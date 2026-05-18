Victoria проводит ещё 8 экскурсий

Экскурсия по Трастевере позволит вам погрузиться в атмосферу старинного Рима. Увидите мосты Фабрицио и Честио, фактурный мост Рото и остров Тиберина. На площади Пишинула услышите истории о семье Маттеи и

Туллии д’Арагона. В храме Санта-Чечилия-ин-Трастевере изучите фрески Пьетро Каваллини. Прогулка по улице Лунгаретта приведет к храму Санта-Мария-ин-Трастевере, где вас ждет капелла Альтемпс. Узнайте о местных традициях и легендах, связанных с этим уникальным районом

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Описание экскурсии

Путешествие начнётся у пьяццы Маттеи с изящным фонтаном Черепах. В этих местах ещё сохранился кусочек еврейского Гетто и Портик Октавии 1-2 в. до н. э. Изучив эту часть города, переместимся на остром Тиберина.

Путешествие по ту сторону реки

Дома в одеяниях из плюща, украшенные фамильными гербами и мраморными вставками, остатками древних колонн, фрагментами статуй и витиеватыми Мадонеллами. Уютные таверны и кондитерские с дурманящими ароматами кофе и сладостей… В этот мир вы попадете, пройдя по мостам Фабрицио и Честио I века до н. э. По пути увидите осколок древнеримской истории — фактурный мост Рото. А на острове-лодочке Тиберина, единственном на реке, услышите легенды старинной башни Пульцеллы и узнаете, где находился в античные времена храм Эскулапа и колодец с лечебной водой.

Секреты площади Пишинула

В этом уголке Средневековья вы осмотрите дома Маттеи 15 века и услышите историю знаменитой аристократической семьи, давшей название площади. У старинного палаццо 16 века поговорим о литераторе, музыканте и куртизанке Туллии д’Арагона — яркой исторической личности Италии. Также я покажу церковь с древнейшей и самой маленькой колокольней в Риме и расскажу предание о Святом Бенедикте и основании легендарного монашеского ордена.

Традиции квартала

Возле Арки Толомеи поговорим о древней сиенской семье, а на переулке Атлета — о чудесной находке знаменитой статуи Апоксиомеменоса. Здесь же вы услышите историю красивого здания 13 века, старейшей синагоги квартала. Узнаете о первых уличных ярмарках в Риме, особом празднике Трастевере — Ноантри, местном диалекте, жителях, которые всегда отличались от остальных римлян, и покровительнице района.

Базилика Святой Цецилии

В храме Санта-Чечилия-ин-Трастевере я расскажу о древнеримских постройках и неовизантийской крипте в ее подземелье. Вы услышите мистическую легенду о раннехристианской мученице и увидите гениальное творение Стефано Мадерно. А также осмотрите мозаику 9 века, необыкновенный балдахин Арнольфо ди Камбио и фрески Пьетро Каваллини.

Базилика Святой Марии

Затем вы прогуляетесь по колоритной улице Лунгаретта со множеством гастрономических лавок и магазинчиков и выйдете к самому сердцу района, где находится еще один его шедевр — храм Санта-Мария-ин-Трастевере. Я познакомлю вас с древней легендой о пришествии Мессии и историей первой церкви Рима, освященной в честь Девы Марии. Вы изучите великолепный фасад и символику мозаики, узнаете об удивительной коллекции портика и главном сокровище памятника — капелле Альтемпс, где хранится одна из старейших икон Богоматери в мире, представленная в облике византийской императрицы.

Дух Трастевере и домик возлюбленной Рафаэля

Вы также посетите бар Сан-Калисто, где, по мнению местных, сохранился истинный дух старого Трастевере. Исследуете античную порту Сеттимиана, а возле домика возлюбленной Рафаэля, Форнарины, поговорим о женщине, благодаря которой появилась самая прекрасная мадонна в мире искусства — «Сикстинская Мадонна». Будут и любопытные современные факты о самой оживленной площади Трастевере — Пьяцца Трилусса. А напоследок вы увидите мост Сикста 15 века, по которому мчалась с сундучками ватиканского золота Олимпия Мандалькини.

На этом наша прогулка закончится, но если вы захотите продолжить путешествие по Трастевере еще на 1-2 часа, то я предложу подняться на один из самых высоких холмов Рима — Яникульский, где расскажу историю этого романтичного места и его памятников.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крипту и подземелье базилики Св. Цецилии — €2.50, осмотр фресок Пьетро Каваллини — €2.50.