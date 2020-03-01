Victoria проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Трастевере — любовь с первого взгляда!

Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой

Victoria
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Victoria – ваш гид
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима.

Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев.

Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля.

А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
От 98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!

Что вас ожидает

Путешествие по ту сторону реки
Дома в одеяниях из плюща, украшенные фамильными гербами и мраморными вставками, остатками древних колонн, фрагментами статуй и витиеватыми Мадонеллами. Уютные таверны и кондитерские с дурманящими ароматами кофе и сладостей… В этот мир вы попадете, пройдя по мостам Фабрицио и Честио I века до н.э. По пути увидите осколок древнеримской истории — фактурный мост Рото. А на острове-лодочке Тиберина, единственном на реке, услышите легенды старинной башни Пульцеллы и узнаете, где находился в античные времена храм Эскулапа и колодец с лечебной водой.

Секреты площади Пишинула
В этом уголке Средневековья вы осмотрите дома Маттеи 15 века и услышите историю знаменитой аристократической семьи, давшей название площади. У старинного палаццо 16 века поговорим о литераторе, музыканте и куртизанке Туллии д’Арагона — яркой исторической личности Италии. Также я покажу церковь с древнейшей и самой маленькой колокольней в Риме и расскажу предание о Святом Бенедикте и основании легендарного монашеского ордена.

Традиции квартала
Возле Арки Толомеи поговорим о древней сиенской семье, а на переулке Атлета — о чудесной находке знаменитой статуи Апоксиомеменоса. Здесь же вы услышите историю красивого здания 13 века, старейшей синагоги квартала. Узнаете о первых уличных ярмарках в Риме, особом празднике Трастевере — Ноантри, местном диалекте, жителях, которые всегда отличались от остальных римлян, и покровительнице района.

Базилика Святой Цецилии
В храме Санта-Чечилия-ин-Трастевере я расскажу о древнеримских постройках и неовизантийской крипте в ее подземелье. Вы услышите мистическую легенду о раннехристианской мученице и увидите гениальное творение Стефано Мадерно. А также осмотрите мозаику 9 века, необыкновенный балдахин Арнольфо ди Камбио и фрески Пьетро Каваллини.

Базилика Святой Марии
Затем вы прогуляетесь по колоритной улице Лунгаретта со множеством гастрономических лавок и магазинчиков и выйдете к самому сердцу района, где находится еще один его шедевр — храм Санта-Мария-ин-Трастевере. Я познакомлю вас с древней легендой о пришествии Мессии и историей первой церкви Рима, освященной в честь Девы Марии. Вы изучите великолепный фасад и символику мозаики, узнаете об удивительной коллекции портика и главном сокровище памятника — капелле Альтемпс, где хранится одна из старейших икон Богоматери в мире, представленная в облике византийской императрицы.

Дух Трастевере и домик возлюбленной Рафаэля
Вы также посетите бар Сан-Калисто, где, по мнению местных, сохранился истинный дух старого Трастевере. Исследуете античную порту Сеттимиана, а возле домика возлюбленной Рафаэля, Форнарины, поговорим о женщине, благодаря которой появилась самая прекрасная мадонна в мире искусства — «Сикстинская Мадонна». Будут и любопытные современные факты о самой оживленной площади Трастевере — Пьяцца Трилусса. А напоследок вы увидите мост Сикста 15 века, по которому мчалась с сундучками ватиканского золота Олимпия Мандалькини.

На этом наша прогулка закончится, но если вы захотите продолжить путешествие по Трастевере еще на 1-2 часа, то я предложу подняться на один из самых высоких холмов Рима — Яникульский, где расскажу историю этого романтичного места и его памятников.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крипту и подземелье базилики Св. Цецилии — 2.50 евро, осмотр фресок Пьетро Каваллини — 2.50 евро.

Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!
Трастевере — любовь с первого взгляда!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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