Представьте себе Рим не как город, а как живую историю, которая шепчет вам на ухо рассказы о героях и эпохах.Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Рим через призму времени, где

каждый камень и каждая улочка хранят в себе тысячелетние тайны. Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и откроете для себя скрытые сокровища, о которых не рассказывают обычные гиды. Ваш путеводитель по этому пути - история, полная страстей, интриг и великих достижений. Подарите себе возможность услышать дыхание Вечного города, познакомиться с его настоящим характером, который так похож на характер его великих создателей - смелых, талантливых и полных стремления к победе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Классический Рим

Мы отправимся гулять по историческому центру, раскрывая красоту римских площадей. Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви. Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь. Вспомним, как был основан Вечный город, поговорим о его триумфах и падениях. Вас ждет величественный Колизей, Римские форумы, Пантеон, рассказы об императорах и простых римлянах тех времен. Поговорим, как пришло в Рим христианство, и почему древнегреческие боги вновь обрели популярность в эпоху Возрождения.

Площадь Навона откроет для вас роскошь церквей и фонтанов в стиле барокко. На площади Венеции вы увидите, как сочетаются в городской жизни руины Древнего Рима, атрибуты Пап Римских и воспоминания об итальянском фашизме.

Рим изнутри

С центральных дорог вы свернете на тихие улочки, по которым бродили Гоголь и Стендаль, и заглянете в кафе, где бывали Брюллов и Пикассо. Я раскрою самые интересные страницы городской истории: расскажу о религии, бесконечной борьбе за власть, страстях и добродетелях тех, кто создавал историю Рима. А также об обете безбрачия пап, судах инквизиции и судьбах женщин Средневековья.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит душевные атмосферные экскурсии, а не академические лекции. Мы будем чередовать шум площадей с пустынными, нетуристическими уголками и попытаемся уловить истинную атмосферу Рима.

Организационные детали