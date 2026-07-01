Подняться в небо и насладиться невероятными пейзажами с высоты — это действительно круто! Вы увидите старинный живописный город Тиволи, знаменитые виллы, входящие во всемирное наследие ЮНЕСКО, стада лошадей, древнеримский акведук и, если повезёт с погодой, вулканическое озеро. Мощные впечатления на всю жизнь гарантированы!

Описание экскурсии

Вас ждёт 30-минутный полёт с опытным англоговорящим пилотом. Он обязательно расскажет о достопримечательностях, которые вы будете пролетать. Но если вы знаете только русский — не беда. Наш гид может сесть в вертолёт вместе с вами и быть вашим переводчиком на протяжении всей экскурсии (доплачивать за эту услугу не нужно). Мы взлетим с площадки недалеко от Рима и отправимся изучать его окрестности.

Вы увидите:

архитектурные достопримечательности Тиволи;

знаменитую виллу Д’Эсте с красивейшим садом и примыкающей к нему аллеей фонтанов, построенной в 16 веке;

виллу Адриана, известную своими неподражаемыми скульптурами;

Григорианскую виллу с живописным садом, водопадами и гротами;

бескрайние поля и стада лошадей;

древнеримский акведук Марция — один из основных источников водоснабжения столицы, простирающийся примерно на 90 километров;

вулканическое озеро и каскады воды;

старинные деревушки.

Организационные детали