые фрески Пьетро Каваллини.
Вы пройдёте по извилистым улочкам, рассмотрите верхушки колоколен и тёмные грубоватые арки в обрамлении простых домишек. И встретите на пути крошечный остров Тиберина с античными мостами.
Очарование вечернего города
Если мы отправимся на прогулку вечером, то окажемся среди беззаботно гуляющей публики: в это время улочки Трастевере наполняются песнями уличных музыкантов, огнями в маленьких плошках на тротуарах, весной — ароматом цветов джельсомино.
И конечно, в Трастевере вы найдете множество сувенирных лавочек, типичных таверн, остерий и кафе, где можно отведать вкуснейшие блюда.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На холме Джаниколо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4664 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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1
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Анастасия
Всем доброго дня! Искренне рекомендую прогуляться по Трастевере с Нелли, очень душевно и познавательно.
Район реально отличается духом и настроением от других частей Рима, а Нелли увлекательно рассказывает об истории этих мест.
После дворцов, огромных площадей и величайших сооружений античной цивилизации, райончик Трастевере в самом хорошем смысле приземлит вас в реальную жизнь реального, рабочего Рима.
Наслаждайтесь!
+2
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О
Олег
Мы оказались в непростой ситуации, экскурсия должна была проходить на улице, но дождь лил весь день, как из ведра. Мы списались с Нелли накануне и она предложила на выбор несколько читать дальшеуменьшить
музеев, в том числе, в пешей доступности от нас. Мы выбрали нестандартный музей с мозаикой и скульптурой - Национальный римский музей палаццо Массимо. Думаю без экскурсовода мы бы с ним не справились. Нэлли удалось увлечь нас (включая взрослых детей) и 2 часа в музее пролетели незаметно. Спасибо за прекрасную экскурсию и оперативное переключение на незапланированную тему.
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Н
Наталья
У нас получалась замечательная прогулка с Нелли - интересно, без нагромождения фактов, при этом много интересных деталей и особенностей района и его жителей! Живописный маршрут и структурный рассказ. С Нелли было очень интересно, душевно и тепло общаться 😊 Рекомендую!
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михаил
Замечательная экскурсия. Очень очень понравилось. Никогда бы сами так много не узнали и столько всего не увидели.
Гид просто замечательная. Рассказывает Очень очень интересно. Время пролетело невероятно быстро. Очень рекомендуем.
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и
ирина
Замечательно провели субботний вечер с Нелли. Интересная манера изложения, прекрасный русский язык, чуство юмора. Впечатление от экскурсии - позитив и удовольствие. В перспективе - Ватикан. Ждём встречи вновь.
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Анна
Все очень понравилось! Большое спасибо!
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