Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Представьте себе Рим не как город, а как живую историю, которая шепчет вам на ухо рассказы о героях и эпохах.
Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Рим через призму времени, где читать дальшеуменьшить
каждый камень и каждая улочка хранят в себе тысячелетние тайны.
Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и откроете для себя скрытые сокровища, о которых не рассказывают обычные гиды. Ваш путеводитель по этому пути - история, полная страстей, интриг и великих достижений.
Подарите себе возможность услышать дыхание Вечного города, познакомиться с его настоящим характером, который так похож на характер его великих создателей - смелых, талантливых и полных стремления к победе
Мы отправимся гулять по историческому центру, раскрывая красоту римских площадей. Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви. Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь. Вспомним, как был основан Вечный город, поговорим о его триумфах и падениях. Вас ждет величественный Колизей, Римские форумы, Пантеон, рассказы об императорах и простых римлянах тех времен. Поговорим, как пришло в Рим христианство, и почему древнегреческие боги вновь обрели популярность в эпоху Возрождения. Площадь Навона откроет для вас роскошь церквей и фонтанов в стиле барокко. На площади Венеции вы увидите, как сочетаются в городской жизни руины Древнего Рима, атрибуты Пап Римских и воспоминания об итальянском фашизме.
Рим изнутри
С центральных дорог вы свернете на тихие улочки, по которым бродили Гоголь и Стендаль, и заглянете в кафе, где бывали Брюллов и Пикассо. Я раскрою самые интересные страницы городской истории: расскажу о религии, бесконечной борьбе за власть, страстях и добродетелях тех, кто создавал историю Рима. А также об обете безбрачия пап, судах инквизиции и судьбах женщин Средневековья.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит душевные атмосферные экскурсии, а не академические лекции. Мы будем чередовать шум площадей с пустынными, нетуристическими уголками и попытаемся уловить истинную атмосферу Рима.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других.
Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках читать дальшеуменьшить
предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов».
Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады.
Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Татьяна
Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по Риму! Легко, в форме беседы, узнали новое про этот удивительный город. Рекомендуем!
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М
Михаил
Потрясающая экскурсия по Риму с гидом Светланой!
С первых минут Светлана увлекла наших детей в историю города — им было действительно интересно, а это редкость. Она гибко подстраивала маршрут, следила за читать дальшеуменьшить
тем, чтобы дети не уставали, вовлекала их в диалог и предлагала двигаться, когда видела, что внимание рассеивается.
Особенно хочется отметить визуальные материалы — множество фотографий и графических иллюстраций, которые помогали выстроить целостную картину Рима и лучше понять его историю. Благодаря этому даже сложные моменты становились понятными и запоминающимися.
Экскурсия была индивидуальной, с чёткой, выразительной речью и эмоциональной подачей. Светлана повторяла важные моменты, чтобы они закрепились в памяти, и это действительно работает — остаются яркие, живые образы.
Отдельное спасибо за небольшие сувениры для детей — они выступали как позитивные подкрепления за правильные ответы и очень порадовали ребят.
Светлана — выше всяких похвал! Уверены, она отлично найдёт подход как к детям, так и к взрослым. Очень рекомендуем!
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Екатерина
Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром на самолете и в ожидании следующего отправления, провели 2 интересных часа со Светланой (взрослый читать дальшеуменьшить
и ребенок 12 лет). Было познавательно, увлекательно, ново. Светлана очень комфортный экскурсовод. Жаль только весь, что Рим в лесах и стройке. Многое приходилось видеть издалека. Приедем еще обязательно, но после завершения строительных работ.
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А
Алина
Мы с семьей провели замечательные два с половиной часа в компании Светланы. Увлекательный рассказчик, очень энергичный человек и очень структурированная подача материала. Основной фокус был на детях- подростках, они остались очень благодарны и довольны. Отдельная благодарность, что Светлана нас дождалась, хотя мы и опоздали на 1,5 часа
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T
Tatjana
Экскурсия в Риме стала незабываемым опытом благодаря отличному экскурсоводу Светлане! Ее знания к истории римской империи превратили каждый факт в захватывающий рассказ. Он с легкостью создал атмосферу времен величественной империи, читать дальшеуменьшить
заставив нас по-настоящему погрузиться в прошлое. Огромное спасибо за увлекательное путешествие во времени! У нас остались самые теплые воспоминания об этом городе. Так же были учтены все наши пожелания по темпу и маршруту.
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lyudmila
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не виделись сто лет😁🤌🏻Спасибо, очень познавательно и душевно!