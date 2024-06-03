O Olga «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!

В Виктория «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод

А Анна Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере читать дальше за стол с наивкуснейшей мартаделой, прошуто, белой пиццей, потом за другой стол на дегустацию идеальной пиццы, сыров, вина … А в заключении очень вкусное мороженое! И все это сопровождалось подробными и интересными рассказами нашего гида Виты. Мы остались очень довольны 😊 и сыты 😊 Спасибо за экскурсию! Это была даже не экскурсия, а гастрономическое путешествие в приятной компании! Мы прибежали на экскурсию прям из аэропорта, и сразу

E Elena Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!» читать дальше Нино поделилась с нами своей любовью к Риму. Время пролетело незаметно и восхитительно. Всем рекомендуем эту экскурсию с отличным и красивым гидом. Большое спасибо Нино за чудесный день. Первый день в Риме удалсЯ. Рассказы о вечном городе были очень интересными и познавательными.

М Михаил Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!» С нами была очаровательная экскурсоводчица Нино. Без излишеств говорила много интересных вещей про Рим, в том числе про жизнь в городе в целом. С удовольствием забронировали при повторной поездке в Рим, и посоветовали бы другим желающим посетить город.

С София Рим глазами местных жителей Спасибо Наталье за прогулку по прелестным улочкам Рима. Были неожиданные приятные находки для нас туристов, сами мы бы на них внимание не обратили. Еще было вкусно и весело. Экскурсионная прогулка удалась!