86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская прогулка по знаковым местам города с беседами об истории, религии и гастрономии

Анна
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Анна – ваш гид
За каждым уголком Вечного города таится жизнь длиной в 3 тысячелетия, поэтому исследовать его можно бесконечно! На прогулке я помогу вам стать немного ближе к пониманию истории Рима и его древней культуры, без которой не осознать ценностей европейской цивилизации.

Возле Колизея и старейшего Форума, в раннехристианских храмах и на знаменитых холмах вы услышите факты и легенды об императорах, громких событиях и почитаемых реликвиях.

А также исследуете романтические отношения итальянцев с едой в колоритном районе Трастевере, где лучшие спагетти карбонара и непревзойденное джелато составят вам компанию!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Piazza dell'Esquilino, у обелиска
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У этой экскурсии86 отзывов
4.99
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим

Что вас ожидает

Памятники древнехристианского Рима
Начнем с главного храма Богородицы, а также одной из четырех папских базилик — Санта Мария Маджоре. Вы услышите легенду о ее происхождении и рассмотрите старинный фасад. Затем посетите базилику Святой Праскеды, куда редко заглядывают путешественники — в алтаре изучите образцы ранней христианской мозаики и узнаете о наиболее значимой святыне обители, а также осмотрите капеллу, которую за красоту оформления назвали «Райским садом». А ближе к завершению прогулки отправитесь в одну из самых красивых церквей Рима — Санта-Мария-ин-Трастевере. Здесь вы попробуете разгадать значение притчи, сюжет которой изображён на фасаде церкви, а также откроете происхождение двух русских православных икон прямо перед алтарём.

Об истории и императорах в культовых местах города
Пройдя по району Монти, вы окажетесь у величественного Колизея, возле которого поговорим о его истории, культовых событиях и жизни императоров. Огибая холм Палантин, услышите легенды и факты, связанные с зарождением Римского государства. Порассуждаем о его роли в глобальной европейской цивилизации и элементах, без которых было бы трудно представить логику ее развития. Обойдя Большой цирк и оценив виды на холм Палантин, вы подниметесь на Авентинский холм, где вас будут ждать новые панорамные виды и первое посаженное в Италии апельсиновое дерево. Увидите знаменитые Уста Истины и услышите об их предназначении в Средневековье; посетите базилику при Домениканском монастыре, а потом будет маленький сюрприз.

Еда и итальянцы — любовь навеки!
В середине программы будет перерыв на кофе в одном неприметном, но очень атмосферном баре, где все сотрудники немного звезды. А во второй части вы переберетесь на другую сторону Тибра, по пути рассмотрев Бычий Форум, самый старый в Риме, и чудом уцелевшие языческие храмы. И, перейдя через реку, доберетесь до района Трастевере — идеального места, чтобы познакомиться с настоящей римской кухней. В исторической таверне, дегустируя традиционные блюда (спагетти карбонара, артишоки по-еврейски), вы узнаете об особом отношении итальянцев к еде и всех связанных с ней современных ритуалах (что, когда и где принято есть). А лучшим финальным аккордом станет, конечно, «un po’ di dolci»! Я отведу вас на свидание с превосходным натуральным итальянским джелато или одним из лучших тирамису в городе (по вашему выбору).

Организационные детали

Дополнительных расходов (за исключением личных трат на еду и напитки) не предусмотрено.

Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим
Неизведанный Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Piazza dell'Esquilino, у обелиска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Ciao! Меня зовут Анна. Недавно я исполнила самую заветную мечту своего детства — переехала жить в Рим, и именно здесь нашла дело, которое приносит мне настоящее счастье. Я знакомлю гостей города с реальной итальянской жизнью, неизвестной, а где-то и забытой историей, потрясающей кухней, местными традициями и обычаями. Я не провожу экскурсии — я предлагаю вам отправиться на душевную прогулку по Риму, чтобы найти в нём что-то своё и влюбиться в него безвозвратно.
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
После необходимого прикосновения к величайшим наследиям мировой славы Рима, эта прогулка с Анной перевела нас на следующий уровень погружения в Вечный город. Нам повезло - во всех базиликах звучали органы. Базилика Св. Пракседы с ее удивительными фресками и раннехристианской мозаикой стала удивительным откровением. Посещение Бенедиктинского монастыря, старейшей базилики Санта-Мария-ин-Трастевере... и других интересных мест проходило в формате неспешной прогулки по городу с перерывами на капучино, эспрессо, аперитив и закончилось дружеским обедом, где , уже нам удалось порадовать Анну - без сопротивления заказать напитки и блюда настоящей итальянской кухни, с которыми она хотела нас познакомить. После дижестива расстались друзьями. ))) Спасибо за прекрасный день в Риме, Анна. Было здорово! Успехов Вам и хороших попутчиков!
С уважением,
Надежда, Анастасия, Лариса, Светлана
7 марта 2020
Были на экскурсии двумя парами, если хотите пройтись по не попсовым местам, однозначно рекомендуем!
23 февраля 2020
Идеальная экскурсия по Риму - с погружением в культуру, еду (а это важная часть культуры итальянца), с любовью и глубоким знанием... Спасибо, Анна!
Jenny
22 февраля 2020
Анна нам очень понравилась! Человек с душой и со знанием своего дела! Очень много интересной и неожиданной информации. Экскурсия прошла на одном дыхании! Легко, весело, познавательно! Мы прожили замечательный день из жизни итальянцев, узнали множество новых, интересных фактов. Познакомились с Римом и влюбились в него! Благодаря Анне. Спасибо! Очень рекомендуем!
15 января 2020
Огромное спасибо Анне за потрясающую экскурсию! Мы прожили один день в Риме как настоящие итальянцы, открыли много нового, заглянули туда, где сами просто прошли бы мимо. Супер! Спасибо!
4 января 2020
Анна великолепный повествователь и просто отличный собеседник. Если вы впервые в Риме или предпочитаете не «истоптанные миллионами» туристов маршруты, если цените информацию, полученную от человека, постоянно проживающего в Риме и изучающего интересные факты истории Римской Империи, если заботитесь о своём здоровье и готовы прошагать почти 7 часов на открытом воздухе и !ВАЖНО! не устать, обязательно уделите внимание неизведанному Риму)
2 января 2020
Замечательный маршрут экскурсии! Мы увидели Рим с другой стороны. Советуем!
1 января 2020
Супер!!! Очень классно провели время, много ходили и смотрели, пили, ели, слушали! Анна, спасибо и удачи!!!
Alexey
30 декабря 2019
Решили начать посещение Рима сразу в первый день с данной экскурсии и не прогадали. Получили ознакомительные знания по истории страны и города, историческим местам, культуре еды и жителей. Анна рассказывала с интересом и зажигательно, как будто знакомы с ней много лет и встретились чтобы обсудить разное. Очень интересно провели время. Конечно всем рекомендуем! Анна, спасибо за подаренные положительные эмоции!!!
29 декабря 2019
Все совпало - прекрасная погода, праздничный Рим и замечательный гид Анна! Мы присоединяемся к «пятизвездочным» отзывам об Анне. Настолько гармонично и идеально скомпонован интереснейший материал экскурсии, что почти 7 часов пролетели незаметно. Наша семья - мама/папа и дети 8 и 13 лет - осталось очень, очень довольны!!! Желаем Анне в наступающем году много интересной работы, удачи и исполнения желаний!
Ещё 76 отзывов

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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