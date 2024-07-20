Фотопрогулка — это отличная возможность не просто увидеть знаковые достопримечательности, но и запечатлеть свои эмоции.
Вместе мы выберем подходящую локацию и образ… и отправимся творить! На память о Риме у вас останутся стильные фотографии вашей dolce vita — и небольшой видеоролик для соцсетей.
Вместе мы выберем подходящую локацию и образ… и отправимся творить! На память о Риме у вас останутся стильные фотографии вашей dolce vita — и небольшой видеоролик для соцсетей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Перед съёмкой мы обсудим ваш образ и вместе выберем лучшую локацию. Может быть, вы хотите прогуляться от Колизея до Капитолийского холма. Или увидеть фонтан Треви и пьяцца дель Попполо. А может, просто пройтись по улочкам города? И это ещё не все возможные локации!
При встрече вы будете наслаждаться прогулкой и видами Вечного города. А я поймаю в объектив лучшие моменты и сделаю для вас живые и яркие кадры, которые станут чудесным напоминанием о поездке.
Организационные детали
Через 5 дней после фотопрогулки вы получите минутный видеоролик для соцсетей, около 100 фотографий в цветокоррекции и сможете выбрать 3–5 портретов для лёгкой ретуши
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Рима
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Риме
Меня зовут Оксана — уже несколько лет мы с семьей живём в Италии. Я люблю Рим и помогу вам увидеть этот бесконечно многообразный и волшебный город моими глазами и полюбить его.Задать вопрос
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