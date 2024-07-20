Фотопрогулка — это отличная возможность не просто увидеть знаковые достопримечательности, но и запечатлеть свои эмоции. Вместе мы выберем подходящую локацию и образ… и отправимся творить! На память о Риме у вас останутся стильные фотографии вашей dolce vita — и небольшой видеоролик для соцсетей.

Описание фото-прогулки

Перед съёмкой мы обсудим ваш образ и вместе выберем лучшую локацию. Может быть, вы хотите прогуляться от Колизея до Капитолийского холма. Или увидеть фонтан Треви и пьяцца дель Попполо. А может, просто пройтись по улочкам города? И это ещё не все возможные локации!

При встрече вы будете наслаждаться прогулкой и видами Вечного города. А я поймаю в объектив лучшие моменты и сделаю для вас живые и яркие кадры, которые станут чудесным напоминанием о поездке.

Организационные детали

Через 5 дней после фотопрогулки вы получите минутный видеоролик для соцсетей, около 100 фотографий в цветокоррекции и сможете выбрать 3–5 портретов для лёгкой ретуши