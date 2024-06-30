1 чел.
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скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
6 июля в 06:30
7 июля в 06:30
190€171 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Завтра в 11:00
6 июля в 08:00
220€209 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам гладиаторов и легионеров в Риме
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
6 июля в 07:30
9 июля в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 июня 2024Очень понравилось. Действительно,, идеальное утро,, За фото отдельное,, спасибо,, 🫶
- ППолина28 июня 2024Все отлично подготовлено,для ребенка 7лет было очень познавательно и интересно! хорошая подача!
- AAlbina20 июня 2024Рекомендуем от души!! С Анастасией было очень легко в общение, многое узнали об истории,особенностях жизни в Риме, получили ответы на
- LLidiya16 июня 2024Мы гуляли по Риму с Ириной. Очень интересная подача материала. Ребенок был хоть и уставший (нагулялись перед началом экскурсии) ей
- ААлександра15 июня 2024Увлекательная и интересная экскурсия по площади святого Петра и самой большой базилике в мире. Если бы пошли самостоятельно, то обошли
- ММария14 июня 2024Отличная экскурсия! Прекрасное утро в Риме! Интересные факты о местах, в которых мы фотографировались. Легко и совсем непринужденного получились такие восхитительные фотокарточки на память о Вечном городе🥰🇮🇹 Бесконечно благодарна🌹
- ВВероника10 июня 2024Понравилось и взрослым и детям, будем всем рекомендовать!
- NNailia2 июня 2024Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
- ССергей1 июня 2024Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
- ККсения28 мая 2024Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На выходные»
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