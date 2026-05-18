Victoria проводит ещё 8 экскурсий

Мои заказы

Трастевере - любовь с первого взгляда

Ощутите магию Трастевере, самого живописного района Рима. Исследуйте древние базилики, узнайте тайны аристократов и насладитесь самобытными традициями
Экскурсия по Трастевере позволит вам погрузиться в атмосферу старинного Рима. Увидите мосты Фабрицио и Честио, фактурный мост Рото и остров Тиберина. На площади Пишинула услышите истории о семье Маттеи и
читать дальшеуменьшить

Туллии д’Арагона. В храме Санта-Чечилия-ин-Трастевере изучите фрески Пьетро Каваллини.

Прогулка по улице Лунгаретта приведет к храму Санта-Мария-ин-Трастевере, где вас ждет капелла Альтемпс. Узнайте о местных традициях и легендах, связанных с этим уникальным районом

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные мосты и древние истории
  • 🏛 Тайны старинных базилик
  • 🎨 Фрески и мозаики великих мастеров
  • 🏰 Истории аристократов и куртизанок
  • 🎭 Самобытные традиции и праздники
  • 🗺 Прогулка по колоритным улочкам
Трастевере - любовь с первого взгляда
Трастевере - любовь с первого взгляда
Трастевере - любовь с первого взгляда

Что можно увидеть

  • Мост Фабрицио
  • Мост Честио
  • Мост Рото
  • Остров Тиберина
  • Площадь Пишинула
  • Базилика Святой Цецилии
  • Базилика Святой Марии
  • Улица Лунгаретта
  • Капелла Альтемпс

Описание экскурсии

Путешествие начнётся у пьяццы Маттеи с изящным фонтаном Черепах. В этих местах ещё сохранился кусочек еврейского Гетто и Портик Октавии 1-2 в. до н. э. Изучив эту часть города, переместимся на остром Тиберина.

Путешествие по ту сторону реки

Дома в одеяниях из плюща, украшенные фамильными гербами и мраморными вставками, остатками древних колонн, фрагментами статуй и витиеватыми Мадонеллами. Уютные таверны и кондитерские с дурманящими ароматами кофе и сладостей… В этот мир вы попадете, пройдя по мостам Фабрицио и Честио I века до н. э. По пути увидите осколок древнеримской истории — фактурный мост Рото. А на острове-лодочке Тиберина, единственном на реке, услышите легенды старинной башни Пульцеллы и узнаете, где находился в античные времена храм Эскулапа и колодец с лечебной водой.

Секреты площади Пишинула

В этом уголке Средневековья вы осмотрите дома Маттеи 15 века и услышите историю знаменитой аристократической семьи, давшей название площади. У старинного палаццо 16 века поговорим о литераторе, музыканте и куртизанке Туллии д’Арагона — яркой исторической личности Италии. Также я покажу церковь с древнейшей и самой маленькой колокольней в Риме и расскажу предание о Святом Бенедикте и основании легендарного монашеского ордена.

Традиции квартала

Возле Арки Толомеи поговорим о древней сиенской семье, а на переулке Атлета — о чудесной находке знаменитой статуи Апоксиомеменоса. Здесь же вы услышите историю красивого здания 13 века, старейшей синагоги квартала. Узнаете о первых уличных ярмарках в Риме, особом празднике Трастевере — Ноантри, местном диалекте, жителях, которые всегда отличались от остальных римлян, и покровительнице района.

Базилика Святой Цецилии

В храме Санта-Чечилия-ин-Трастевере я расскажу о древнеримских постройках и неовизантийской крипте в ее подземелье. Вы услышите мистическую легенду о раннехристианской мученице и увидите гениальное творение Стефано Мадерно. А также осмотрите мозаику 9 века, необыкновенный балдахин Арнольфо ди Камбио и фрески Пьетро Каваллини.

