Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Римская жизнь, как она есть, течёт по лабиринтам улиц за стенами вековых построек, в местных кафешках и, конечно, в университетах! Я буду вашим проводником по одному из старейших учебных заведений

мира и самому престижному в городе. Мы погуляем по территории ВУЗа и заглянем в лекционные. Я расскажу историю Сапиенцы, отвечу на волнующие вопросы о поступлении и поделюсь личным опытом учёбы в Италии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сапиенца изнутри

Потенциальный студент вы или просто любопытствующий — увлекательно будет всем. Вместе мы исследуем владения старинного университета не только снаружи, но и изнутри: пройдём по лекционным залам, познакомимся с расписанием занятий и прочувствуем настроение студенческой жизни. Вы увидите потрясающую коллекцию копий античных скульптур, выполненных студентами, побываете в музее истории медицины и математики. По пути я расскажу, почему университет, основанный в 14 веке, носит имя «Сапиенца», и какое отношение к профессуре имеет Ватикан.

После, за тарелкой пасты в студенческой столовой, мы поговорим про учебные будни и праздники. Если вам станет интересно, с радостью поделюсь собственным опытом обучения в Италии.

Окрестности университета: аутентичный Сан Лоренцо

Знакомство с университетской жизнью не ограничивается лишь учебным заведением — самая активная жизнь у студентов протекает в окрестностях ВУЗа, по которым мы с вами и прогуляемся. Сан Лоренцо — настоящий «римский» квартал: многочисленные бары, лавки, арт-галереи и траттории приоткроют для вас неподдельную жизнь римлян, что течёт вдали от туристических маршрутов. А чтобы было интереснее изучать старинные улицы, я расскажу, что в этом районе происходило, кто его населяет сейчас и в чём его главная особенность.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна всем любителям нетуристического Рима, а также тем, кто планирует поступление в итальянские ВУЗы.