Этот тур организован местными экспертами. Прокатимся по городу и сделаем профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей. Veichle — это культовый Fiat Cinquecento, которому 60 лет, цвета Джалло Позитано. Мы ездим по указанным местам на нашем винтажном Fiat Cinquecento, в автомобиле обычно помещаются 2 взрослых пассажира и водитель. Семьи с 1 ребенком также могут легко разместиться. Всего у нас есть 5 различных автомобилей Fiat, большее количество человек мы можем принять гостей на нескольких автомобилях. Маршрут тура:

Колизей • Трастевере • Фонтан Аква Паула • терраса Джаниколо. Для вас профессиональная фотосессия в и рассказ о каждой локации. Важная информация: В течение следующих 5 дней мы отправим вам готовые фото. Запрещено • Детские коляски Не подходит для • Люди весом более 130 кг • Люди старше 95 лет.