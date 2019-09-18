Что вас ожидает

Классический Рим

Мы отправимся гулять по историческому центру, раскрывая красоту римских площадей. Вы увидите пьяццу-дель-Пополо с церквями-двойняшками, элегантную, украшенную фонтанами Навону и площадь Испании, где снимали кино именитые режиссеры. Кроме того, я познакомлю вас с историей фонтана Треви, помнящего много русских имен, и покажу один из древнейших языческих храмов — Пантеон. А набережная Тибра приведет вас к замку святого Ангела, который когда-то был гробницей императоров, тюрьмой для неугодных и убежищем Папы Римского.

Рим изнутри

С центральных дорог вы свернете на тихие улочки, по которым бродили Гоголь и Стендаль, и заглянете в кафе, где бывали Брюллов и Пикассо. Я раскрою самые интересные страницы городской истории: расскажу о религии, бесконечной борьбе за власть, страстях и добродетелях тех, кто создавал историю Рима. А также об обете безбрачия пап, судах инквизиции и судьбах женщин Средневековья.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит душевные атмосферные экскурсии, а не академические лекции. Мы будем чередовать шум площадей с пустынными, нетуристическими уголками и попытаемся уловить истинную атмосферу Рима.