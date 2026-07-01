Подняться в небо и насладиться невероятными пейзажами с высоты — это действительно круто! Вы увидите старинный живописный город Тиволи, знаменитые виллы, входящие во всемирное наследие ЮНЕСКО, стада лошадей, древнеримский акведук и, если повезёт с погодой, вулканическое озеро. Мощные впечатления на всю жизнь гарантированы!
Описание экскурсии
Вас ждёт 30-минутный полёт с опытным англоговорящим пилотом. Он обязательно расскажет о достопримечательностях, которые вы будете пролетать. Но если вы знаете только русский — не беда. Наш гид может сесть в вертолёт вместе с вами и быть вашим переводчиком на протяжении всей экскурсии (доплачивать за эту услугу не нужно). Мы взлетим с площадки недалеко от Рима и отправимся изучать его окрестности.
Вы увидите:
- архитектурные достопримечательности Тиволи;
- знаменитую виллу Д’Эсте с красивейшим садом и примыкающей к нему аллеей фонтанов, построенной в 16 веке;
- виллу Адриана, известную своими неподражаемыми скульптурами;
- Григорианскую виллу с живописным садом, водопадами и гротами;
- бескрайние поля и стада лошадей;
- древнеримский акведук Марция — один из основных источников водоснабжения столицы, простирающийся примерно на 90 километров;
- вулканическое озеро и каскады воды;
- старинные деревушки.
Организационные детали
- Гид заберёт вас из отеля в Риме на комфортабельном автомобиле и после аэроэкскурсии отвезёт обратно
- Полёт длится 30 минут и проходит на вертолете модели Robinson. Маршрут может быть изменён из-за погодных условий
- Можете взять с собой ребёнка, если он не боится летать (в вертолёте 3 пассажирских места)
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 277 туристов
Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательный полет в окрестностях Рима! Наталья обаятельный и обязательный организатор. Запоминающиеся эмоции гарантированы!
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П
Отличная активность для тех, кто устал от пешеходных прогулок по городу. Супер организация - в назначенное время нас встретил водитель на хорошем автомобиле и доставил из нашего отеля на аэродром.
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Х
Выбрал прогулку на вертолете над окрестностями Рима в качестве сюрприза и поводом для предложения своей избраннице. Все прошло отлично, от начала до конца. Спасибо Наталие и всей команде за организацию такого важного события, уникальный опыт, о котором всегда будешь вспоминать с теплотой!
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Отлично! Рекомендую, все прошло на высшем классе, единственное что было бы хорошо, это бокал вина перед и после полетом как традиция!
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T
Выражаем свою благодарность Наталии за высококачественную организацию и душевный подход!
Наталия оказала содействие в организации трансфера, коммуникации на аэродроме, а также рассказала о прекрасных особенностях города и страны в целом!
Безмерно рады, что удалось испытать такой спектр прекрасных чувст!
Рекомендуем к посещению!
Наталия оказала содействие в организации трансфера, коммуникации на аэродроме, а также рассказала о прекрасных особенностях города и страны в целом!
Безмерно рады, что удалось испытать такой спектр прекрасных чувст!
Рекомендуем к посещению!
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Д
Наталья нашу поездку сделала незабываемой, мы были и до сих пор находимся под большим впечатлением от организационных моментов до самого полета! Просто супер 🙌 не перестану говорить спасибо за все ❤️ Очень советую!
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