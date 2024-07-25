Этот тур организован местными экспертами. Прокатимся по городу и сделаем профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей. Veichle — это культовый Fiat Cinquecento, которому 60 лет, цвета Джалло Позитано.
Мы ездим по указанным местам на нашем винтажном Fiat Cinquecento, в автомобиле обычно помещаются 2 взрослых пассажира и водитель.
Мы ездим по указанным местам на нашем винтажном Fiat Cinquecento, в автомобиле обычно помещаются 2 взрослых пассажира и водитель.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Этот тур организован местными экспертами. Прокатимся по городу и сделаем профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей. Veichle — это культовый Fiat Cinquecento, которому 60 лет, цвета Джалло Позитано. Мы ездим по указанным местам на нашем винтажном Fiat Cinquecento, в автомобиле обычно помещаются 2 взрослых пассажира и водитель. Семьи с 1 ребенком также могут легко разместиться. Всего у нас есть 5 различных автомобилей Fiat, большее количество человек мы можем принять гостей на нескольких автомобилях. Маршрут тура:
Колизей • Трастевере • Фонтан Аква Паула • терраса Джаниколо. Для вас профессиональная фотосессия в и рассказ о каждой локации. Важная информация: В течение следующих 5 дней мы отправим вам готовые фото. Запрещено • Детские коляски Не подходит для • Люди весом более 130 кг • Люди старше 95 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Циркус Максимус
- Трастевере
- Фонтан Аква-Паола
- Холм Яникул
Что включено
- Поездка на винтажном Fiat Cinquecento
- Профессиональная фотосъемка
Что не входит в цену
- Трансфер (возможен за доп. плату)
Место начала и завершения?
Via delle Terme di Tito, 72, 00184 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
25 июл 2024
Это был замечательный опыт! Фотосессия и экскурсия по городу в одном, обязательно попробуйте!
V
Victor
20 июл 2024
Это другой способ познакомиться с городом. Гид очень дружелюбный, и фотографии, которые он делает, превосходны.
М
Мия
19 июл 2024
Андреа, наш дружелюбный водитель, показал нам Рим на легендарном автомобиле Fiat 500! Очень хорошая экскурсия по Риму с великолепными местами! Рекомендую!
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