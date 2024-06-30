Экскурсии выходного дня в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Риме на русском языке, цены от €134, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
48 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
6 июля в 06:30
7 июля в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
2 часа
207 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Завтра в 11:00
6 июля в 08:00
220209 за всё до 5 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Путешествие по следам гладиаторов и легионеров в Риме
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
335 за всё до 4 чел.
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
6 июля в 07:30
9 июля в 07:30
134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Очень понравилось. Действительно,, идеальное утро,, За фото отдельное,, спасибо,, 🫶
    Очень понравилосьОчень понравилось
  • П
    Полина
    28 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Все отлично подготовлено,для ребенка 7лет было очень познавательно и интересно! хорошая подача!
  • A
    Albina
    20 июня 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Рекомендуем от души!! С Анастасией было очень легко в общение, многое узнали об истории,особенностях жизни в Риме, получили ответы на
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    все вопросы 😊 спасибо Анастасии за прекрасные фотографии,которые хочется пересматривать и возвращаться в Римское утро! Анастасия помогала с позами во время фотосессии,вы точно останетесь довольны.

  • L
    Lidiya
    16 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Мы гуляли по Риму с Ириной. Очень интересная подача материала. Ребенок был хоть и уставший (нагулялись перед началом экскурсии) ей
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    было очень интересно. Взрослым тоже будет очень интересно))) Также Ирина дала рекомендации по местам, где можно вкусно поесть в Риме и куда сходить. Спасибо за экскурсию и подарки!

  • А
    Александра
    15 июня 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Увлекательная и интересная экскурсия по площади святого Петра и самой большой базилике в мире. Если бы пошли самостоятельно, то обошли
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    бы всю базилику минут за 20, а с Викторией задержались здесь более чем на 2 часа. Информации очень много, подается доходчиво и интересно. Если хотитете понять значение и значимость Ватикана, то рекомендую Викторию.

  • М
    Мария
    14 июня 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Отличная экскурсия! Прекрасное утро в Риме! Интересные факты о местах, в которых мы фотографировались. Легко и совсем непринужденного получились такие восхитительные фотокарточки на память о Вечном городе🥰🇮🇹 Бесконечно благодарна🌹
  • В
    Вероника
    10 июня 2024
    Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
    Понравилось и взрослым и детям, будем всем рекомендовать!
  • N
    Nailia
    2 июня 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
    Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На выходные»

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  3. Экскурсия-квест по Риму для детей
  4. Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
  5. Скрытые шедевры Рима
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 134 до 335 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на выходные, 367 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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