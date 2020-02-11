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Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
Начало: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6, 00186 Roma RM
«Что вас ждет Исследуйте Пантеон уникальным и увлекательным способом с помощью наших аудиогидов и билета Fast Track»
Расписание: В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€15 за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
«Исследуйте знаковые и потаённые места столицы Италии в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в мобильном приложении»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Исследовать город с проводником в вашем смартфоне
Начало: В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
«Аудиогид расскажет о появлении Рима, об успехах и закате империи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€6 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел11 февраля 2020Некоторые аудио были интересными, но слишком длинными, некоторые повторялись. Не смотря на это информация интересная, плюс найти аудиогид просто. Стоит своих денег!
- ААндрей23 января 2020Прибыл в Пантеон с ваучером и долго искал, где взять аудиогид - это не очень очевидно, но на самом деле пункт выдачи там один.
- ААлександр7 января 2020Быстро нашел аудио-гид. Кстати, аудио-гида вполне достаточно, чтобы иметь представление о Пантеоне и его истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Аудиогиды»
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Сейчас в Риме в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 15. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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