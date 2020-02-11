Что вас ждет Исследуйте Пантеон уникальным и увлекательным способом с помощью наших аудиогидов и билета Fast Track. Получите свой билет в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лючина, недалеко от Пантеона, чтобы пройти без очередей и сделать свой визит более приятным. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт • Паспорт или удостоверение личности • Кредитная карта Запрещено • Шорты • Короткие юбки • Майки Примите во внимание • Пожалуйста, не забудьте строго соблюдать время бронирования и получить входные билеты в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лючина.

Доступ в базилику разрешен только посетителям в подходящей одежде (без шорт, жилетов или топов без рукавов).