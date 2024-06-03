Экскурсии из центра Рима

Найдено 6 экскурсий в категории «Из центра» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
Начало: В историческом центре Рима
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 5 чел.
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
8375 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Начало: Ваш отель (если он расположен в центре Рима)
Расписание: Ежедневно в любое удобное Вам время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 6 чел.
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
15 отзывов
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
19 июля в 17:00
26 июля в 17:00
75 за человека
Рим с высоты птичьего полета
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Рим с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции - в центре зеленого газона
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Свидание с Вечным городом - фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Свидание с Вечным городом - фотосессия в Риме
Прогуляться по историческому центру и сохранить лучшие мгновения римских каникул
Начало: В центре Рима
6 июля в 15:00
7 июля в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 июня 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
    Это была даже не экскурсия, а гастрономическое путешествие в приятной компании! Мы прибежали на экскурсию прям из аэропорта, и сразу
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    за стол с наивкуснейшей мартаделой, прошуто, белой пиццей, потом за другой стол на дегустацию идеальной пиццы, сыров, вина … А в заключении очень вкусное мороженое! И все это сопровождалось подробными и интересными рассказами нашего гида Виты. Мы остались очень довольны 😊 и сыты 😊 Спасибо за экскурсию!

  • E
    Elena
    28 декабря 2023
    Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
    Большое спасибо Нино за чудесный день. Первый день в Риме удалсЯ. Рассказы о вечном городе были очень интересными и познавательными.
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    Нино поделилась с нами своей любовью к Риму. Время пролетело незаметно и восхитительно. Всем рекомендуем эту экскурсию с отличным и красивым гидом.

  • М
    Михаил
    5 октября 2023
    Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
    С нами была очаровательная экскурсоводчица Нино. Без излишеств говорила много интересных вещей про Рим, в том числе про жизнь в городе в целом. С удовольствием забронировали при повторной поездке в Рим, и посоветовали бы другим желающим посетить город.
  • С
    София
    3 марта 2023
    Рим глазами местных жителей
    Спасибо Наталье за прогулку по прелестным улочкам Рима. Были неожиданные приятные находки для нас туристов, сами мы бы на них внимание не обратили. Еще было вкусно и весело. Экскурсионная прогулка удалась!
    Спасибо Наталье за прогулку по прелестным улочкам Рима. Были неожиданные приятные находки для нас туристов, сами
  • А
    Алексей
    22 апреля 2019
    Рим глазами местных жителей
    Экскурсия очень понравилась. Будет интересно даже для тех, кто не первый раз в Риме.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Из центра»

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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Из центра" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 64 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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