Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)

Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Пантеон — это языческий храм и действующая христианская базилика в центре Рима. Архитекторы эпохи Возрождения говорили, что его создали ангелы, а не люди. Вы полюбуетесь удивительным куполом, алтарём, фресками, иконами и фигурами святых. Впечатлитесь геометрическим совершенством пропорций Пантеона и услышите его невероятную историю.
5
2 отзыва
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Римский Пантеон с историком искусства (входные билеты включены)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00

Описание билета

Что вас ожидает

На экскурсии по Римскому Пантеону вы:

  • Оцените самый большой античный бетонный купол в мире
  • Увидите загадочное круглое отверстие в куполе и расшифруете его значение
  • Раскроете, куда исчезает дождевая вода
  • Выясните, где находились «ослиные уши» Бернини
  • Узнаете, какие известные персонажи похоронены в Пантеоне

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Пантеон закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
  • При отмене данной экскурсии мы не сможем вернуть вам предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в Пантеон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Пантеоном
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
25 окт 2023
Спокойно, конкретно, по делу. Жена тоже искусствовед и ей зашло.
В следующий раз тоже с этим гидом!
Спасибо!
Спокойно, конкретно, по делу. Жена тоже искусствовед и ей зашло.
A
9 сен 2023
Чудесный гид- Юля и чудесная экскурсия!
Очень очень понравилось! 👏🏼👏🏼👏🏼

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