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Душевная экскурсия по знаменитым и тайным местам итальянской столицы

Светлана
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Светлана – ваш гид
Я представлю вам Рим как своего старого друга — самого близкого, понятного и родного.

Характер у нашего героя непростой.

Он ценит смелость, талант, упорство, чувственность.

Не чужда ему и хитрость.

Он любит власть, деньги и победу любой ценой.

Мы поговорим о тех, кто сделал Рим таким, какой он есть.

Прогулка не станет для вас скучной лекцией о великих эпохах и громких именах.

Известные факты и интересные детали легко останутся в вашей памяти.
109 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Flaminio
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рим впервые
Рим впервые

Что вас ожидает

Классический Рим
Мы отправимся гулять по историческому центру, раскрывая красоту римских площадей. Вы увидите пьяццу-дель-Пополо с церквями-двойняшками, элегантную, украшенную фонтанами Навону и площадь Испании, где снимали кино именитые режиссеры. Кроме того, я познакомлю вас с историей фонтана Треви, помнящего много русских имен, и покажу один из древнейших языческих храмов — Пантеон. А набережная Тибра приведет вас к замку святого Ангела, который когда-то был гробницей императоров, тюрьмой для неугодных и убежищем Папы Римского.

Рим изнутри
С центральных дорог вы свернете на тихие улочки, по которым бродили Гоголь и Стендаль, и заглянете в кафе, где бывали Брюллов и Пикассо. Я раскрою самые интересные страницы городской истории: расскажу о религии, бесконечной борьбе за власть, страстях и добродетелях тех, кто создавал историю Рима. А также об обете безбрачия пап, судах инквизиции и судьбах женщин Средневековья.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит душевные атмосферные экскурсии, а не академические лекции. Мы будем чередовать шум площадей с пустынными, нетуристическими уголками и попытаемся уловить истинную атмосферу Рима.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые
Рим впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Flaminio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Buongiorno! Добрый день! Меня зовут Светлана. За 6 лет, что я живу в Риме, не было ни одного дня, чтобы я засомневалась, верно ли я поступила, променяв в 30 лет должность юриста в России на статус студента в Италии. Рим оказался мне родным. Факультета по культурологии в римском гос. университете мне показалось мало, и я закончила ещё курс по истории искусства и археологии в известной школе для гидов в Риме «Mirabilia Urbis». Но это всё факты. А за эмоциями я приглашаю вас на прогулку по Риму! Я люблю открывать Рим для себя и умею делать это для других. Грамотная речь, знания, способность почувствовать настрой собеседника, улыбка и юмор — мои основные правила на прогулке с путешественниками. И самое главное — бесконечная любовь к Риму! До встречи! Ciao!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 сентября 2019
Экскурсия " Великолепный Рим" с гидом Светланой стала для меня настоящей находкой. Она смогла показать мне Рим в разных аспектах и этого хватило, чтобы я влюбилась в вечный город. Я увидела Рим в тихих "оазисах" частных владений с двориками увитых плющом. "Нырнула" в Рим туристический, где бурлит народ и вещает на разных языках. С ней ожили архитектурные памятники и поведали о своей великой истории. Ну, и конечно совсем не лишним оказались бытовые, гастрономические советы Светланы. Спасибо ей за восхитительные часы в Риме.

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