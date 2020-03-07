86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятники древнехристианского Рима

Начнем с главного храма Богородицы, а также одной из четырех папских базилик — Санта Мария Маджоре. Вы услышите легенду о ее происхождении и рассмотрите старинный фасад. Затем посетите базилику Святой Праскеды, куда редко заглядывают путешественники — в алтаре изучите образцы ранней христианской мозаики и узнаете о наиболее значимой святыне обители, а также осмотрите капеллу, которую за красоту оформления назвали «Райским садом». А ближе к завершению прогулки отправитесь в одну из самых красивых церквей Рима — Санта-Мария-ин-Трастевере. Здесь вы попробуете разгадать значение притчи, сюжет которой изображён на фасаде церкви, а также откроете происхождение двух русских православных икон прямо перед алтарём.

Об истории и императорах в культовых местах города

Пройдя по району Монти, вы окажетесь у величественного Колизея, возле которого поговорим о его истории, культовых событиях и жизни императоров. Огибая холм Палантин, услышите легенды и факты, связанные с зарождением Римского государства. Порассуждаем о его роли в глобальной европейской цивилизации и элементах, без которых было бы трудно представить логику ее развития. Обойдя Большой цирк и оценив виды на холм Палантин, вы подниметесь на Авентинский холм, где вас будут ждать новые панорамные виды и первое посаженное в Италии апельсиновое дерево. Увидите знаменитые Уста Истины и услышите об их предназначении в Средневековье; посетите базилику при Домениканском монастыре, а потом будет маленький сюрприз.

Еда и итальянцы — любовь навеки!

В середине программы будет перерыв на кофе в одном неприметном, но очень атмосферном баре, где все сотрудники немного звезды. А во второй части вы переберетесь на другую сторону Тибра, по пути рассмотрев Бычий Форум, самый старый в Риме, и чудом уцелевшие языческие храмы. И, перейдя через реку, доберетесь до района Трастевере — идеального места, чтобы познакомиться с настоящей римской кухней. В исторической таверне, дегустируя традиционные блюда (спагетти карбонара, артишоки по-еврейски), вы узнаете об особом отношении итальянцев к еде и всех связанных с ней современных ритуалах (что, когда и где принято есть). А лучшим финальным аккордом станет, конечно, «un po’ di dolci»! Я отведу вас на свидание с превосходным натуральным итальянским джелато или одним из лучших тирамису в городе (по вашему выбору).