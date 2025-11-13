22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку по древним улочкам Рима, где каждый камень хранит тысячелетнюю историю.Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с римскими историями, узнаете о традициях и обычаях, о великих императорах

и простом народе. Мы пройдем мимо знаменитых фонтанов, палаццо Витториано, где откроются темы экономического кризиса, свержения папской власти и объединения Италии. Великолепные фонтан Треви и пьяцца Навона расскажут о торжестве творческой мысли и мастерства. Секретные тропинки приведут нас к Римскому и Императорскому форумам, а также к тихим дворикам и узеньким улочкам исторического центра. И, конечно, не обойдется без итальянских лакомств: традиционное эспрессо, классическое римское мороженое и настоящий колбасный рай для гурманов. Эта экскурсия станет вашим первым, но незабываемым свиданием с Римом, в котором вы почувствуете настоящее «сердцебиение» Вечного города

Описание экскурсии

Римские истории

Гуляя по площадям, улочкам и мимо знаменитых фонтанов мы как будто перелистаем тысячелетние страницы истории: от времен античных пастухов до всемирного могущества Римской империи и её упадка. Я расскажу вам о местных традициях, обычаях и легендах, об императорах, их войсках и о простом народе. Проходя возле дворцов папских семейств, мы поговорим об их владельцах, спрятанных драгоценных камнях и проигранных в карты замках. Торжественный и белоснежный палаццо Витториано откроет темы экономического кризиса в конце ХIХ века, свержения папской власти, объединения Италии и всеобщей эмиграции, когда три четверти населения покинули родину в поисках лучшей жизни. А рядом с палаццо Витториано вспомним о выступлениях Муссолини с одного маленького балкончика. Чего только не случалось в Вечном городе!

Лучшие виды города

У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия. Увидите Капитолио, Палатино и Авентино — римские холмы, на которых зародился город, где мы поговорим о гусях, спасших столицу, гонках на колесницах и знаменитом сюжете похищения невест-сабинянок. Секретной тропинкой мы пройдём к Римскому и Императорскому форумам, поразимся шедеврам Микеланджело и Пантеону или даже возьмём на себя смелость вместо известных памятников выбрать тихие дворики и узенькие улочки исторического центра.

Итальянские лакомства

Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг. Или на площади у Пантеона угоститесь классическим римским (не итальянским!) мороженым, обладающим своеобразным вкусом, и услышите легенду о нём. А также я покажу настоящий колбасный рай для тех, кто хочет после экскурсии попробовать местные сыры, вино и, конечно, традиционное «панино кон поркетта» (булочку с бужениной) в маленьком семейном магазинчике, где всегда тесно и полно народу. Такая атмосфера продуктовых лавочек — тоже визитная карточка многогранного Рима.

Организационные детали

Кофе, мороженое и другие угощения не входят в стоимость экскурсии.