22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Отправиться на встречу с Вечным городом, его невероятной архитектурой, историей и кухней

Нелли
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Нелли – ваш гид
Какое оно — первое свидание с городом? Робкие шаги по старым улочкам, переходящие в уверенную поступь, погружение в истории прошлого и национальную кухню.

Вы откроете для себя целый мир событий, ведь Рим — действительно Вечный город, в котором всё уже было и повторяется вновь, и во время нашей прогулки почувствуете «сердцебиение» города, оказавшись в нём своим.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Первое свидание с Римом
Первое свидание с Римом

Что вас ожидает

Римские истории
Гуляя по площадям, улочкам и мимо знаменитых фонтанов мы как будто перелистаем тысячелетние страницы истории: от времен античных пастухов до всемирного могущества Римской империи и её упадка. Я расскажу вам о местных традициях, обычаях и легендах, об императорах, их войсках и о простом народе. Проходя возле дворцов папских семейств, мы поговорим об их владельцах, спрятанных драгоценных камнях и проигранных в карты замках. Торжественный и белоснежный палаццо Витториано откроет темы экономического кризиса в конце ХIХ века, свержения папской власти, объединения Италии и всеобщей эмиграции, когда три четверти населения покинули родину в поисках лучшей жизни. А рядом с палаццо Витториано вспомним о выступлениях Муссолини с одного маленького балкончика. Чего только не случалось в Вечном городе!

Лучшие виды города
У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия. Увидите Капитолио, Палатино и Авентино — римские холмы, на которых зародился город, где мы поговорим о гусях, спасших столицу, гонках на колесницах и знаменитом сюжете похищения невест-сабинянок. Секретной тропинкой мы пройдём к Римскому и Императорскому форумам, поразимся шедеврам Микеланджело и Пантеону или даже возьмём на себя смелость вместо известных памятников выбрать тихие дворики и узенькие улочки исторического центра.

Итальянские лакомства
Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг. Или на площади у Пантеона угоститесь классическим римским (не итальянским!) мороженым, обладающим своеобразным вкусом, и услышите легенду о нём. А также я покажу настоящий колбасный рай для тех, кто хочет после экскурсии попробовать местные сыры, вино и, конечно, традиционное «панино кон поркетта» (булочку с бужениной) в маленьком семейном магазинчике, где всегда тесно и полно народу. Такая атмосфера продуктовых лавочек — тоже визитная карточка многогранного Рима.

Организационные детали

Кофе, мороженое и другие угощения не входят в стоимость экскурсии.

Первое свидание с Римом
Первое свидание с Римом

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Спасибо Нелли за экскурсию- прекрасно и понятно, хорошее знание города и его истории, большое спасибо от нашей компании
29 сентября 2019
Было все очень хорошо! Все понравилось. Больше спасибо Нели за эту экскурсию!!!!
11 сентября 2019
Первое свидание с Римом состоялось! Прекрасный гид Нелли очень профессионально провела по знаковым местам Рима. Путешествие получилось познавательным, очень интересным, и необременительным. Ни одного вопроса не было оставлено без ответа! Большое спасибо Нелли за первое прекрасное впечатление о Риме. Хочется всем туристам пожелать такого гида!
23 июня 2019
Замечательная эксплуатации, рекомендую всем кто приехал в Рим первый раз.
17 июня 2019
Привет всем путешественникам!

Хочу поделиться своими впечатлениями, возможно для кого-то это будет полезно.

Я приехала в Рим второй раз. Первый раз мы с подругой гуляли самостоятельно без гида по всем историческим объектам , предварительно начитавшись информации в интернете.

2 года спустя я вернулась с семьёй и решили взять гида по городу.

Однозначно с гидом было интереснее, хоть мы и не могли остановиться в тех местах где нам хотелось подольше. Так как время экскурсии ограничено, всего 3ч. На следующий день мы снова пошли по тому же маршруту уже в своём ритме.

У гида заготовлен свой текст к экскурсии и когда нам хотелось позадавать более подробные вопросы, создавалось впечатление,что мы гида сбивали с мысли.

В целом было интересно и увлекательно. Не хватило индивидуального мнения гида о её самых любимых и интересных местах в Риме, что конкретно ее восхищает и очаровует, а не просто общая информация по каждому объекту.

С уважением и благодарностью, Анна
19 мая 2019
Нелли прекрасный гид, все показала , видно, что человек любит работа, будто с членом семьи погуляли, буду советовать, искренне спасибо 🙏
22 апреля 2019
Остались очень довольны экскурсией. Были в Риме 21 апреля,на католическую пасху и к тому же день города. Не смотря на огромное количество туристов экскурсия прошла по плану и была интересной и познавательной. Плюс ко всему вместо 3 часов Нелли провела экскурсию 3,5. Дополнительные пол часа с рассказом и просмотром картин Караваджо были неожиданным бонусом! В дополнение ко всему Нелли посоветовала где хорошие рестораны, чем мы и воспользовались. Спасибо за все.
26 февраля 2019
Нелли - очень приятный человек, знающий гид и хороший рассказчик!
Были в Риме с детьми от 6 до 8 лет, о чем заранее оповестили Нелли. Она это учла при составлении программы экскурсии и верно расставила акценты, поэтому дети были увлечены и довольны, а более чем три часа экскурсии пролетели очень незаметно и приятно и для детей и для взрослых. А еще и прекрасная пауза на джелато!
Дети до сих пор вспоминают некоторые факты и истории, которые услышали на экскурсии.
Были интересные факты о Риме, которые сложно найти где-то в интернете или путеводителях, так что содержание экскурсии понравилось всем: и детям, и взрослым. И темп был очень разумным!
12 февраля 2019
Нелли удивительный рассказчик - очень интересно, познавательно, множество деталей, дающих возможность более "объемно" прочувствовать экскурсию. Маршрут включает в себя как основные туристические объекты, так и множество просто красивых, "атмосферных" мест города. Мы получили фантастическое удовольствие от экскурсии, а полученный огромный объем информации не выветрился спустя час, как это часто бывает после "академической" подачи, а наоборот - органично улегся в багаже знаний. И вернувшись из Рима домой, после того как прошла усталость от пеших прогулок - мы с удовольствием делились воспоминаниями и впечатлениями.
Однозначно рекомендую!
16 января 2019
У нас была экскурсия 13.01.19г., гид - Нелли. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, познавательно и не скучно. Всем рекомендую данного гида.
Ещё 12 отзывов

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