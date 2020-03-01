Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Прогулка по старейшей alma mater в Риме!

Подсмотреть за студенческой жизнью во владениях Сапиенцы и исследовать окрестности университета

Светлана
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Светлана – ваш гид
Римская жизнь, как она есть, течёт по лабиринтам улиц за стенами вековых построек, в местных кафешках и, конечно, в университетах! Я буду вашим проводником по одному из старейших учебных заведений мира и самому престижному в городе.

Мы погуляем по территории ВУЗа и заглянем в лекционные.

Я расскажу историю Сапиенцы, отвечу на волнующие вопросы о поступлении и поделюсь личным опытом учёбы в Италии.
€109
99 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча — Metro Policlinico
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Прогулка по старейшей alma mater в Риме!
Прогулка по старейшей alma mater в Риме!

Что вас ожидает

Сапиенца изнутри
Потенциальный студент вы или просто любопытствующий — увлекательно будет всем. Вместе мы исследуем владения старинного университета не только снаружи, но и изнутри: пройдём по лекционным залам, познакомимся с расписанием занятий и прочувствуем настроение студенческой жизни. Вы увидите потрясающую коллекцию копий античных скульптур, выполненных студентами, побываете в музее истории медицины и математики. По пути я расскажу, почему университет, основанный в 14 веке, носит имя «Сапиенца», и какое отношение к профессуре имеет Ватикан.

После, за тарелкой пасты в студенческой столовой, мы поговорим про учебные будни и праздники. Если вам станет интересно, с радостью поделюсь собственным опытом обучения в Италии.

Окрестности университета: аутентичный Сан Лоренцо
Знакомство с университетской жизнью не ограничивается лишь учебным заведением — самая активная жизнь у студентов протекает в окрестностях ВУЗа, по которым мы с вами и прогуляемся. Сан Лоренцо — настоящий «римский» квартал: многочисленные бары, лавки, арт-галереи и траттории приоткроют для вас неподдельную жизнь римлян, что течёт вдали от туристических маршрутов. А чтобы было интереснее изучать старинные улицы, я расскажу, что в этом районе происходило, кто его населяет сейчас и в чём его главная особенность.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна всем любителям нетуристического Рима, а также тем, кто планирует поступление в итальянские ВУЗы.

Прогулка по старейшей alma mater в Риме!
Прогулка по старейшей alma mater в Риме!
Прогулка по старейшей alma mater в Риме!
Прогулка по старейшей alma mater в Риме!
Прогулка по старейшей alma mater в Риме!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Metro Policlinico.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Buongiorno! Добрый день! Меня зовут Светлана. За 6 лет, что я живу в Риме, не было ни одного дня, чтобы я засомневалась, верно ли я поступила, променяв в 30 лет должность юриста в России на статус студента в Италии. Рим оказался мне родным. Факультета по культурологии в римском гос. университете мне показалось мало, и я закончила ещё курс по истории искусства и археологии в известной школе для гидов в Риме «Mirabilia Urbis». Но это всё факты. А за эмоциями я приглашаю вас на прогулку по Риму! Я люблю открывать Рим для себя и умею делать это для других. Грамотная речь, знания, способность почувствовать настрой собеседника, улыбка и юмор — мои основные правила на прогулке с путешественниками. И самое главное — бесконечная любовь к Риму! До встречи! Ciao!
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