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хочет путешествовать со смыслом, а не просто быть туристом. И тех, кому нужны насмотренность и погружение в атмосферу истории и искусства Вечного города для собственного творческого процесса, саморазвития или, например, профессионального развития дизайнеров и архитекторов. Мне хочется пробудить ваш интерес и показать, что именно можно извлечь из произведений искусства и архитектуры для лучшего понимания себя и окружающего вас мира.