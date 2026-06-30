86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Рим невозможно влюбиться «по списку достопримечательностей». Проживём его через детали, разговоры, запахи и ощущения. Мы будем постепенно «собирать» город, чтобы он стал понятным и близким. Я покажу Рим, который остаётся между строк путеводителей: тихие уголки, неожиданные ракурсы и смыслы. А за бокалом вина вы поймёте, почему итальянцы умеют наслаждаться жизнью как никто другой.

Описание экскурсии

На этой прогулке вы увидите Рим как живое пространство, где античность, христианство и современность переплетаются в одном ритме.

Тихий Рим без спешки

Мы начнём вдали от толп — в местах, где ощущается атмосфера города. Базилика Святой Сабины, строгая и неизменная, и Санта-Мария-ин-Космедин, где античность встраивается в христианский мир, зададут тон прогулке. Здесь Рим раскрывается не через масштаб, а через детали — и именно их вы начнёте замечать.

Истории, которые делают город живым

На прогулке вдоль холма Палатин мы поговорим, почему история Рима до сих пор влияет на нас больше, чем кажется. Поднимемся на Авентинский холм и осмотрим город с высоты. Вы заглянете в Замочную скважину, увидите Уста Истины. Услышите легенды, которые превращают эти места из «точек на карте» в часть живого города. По пути окажемся у древних храмов Бычьего форума — редких свидетелей эпохи, с которой всё начиналось.

Рим на вкус

В середине прогулки сделаем паузу — кофе или бокал просекко в уютном дворике. А затем перейдём через Тибр и окажемся в Трастевере. Здесь Рим звучит громче и пахнет ярче. Я подскажу, куда идти, чтобы не ошибиться: где подают ту самую пасту, за которой возвращаются, и как отличить «туристическое» место. Вы узнаете, как итальянцы относятся к еде и почему здесь ужин — важная часть жизни. И попробуете джелато — как финальный штрих, без которого день был бы неполным.

Организационные детали