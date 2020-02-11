Аудиогиды и аудиоэкскурсии Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Риме на русском языке, цены от €6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
🚶 Пешая
Билеты
49 минут 48 секунд
10 отзывов
Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
Начало: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6, 00186 Roma RM
«Что вас ждет Исследуйте Пантеон уникальным и увлекательным способом с помощью наших аудиогидов и билета Fast Track»
Расписание: В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 за билет
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
«Исследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 за человека
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Исследовать город с проводником в вашем смартфоне
Начало: В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
«Аудиогид расскажет о появлении Рима, об успехах и закате империи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Аудиогиды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
  2. Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
  3. Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 15. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аудиогиды», 10 ⭐ отзывов, цены от €6. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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