1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
Начало: В историческом центре Рима
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
83€75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Начало: Ваш отель (если он расположен в центре Рима)
Расписание: Ежедневно в любое удобное Вам время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
19 июля в 17:00
26 июля в 17:00
€75 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Рим с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции - в центре зеленого газона
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Свидание с Вечным городом - фотосессия в Риме
Прогуляться по историческому центру и сохранить лучшие мгновения римских каникул
Начало: В центре Рима
6 июля в 15:00
7 июля в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июня 2024Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
- ВВиктория28 мая 2024Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
- ААнна7 мая 2024Это была даже не экскурсия, а гастрономическое путешествие в приятной компании! Мы прибежали на экскурсию прям из аэропорта, и сразу
- EElena28 декабря 2023Большое спасибо Нино за чудесный день. Первый день в Риме удалсЯ. Рассказы о вечном городе были очень интересными и познавательными.
- ММихаил5 октября 2023С нами была очаровательная экскурсоводчица Нино. Без излишеств говорила много интересных вещей про Рим, в том числе про жизнь в городе в целом. С удовольствием забронировали при повторной поездке в Рим, и посоветовали бы другим желающим посетить город.
- ССофия3 марта 2023Спасибо Наталье за прогулку по прелестным улочкам Рима. Были неожиданные приятные находки для нас туристов, сами мы бы на них внимание не обратили. Еще было вкусно и весело. Экскурсионная прогулка удалась!
- ААлексей22 апреля 2019Экскурсия очень понравилась. Будет интересно даже для тех, кто не первый раз в Риме.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Из центра»
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