Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Подняться в небо и насладиться невероятными пейзажами с высоты — это действительно круто! Вы увидите старинный живописный город Тиволи, знаменитые виллы, входящие во всемирное наследие ЮНЕСКО, стада лошадей, древнеримский акведук и, если повезёт с погодой, вулканическое озеро. Мощные впечатления на всю жизнь гарантированы!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт 30-минутный полёт с опытным англоговорящим пилотом. Он обязательно расскажет о достопримечательностях, которые вы будете пролетать. Но если вы знаете только русский — не беда. Наш гид может сесть в вертолёт вместе с вами и быть вашим переводчиком на протяжении всей экскурсии (доплачивать за эту услугу не нужно). Мы взлетим с площадки недалеко от Рима и отправимся изучать его окрестности.
Вы увидите:
- архитектурные достопримечательности Тиволи;
- знаменитую виллу Д’Эсте с красивейшим садом и примыкающей к нему аллеей фонтанов, построенной в 16 веке;
- виллу Адриана, известную своими неподражаемыми скульптурами;
- Григорианскую виллу с живописным садом, водопадами и гротами;
- бескрайние поля и стада лошадей;
- древнеримский акведук Марция — один из основных источников водоснабжения столицы, простирающийся примерно на 90 километров;
- вулканическое озеро и каскады воды;
- старинные деревушки.
Организационные детали
- Гид заберёт вас из отеля в Риме на комфортабельном автомобиле и после аэроэкскурсии отвезёт обратно
- Полёт длится 30 минут и проходит на вертолете модели Yo-Yo 222A. Маршрут может быть изменён из-за погодных условий.
- Можете взять с собой ребёнка, если он не боится летать (в вертолёте 3 пассажирских места)
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Риме
Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом с группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!
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