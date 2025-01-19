Прогулка по старейшей alma mater в Риме

Подсмотреть за студенческой жизнью во владениях Сапиенцы и исследовать окрестности университета
Римская жизнь, как она есть, течёт по лабиринтам улиц за стенами вековых построек, в местных кафешках и, конечно, в университетах! Я буду вашим проводником по одному из старейших учебных заведений
читать дальше

мира и самому престижному в городе. Мы погуляем по территории ВУЗа и заглянем в лекционные.

Я расскажу историю Сапиенцы, отвечу на волнующие вопросы о поступлении и поделюсь личным опытом учёбы в Италии.

Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Ближайшие даты:
18
янв19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Сапиенца изнутри

Потенциальный студент вы или просто любопытствующий — увлекательно будет всем. Вместе мы исследуем владения старинного университета не только снаружи, но и изнутри: пройдём по лекционным залам, познакомимся с расписанием занятий и прочувствуем настроение студенческой жизни. Вы увидите потрясающую коллекцию копий античных скульптур, выполненных студентами, побываете в музее истории медицины и математики. По пути я расскажу, почему университет, основанный в 14 веке, носит имя «Сапиенца», и какое отношение к профессуре имеет Ватикан.

После, за тарелкой пасты в студенческой столовой, мы поговорим про учебные будни и праздники. Если вам станет интересно, с радостью поделюсь собственным опытом обучения в Италии.

Окрестности университета: аутентичный Сан Лоренцо

Знакомство с университетской жизнью не ограничивается лишь учебным заведением — самая активная жизнь у студентов протекает в окрестностях ВУЗа, по которым мы с вами и прогуляемся. Сан Лоренцо — настоящий «римский» квартал: многочисленные бары, лавки, арт-галереи и траттории приоткроют для вас неподдельную жизнь римлян, что течёт вдали от туристических маршрутов. А чтобы было интереснее изучать старинные улицы, я расскажу, что в этом районе происходило, кто его населяет сейчас и в чём его главная особенность.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна всем любителям нетуристического Рима, а также тем, кто планирует поступление в итальянские ВУЗы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Рима

Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Пешая
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Пешая
скидка
40%
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
от 175105 за человека
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
скидка
5%
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
231220 за всё до 4 чел.