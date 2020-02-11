Откройте для себя Римский Пантеон с помощью подробного аудиогида, в котором рассказывается об этом месте через исторических личностей. Сэкономьте время, купив билет без очереди, и узнайте о его захватывающей истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Что вас ждет Исследуйте Пантеон уникальным и увлекательным способом с помощью наших аудиогидов и билета Fast Track. Получите свой билет в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лючина, недалеко от Пантеона, чтобы пройти без очередей и сделать свой визит более приятным. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт • Паспорт или удостоверение личности • Кредитная карта Запрещено • Шорты • Короткие юбки • Майки Примите во внимание • Пожалуйста, не забудьте строго соблюдать время бронирования и получить входные билеты в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лючина.
Доступ в базилику разрешен только посетителям в подходящей одежде (без шорт, жилетов или топов без рукавов).
В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€15
|Детский (0-17)
|€10
|Граждане ЕС с документом (18-25)
|€13
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиогид по Пантеону
- Билет для прохода без очереди в Пантеон
- Пожертвования в базилику Санта-Мария-ад-Мартирес.
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6, 00186 Roma RM
Когда и как рано покупать?
Когда: В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Длительность - 50 мин. - 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
11 фев 2020
Некоторые аудио были интересными, но слишком длинными, некоторые повторялись. Не смотря на это информация интересная, плюс найти аудиогид просто. Стоит своих денег!
А
Андрей
23 янв 2020
Прибыл в Пантеон с ваучером и долго искал, где взять аудиогид - это не очень очевидно, но на самом деле пункт выдачи там один.
А
Александр
7 янв 2020
Быстро нашел аудио-гид. Кстати, аудио-гида вполне достаточно, чтобы иметь представление о Пантеоне и его истории.
A
Andrei
2 янв 2020
Билет без приоритетного входа, но очередь идет очень быстро. Аудиогид (телефон с установленным приложением и без наушников) хороший. Вы можете получить его на стойке, расположенной справа от входа.
Е
Екатерина
26 окт 2019
Я наоборот очень рада, что наушники не нужны. У нас было всего 2 устройства для прослушивания. Так дети тоже смогли получить информацию.
A
Anton
23 авг 2019
Легко обменяли ваучер на аудиогид на стойке. Информация очень ясная и полная. Понравилось, что фактически ограничения по времени в 35 минут нет, мы могли возвращаться в разные места и снова прослушать аудиогид, если что-то пропустили.
V
Vadim
1 июня 2019
Берите свои наушники, ибо придется все время ходить с телефоном у уха. В остальном все хорошо.
g
galina
10 мая 2019
Гид на русском заказали через интернет, пришли, включили, объяснили и мы ходили вдоль стен, задирая голову на купол и на льющийся из круглого отверстия свет. Все великолепное, художественно выполненное, красивый цветной пол, старые картины, изумительные статуи -про все узнали по немногу. Было полезно.
A
Anastasiya
14 ноя 2018
Аудио-гид получила по ваучеру без проблем, всё отлично.
N
Natalia
25 мар 2018
Восхитительно!
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