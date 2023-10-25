Пантеон — это языческий храм и действующая христианская базилика в центре Рима. Архитекторы эпохи Возрождения говорили, что его создали ангелы, а не люди. Вы полюбуетесь удивительным куполом, алтарём, фресками, иконами и фигурами святых. Впечатлитесь геометрическим совершенством пропорций Пантеона и услышите его невероятную историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00
Описание билета
Что вас ожидает
На экскурсии по Римскому Пантеону вы:
- Оцените самый большой античный бетонный купол в мире
- Увидите загадочное круглое отверстие в куполе и расшифруете его значение
- Раскроете, куда исчезает дождевая вода
- Выясните, где находились «ослиные уши» Бернини
- Узнаете, какие известные персонажи похоронены в Пантеоне
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Пантеон закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
- При отмене данной экскурсии мы не сможем вернуть вам предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в Пантеон
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Пантеоном
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1030 туристов
Добрый день! Меня зовут Юлия и я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусства, или искусствовед (получила два высших образования в Римском университете Сапиенца). Мои экскурсии для тех, ктоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
25 окт 2023
Спокойно, конкретно, по делу. Жена тоже искусствовед и ей зашло.
В следующий раз тоже с этим гидом!
Спасибо!
В следующий раз тоже с этим гидом!
Спасибо!
A
Anna
9 сен 2023
Чудесный гид- Юля и чудесная экскурсия!
Очень очень понравилось! 👏🏼👏🏼👏🏼
Очень очень понравилось! 👏🏼👏🏼👏🏼
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