Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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Прогулка по старейшей alma mater в Риме

Подсмотреть за студенческой жизнью во владениях Сапиенцы и исследовать окрестности университета
Римская жизнь, как она есть, течёт по лабиринтам улиц за стенами вековых построек, в местных кафешках и, конечно, в университетах! Я буду вашим проводником по одному из старейших учебных заведений
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мира и самому престижному в городе. Мы погуляем по территории ВУЗа и заглянем в лекционные.

Я расскажу историю Сапиенцы, отвечу на волнующие вопросы о поступлении и поделюсь личным опытом учёбы в Италии.

Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Прогулка по старейшей alma mater в Риме
Прогулка по старейшей alma mater в Риме

Описание экскурсии

Сапиенца изнутри

Потенциальный студент вы или просто любопытствующий — увлекательно будет всем. Вместе мы исследуем владения старинного университета не только снаружи, но и изнутри: пройдём по лекционным залам, познакомимся с расписанием занятий и прочувствуем настроение студенческой жизни. Вы увидите потрясающую коллекцию копий античных скульптур, выполненных студентами, побываете в музее истории медицины и математики. По пути я расскажу, почему университет, основанный в 14 веке, носит имя «Сапиенца», и какое отношение к профессуре имеет Ватикан.

После, за тарелкой пасты в студенческой столовой, мы поговорим про учебные будни и праздники. Если вам станет интересно, с радостью поделюсь собственным опытом обучения в Италии.

Окрестности университета: аутентичный Сан Лоренцо

Знакомство с университетской жизнью не ограничивается лишь учебным заведением — самая активная жизнь у студентов протекает в окрестностях ВУЗа, по которым мы с вами и прогуляемся. Сан Лоренцо — настоящий «римский» квартал: многочисленные бары, лавки, арт-галереи и траттории приоткроют для вас неподдельную жизнь римлян, что течёт вдали от туристических маршрутов. А чтобы было интереснее изучать старинные улицы, я расскажу, что в этом районе происходило, кто его населяет сейчас и в чём его главная особенность.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна всем любителям нетуристического Рима, а также тем, кто планирует поступление в итальянские ВУЗы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других. Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках
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предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов». Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады. Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.

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