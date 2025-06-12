Отдохните от шума Рима и отправляйтесь в незабываемое путешествие с приоритетным входом в Помпеи и живописной прогулкой по Амальфитанскому побережью.
Погрузитесь в богатую историю древнего города, насладитесь потрясающими видами и атмосферой очаровательного Позитано.
Описание экскурсииИстория и руины Помпеи Отправьтесь на комфортабельном автобусе с кондиционером и минуйте очереди благодаря приоритетному входу в Помпеи. Под руководством опытного гида прогуляйтесь по древним улицам, виллам и фрескам города, сохранившегося после извержения Везувия. Великолепие Амальфитанского побережья После обеда насладитесь живописной прогулкой по одной из самых красивых прибрежных дорог мира — Амальфитанскому побережью. Здесь вас ждут захватывающие виды на море и скалы, а также красочные деревушки на холмах. Очарование Позитано Прибудьте в Позитано — жемчужину побережья с яркими домами на скалах, бутиками и пляжами. Прогуляйтесь по уютным улочкам, посетите церковь Санта-Мария-Ассунта, попробуйте местный лимончелло или отдыхайте в кафе у моря. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа от солнца, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: детские коляски, багаж или большие сумки.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок, людей с нарушениями зрения и слуха.
- У детей младше 18 лет могут попросить предъявить удостоверение личности на входе на территорию, поэтому, пожалуйста, возьмите его с собой на экскурсию.
- Эта экскурсия предполагает много пеших прогулок: рекомендуется надеть удобную обувь, взять с собой бутылку воды и головной убор, особенно в летние месяцы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Помпеи
- Амальфитанское побережье
- Позитано
- Церковь Санта-Мария-Ассунта
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Приоритетный билет в Помпеи, без очередей
- Свободное время в Позитано
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от и до отеля
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
WF6G+7G2 Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
12 июн 2025
Прекрасная экскурсия по Помпеям и Позитано с Клер и Даниеле. Всё было очень организовано, гиды и транспорт на высоте. Благодарим!
М
Максим
10 июн 2025
Однодневное путешествие по Амальфитанскому побережью, Позитано и Помпеям — идеальный итальянский отдых. Тур сочетает в себе историю, живописные виды и очарование побережья. Мы наслаждались поездкой с гидом по Амальфитанской дороге
А
Александра
9 июн 2025
Этот день нам очень понравился! Да, он был длинным, но один из лучших за всё время в Риме. Наша гид Мартина была просто восхитительна — знающая и дружелюбная, при этом
В
Вера
28 мая 2024
Отличный день в Позитано и Помпеях! Гид Мариус был просто замечательный и очень смешной, благодаря ему экскурсия стала ещё веселее. Настоятельно рекомендую Мариуса! А Паоло — отличный водитель, мы очень благодарны им обоим.