Базилика Святой Марии

Затем вы прогуляетесь по колоритной улице Лунгаретта со множеством гастрономических лавок и магазинчиков и выйдете к самому сердцу района, где находится еще один его шедевр — храм Санта-Мария-ин-Трастевере. Я познакомлю вас с древней легендой о пришествии Мессии и историей первой церкви Рима, освященной в честь Девы Марии. Вы изучите великолепный фасад и символику мозаики, узнаете об удивительной коллекции портика и главном сокровище памятника — капелле Альтемпс, где хранится одна из старейших икон Богоматери в мире, представленная в облике византийской императрицы.

Дух Трастевере и домик возлюбленной Рафаэля

Вы также посетите бар Сан-Калисто, где, по мнению местных, сохранился истинный дух старого Трастевере. Исследуете античную порту Сеттимиана, а возле домика возлюбленной Рафаэля, Форнарины, поговорим о женщине, благодаря которой появилась самая прекрасная мадонна в мире искусства — «Сикстинская Мадонна». Будут и любопытные современные факты о самой оживленной площади Трастевере — Пьяцца Трилусса. А напоследок вы увидите мост Сикста 15 века, по которому мчалась с сундучками ватиканского золота Олимпия Мандалькини.

На этом наша прогулка закончится, но если вы захотите продолжить путешествие по Трастевере еще на 1-2 часа, то я предложу подняться на один из самых высоких холмов Рима — Яникульский, где расскажу историю этого романтичного места и его памятников.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крипту и подземелье базилики Св. Цецилии — €2.50, осмотр фресок Пьетро Каваллини — €2.50.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Маттеи, у фонтана Черепах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1616 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
читать дальшеуменьшить

также в Португалии и Германии. Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Eкатерина
Большая благодарность Виктории за прекрасно проведенную экскурсию по району Трастевере. Очень живое изложение материала, много интересных историй. Мы прекрасно провели время
Вам был полезен этот отзыв?
М
Я благодарю Викторию за то, что она познакомила меня с таким уютным и живописным районом Рима! Название экскурсии полностью оправдывает себя: Трастевере—это действительно любовь с первого взгляда. Внешне простые фасады
читать дальшеуменьшить

домов скрывают за собой шедевры мирового класса, впечатляющие фрески и мозаики, и уникальные истории, сопровождающие их. С Викторией время летит незаметно, я влюбилась в её рассказ, насыщенный интересными фактами и историческим материалом, приправленным шутками и местными байками. Теперь появилась мечта жить в Трастевере)

Вам был полезен этот отзыв?
М
12 сентября 2024 года у нас была замечательная экскурсия: Трастевере- Любовь с первого взгляда!
Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктории за ее энтузиазм и глубокие знания! Мы узнали очень много интересного
читать дальшеуменьшить

о районе Трастевере, который заслуживает особого внимания!
Экскурсия длилась больше 4х часов, но время пролетело очень быстро.
Мы с удовольствием порекомендуем Викторию нашим друзьям в США, Израиле, Германии..
А Виктории мы желаем новых интересных идей и творческих фантазий!
До скорой встречи!
Марина и Виктор

Вам был полезен этот отзыв?
Анатолий
У Виктории так много интересной информации, что отведенного времени, конечно, не хватает. Впрочем, Виктория так увлечена, что не обращает внимания на время) Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию, многое из того, что вы рассказали, запомнилось и надолго останется в памяти.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Начали экскурсию не в самом Трастевере, рядом. Но тоже интересно. В Трастевере Виктория рассказывала много захватывающих историй и подробностей из жизни знаменитостей и просто интересных людей, проживавших или бывавших в этом чудесном уголке Рима. Наше семейство осталось довольно.
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Если бы можно было поставить 10 звезд за экскурсию, я бы это сделал. Виктория - уникальный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями всех эпох, мест, имен и прекрасный рассказчик. Безмерно рад знакомству.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Трастевере - любовь с первого взгляда»

Рим: первые впечатления о Вечном городе
Пешая
2.5 часа
-
15%
109 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от €150€176 за всё до 5 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Пешая
2.5 часа
66 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€55 за человека
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Пешая
2 часа
-
14%
200 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от €142€166 за всё до 5 чел.
Трастевере - настоящий дух Рима
Пешая
3 часа
-
20%
126 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трастевере - настоящий дух Рима
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €136€170 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €240 за группу