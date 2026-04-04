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Рим впервые

Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Представьте себе Рим не как город, а как живую историю, которая шепчет вам на ухо рассказы о героях и эпохах.

Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Рим через призму времени, где
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каждый камень и каждая улочка хранят в себе тысячелетние тайны.

Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и откроете для себя скрытые сокровища, о которых не рассказывают обычные гиды. Ваш путеводитель по этому пути - история, полная страстей, интриг и великих достижений.

Подарите себе возможность услышать дыхание Вечного города, познакомиться с его настоящим характером, который так похож на характер его великих создателей - смелых, талантливых и полных стремления к победе

5
50 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Погружение в историю
  • 🎨 Интересные факты и детали
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🕊 Нетуристические уголки
  • 💡 Уникальные рассказы
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые

Что можно увидеть

  • Пьяцца Дель Пополо
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Колизей
  • Римские форумы
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Площадь Венеции

Описание экскурсии

Классический Рим

Мы отправимся гулять по историческому центру, раскрывая красоту римских площадей. Вы увидите Пьяццу Дель Пополо с северными воротами Древнего Рима, знаменитую Испанскую лестницу, самый большой римский фонтан Треви. Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь. Вспомним, как был основан Вечный город, поговорим о его триумфах и падениях. Вас ждет величественный Колизей, Римские форумы, Пантеон, рассказы об императорах и простых римлянах тех времен. Поговорим, как пришло в Рим христианство, и почему древнегреческие боги вновь обрели популярность в эпоху Возрождения.
Площадь Навона откроет для вас роскошь церквей и фонтанов в стиле барокко. На площади Венеции вы увидите, как сочетаются в городской жизни руины Древнего Рима, атрибуты Пап Римских и воспоминания об итальянском фашизме.

Рим изнутри

С центральных дорог вы свернете на тихие улочки, по которым бродили Гоголь и Стендаль, и заглянете в кафе, где бывали Брюллов и Пикассо. Я раскрою самые интересные страницы городской истории: расскажу о религии, бесконечной борьбе за власть, страстях и добродетелях тех, кто создавал историю Рима. А также об обете безбрачия пап, судах инквизиции и судьбах женщин Средневековья.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит душевные атмосферные экскурсии, а не академические лекции. Мы будем чередовать шум площадей с пустынными, нетуристическими уголками и попытаемся уловить истинную атмосферу Рима.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других. Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках
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предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов». Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады. Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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1
3
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1
Т
Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по Риму! Легко, в форме беседы, узнали новое про этот удивительный город. Рекомендуем!
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М
Потрясающая экскурсия по Риму с гидом Светланой!

С первых минут Светлана увлекла наших детей в историю города — им было действительно интересно, а это редкость. Она гибко подстраивала маршрут, следила за
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тем, чтобы дети не уставали, вовлекала их в диалог и предлагала двигаться, когда видела, что внимание рассеивается.

Особенно хочется отметить визуальные материалы — множество фотографий и графических иллюстраций, которые помогали выстроить целостную картину Рима и лучше понять его историю. Благодаря этому даже сложные моменты становились понятными и запоминающимися.

Экскурсия была индивидуальной, с чёткой, выразительной речью и эмоциональной подачей. Светлана повторяла важные моменты, чтобы они закрепились в памяти, и это действительно работает — остаются яркие, живые образы.

Отдельное спасибо за небольшие сувениры для детей — они выступали как позитивные подкрепления за правильные ответы и очень порадовали ребят.

Светлана — выше всяких похвал! Уверены, она отлично найдёт подход как к детям, так и к взрослым. Очень рекомендуем!

Потрясающая экскурсия по Риму с гидом Светланой!
Потрясающая экскурсия по Риму с гидом Светланой!
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Екатерина
Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром на самолете и в ожидании следующего отправления, провели 2 интересных часа со Светланой (взрослый
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и ребенок 12 лет). Было познавательно, увлекательно, ново. Светлана очень комфортный экскурсовод. Жаль только весь, что Рим в лесах и стройке. Многое приходилось видеть издалека. Приедем еще обязательно, но после завершения строительных работ.

Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром
Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром
Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром
Спасибо Светлане за первое знакомство с Римом и за любовь к городу. Мы прибыли рано утром
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А
Мы с семьей провели замечательные два с половиной часа в компании Светланы. Увлекательный рассказчик, очень энергичный человек и очень структурированная подача материала. Основной фокус был на детях- подростках, они остались очень благодарны и довольны. Отдельная благодарность, что Светлана нас дождалась, хотя мы и опоздали на 1,5 часа
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T
Экскурсия в Риме стала незабываемым опытом благодаря отличному экскурсоводу Светлане! Ее знания к истории римской империи превратили каждый факт в захватывающий рассказ. Он с легкостью создал атмосферу времен величественной империи,
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заставив нас по-настоящему погрузиться в прошлое. Огромное спасибо за увлекательное путешествие во времени! У нас остались самые теплые воспоминания об этом городе.
Так же были учтены все наши пожелания по темпу и маршруту.

Экскурсия в Риме стала незабываемым опытом благодаря отличному экскурсоводу Светлане! Ее знания к истории римской империи
Экскурсия в Риме стала незабываемым опытом благодаря отличному экскурсоводу Светлане! Ее знания к истории римской империи
Экскурсия в Риме стала незабываемым опытом благодаря отличному экскурсоводу Светлане! Ее знания к истории римской империи
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lyudmila
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не виделись сто лет😁🤌🏻Спасибо, очень познавательно и душевно!
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не+2
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
Отличный экскурсовод, я бы даже сказала встреча прошла как с добрый старым другом, с которым не
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