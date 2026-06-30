86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой прогулке вы увидите Рим как живое пространство, где античность, христианство и современность переплетаются в одном ритме.
Тихий Рим без спешки
Мы начнём вдали от толп — в местах, где ощущается атмосфера города. Базилика Святой Сабины, строгая и неизменная, и Санта-Мария-ин-Космедин, где античность встраивается в христианский мир, зададут тон прогулке. Здесь Рим раскрывается не через масштаб, а через детали — и именно их вы начнёте замечать.
Истории, которые делают город живым
На прогулке вдоль холма Палатин мы поговорим, почему история Рима до сих пор влияет на нас больше, чем кажется. Поднимемся на Авентинский холм и осмотрим город с высоты. Вы заглянете в Замочную скважину, увидите Уста Истины. Услышите легенды, которые превращают эти места из «точек на карте» в часть живого города. По пути окажемся у древних храмов Бычьего форума — редких свидетелей эпохи, с которой всё начиналось.
Рим на вкус
В середине прогулки сделаем паузу — кофе или бокал просекко в уютном дворике. А затем перейдём через Тибр и окажемся в Трастевере. Здесь Рим звучит громче и пахнет ярче. Я подскажу, куда идти, чтобы не ошибиться: где подают ту самую пасту, за которой возвращаются, и как отличить «туристическое» место. Вы узнаете, как итальянцы относятся к еде и почему здесь ужин — важная часть жизни. И попробуете джелато — как финальный штрих, без которого день был бы неполным.
Организационные детали
Дегустация блюд оплачивается отдельно
Можем провести экскурсию для большего числа участников по предварительному согласованию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1359 туристов
Моя жизнь тесно связана с Римом — городом, в который я влюбилась ещё в детстве. Со временем эта любовь стала делом моей жизни: сегодня я показываю Рим и делюсь с читать дальшеуменьшить
путешественниками его атмосферой и секретами.
Мои прогулки — это не экскурсии в привычном смысле. Это лёгкие, атмосферные встречи с Римом: с кофе у барной стойки, тихими двориками, интригующими историями и ощущением dolce far niente — умением наслаждаться моментом.
Гости часто говорят, что я «профессионально влюбляю в Рим» — и для меня это лучшая похвала.
Параллельно я развиваю авторские маршруты на Востоке — в том числе в ОАЭ, где мои программы реализуют коллеги-гиды. Это путешествия для тех, кто хочет увидеть страну глубже и выйти за рамки стандартных маршрутов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Уникальное сочетание профессионала и очень приятного человека! Анна покоряет своей любовью к Италии, интересными историями, доброжелательным подходом ко взрослым и детям любых возрастов. Получили огромное удовольствие от экскурсий с ней! Очень рекомендуем!!
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Наталья
Мы в полном восторге от этой прогулки! Анна очень интересно рассказывает, знает множество необычных фактов и легенд, которые не найдёшь в обычных путеводителях. Маршрут продуман до мелочей: мы увидели не читать дальшеуменьшить
только знаменитые места, но и уютные уголки, куда редко добираются туристы.
Особенно понравилось, что экскурсия проходит в спокойном темпе, без спешки. Анна забронировпла нам ресторанчик для обеда, рекомедовпла джелатерию. Время пролетело незаметно, а впечатления остались на всю жизнь! Очень рекомендуем всем, кто хочет увидеть Рим с новой стороны и получить максимум удовольствия от путешествия. Спасибо огромное за этот день! ✨
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Е
Елена
Я была на экскурсии с внуком 10 лет. Вообщем то из за него и взяла частную экскурсию. Анна сразу нашла подход к ребенку,старалась концентрировать его внимание,заинтересовывать. Внук доволен,я тоже). Спасибо Анне за терпение.
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Алла
Экскурсия очень понравилась! Мы прогулялись по красивым и атмосферным районам, паркам, соборам ранней христианской архитектуры, сделали много замечательных фотографий. Гид приятная девушка: Аня рассказала много интересных фактов о городе, архитектуре, истории, и поделилась полезными рекомендациями, где можно пообедать. Экскурсию очень рекомендую, без Ани мы бы не увидели всей этой красоты!
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А
Алла
За день до нашего отъезда из Рима нам повезло оказаться на чудесной экскурсии Анны. Тихие, неизвестные для нас улицы Рима, древние базилики, всем известные достопримечательности Рима с неожиданного ракурса, неспешный разговор, дополненный цитатами классиков… все это оставило в наших умах и сердцах особенное впечатление. Спасибо Анна, что поделились с нами «своим» Римом. Очень деликатно и глубоко!
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М
Марина
Прекрасная, замечательная экскурсия! Очень структурированная, много нового и интересного материала! Без этой экскурсии мы бы вряд ли узнали бы о новых для нас местах и,даже если бы там побывали, вряд ли бы все поняли. Анна прекрасно ыладеет темой, очень интересно рассказывает, хорошо знает историю. У нее прекрасная,грамотная речь. Вся экскурсия построена очень грамотно. Получили истинное удовольствие!