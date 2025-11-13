22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
Представьте себе прогулку по древним улочкам Рима, где каждый камень хранит тысячелетнюю историю.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с римскими историями, узнаете о традициях и обычаях, о великих императорах читать дальшеуменьшить
и простом народе.
Мы пройдем мимо знаменитых фонтанов, палаццо Витториано, где откроются темы экономического кризиса, свержения папской власти и объединения Италии. Великолепные фонтан Треви и пьяцца Навона расскажут о торжестве творческой мысли и мастерства.
Секретные тропинки приведут нас к Римскому и Императорскому форумам, а также к тихим дворикам и узеньким улочкам исторического центра.
И, конечно, не обойдется без итальянских лакомств: традиционное эспрессо, классическое римское мороженое и настоящий колбасный рай для гурманов.
Эта экскурсия станет вашим первым, но незабываемым свиданием с Римом, в котором вы почувствуете настоящее «сердцебиение» Вечного города
Гуляя по площадям, улочкам и мимо знаменитых фонтанов мы как будто перелистаем тысячелетние страницы истории: от времен античных пастухов до всемирного могущества Римской империи и её упадка. Я расскажу вам о местных традициях, обычаях и легендах, об императорах, их войсках и о простом народе. Проходя возле дворцов папских семейств, мы поговорим об их владельцах, спрятанных драгоценных камнях и проигранных в карты замках. Торжественный и белоснежный палаццо Витториано откроет темы экономического кризиса в конце ХIХ века, свержения папской власти, объединения Италии и всеобщей эмиграции, когда три четверти населения покинули родину в поисках лучшей жизни. А рядом с палаццо Витториано вспомним о выступлениях Муссолини с одного маленького балкончика. Чего только не случалось в Вечном городе!
Лучшие виды города
У великолепных фонтана Треви и пьяцца Навона вы услышите об итальянских гениях, о торжестве творческой мысли и мастерства, а также о том, как современные реставраторы заботятся о сохранении культурного наследия. Увидите Капитолио, Палатино и Авентино — римские холмы, на которых зародился город, где мы поговорим о гусях, спасших столицу, гонках на колесницах и знаменитом сюжете похищения невест-сабинянок. Секретной тропинкой мы пройдём к Римскому и Императорскому форумам, поразимся шедеврам Микеланджело и Пантеону или даже возьмём на себя смелость вместо известных памятников выбрать тихие дворики и узенькие улочки исторического центра.
Итальянские лакомства
Если не устоите, сможете побаловать себя чашечкой традиционного эспрессо на террасе Капитолийского музея с чудесным видом на купола церквей вокруг. Или на площади у Пантеона угоститесь классическим римским (не итальянским!) мороженым, обладающим своеобразным вкусом, и услышите легенду о нём. А также я покажу настоящий колбасный рай для тех, кто хочет после экскурсии попробовать местные сыры, вино и, конечно, традиционное «панино кон поркетта» (булочку с бужениной) в маленьком семейном магазинчике, где всегда тесно и полно народу. Такая атмосфера продуктовых лавочек — тоже визитная карточка многогранного Рима.
Организационные детали
Кофе, мороженое и другие угощения не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4664 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
–
2
–
1
–
Юлия
Мы провели чудесный день в Риме с замечательным гидом! Экскурсия была длинной, насыщенной и невероятно интересной. Мы не только увидели все главные достопримечательности, но и заглянули в уютные, колоритные улочки, читать дальшеуменьшить
где почти нет туристов и где по-настоящему ощущается атмосфера Рима. Нелли рассказывала так увлекательно, что время пролетело незаметно. Она посоветовала нам отличные места с вкусной едой и даже привела нас на дегустацию сыров:) Спасибо за незабываемую прогулку и за то, что помогли увидеть Рим с самой красивой стороны!
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Замечательная гид! Моя семья и я в восторге! Очень душевно, с любовью Нелли рассказала нам все о Риме. Улыбчивая, милая и очень любящая город. Обязательно вернёмся к Вам в следующий раз! Благодарим Вас за душевность!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Первое свидание с Римом мы провели в компании гида Нелли. Выбор был сделан исключительно на основании описания экскурсий и отзывов туристов… Конечно, мы немного волновались, но с первых же минут читать дальшеуменьшить
встречи мы поняли, что сделали правильный выбор. Общение с гидом было очень комфортным: мы гуляли по улицам Рима, как с другом, живущим в Риме давно и много знающим о нем. Нелли - обаятельная рассказчица, сказочница, которая умело подает важный исторический и культурный материал, щедро делится своими знаниями, эмоционально влюбляет туристов в Рим… Через нее, как через проводника, мы почувствовали себя принятыми Римом, стали понимать его, не только смотреть на все многочисленные красоты города, но и видеть историю и понимать ее. Не скажу, что мы не были готовы к встрече с Римом, но в компании с Нелли мы узнали много нового и готовы узнавать дальше. Все три часа экскурсии пролетели незаметно! Нелли помогла нам с выбором маршрута для свободного времени и, следуя советам, мы увидели много интересного. С Нелли мы посетили также и Галерею Боргезе (отдельная экскурсия). За два часа мы увидели и узнали много нового, научились рассматривать скульптуры и картины и понимать их… Писать о Риме можно бесконечно…. Мы очень рады, что выбрали именно Нелли, ни разу не пожалели о своем выборе. Однозначно будем советовать друзьям и, возможно, обратимся еще раз. Большое спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Привет всем путешественникам!
Хочу поделиться своими впечатлениями, возможно для кого-то это будет полезно.
Я приехала в Рим второй раз. Первый раз мы с подругой гуляли самостоятельно без гида по всем историческим объектам, читать дальшеуменьшить
предварительно начитавшись информации в интернете.
2 года спустя я вернулась с семьёй и решили взять гида по городу.
Однозначно с гидом было интереснее, хоть мы и не могли остановиться в тех местах где нам хотелось подольше. Так как время экскурсии ограничено, всего 3ч. На следующий день мы снова пошли по тому же маршруту уже в своём ритме.
У гида заготовлен свой текст к экскурсии и когда нам хотелось позадавать более подробные вопросы, создавалось впечатление,что мы гида сбивали с мысли.
В целом было интересно и увлекательно. Не хватило индивидуального мнения гида о её самых любимых и интересных местах в Риме, что конкретно ее восхищает и очаровует, а не просто общая информация по каждому объекту.
С уважением и благодарностью, Анна
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Нелли - очень приятный человек, знающий гид и хороший рассказчик! Были в Риме с детьми от 6 до 8 лет, о чем заранее оповестили Нелли. Она это учла при составлении программы читать дальшеуменьшить
экскурсии и верно расставила акценты, поэтому дети были увлечены и довольны, а более чем три часа экскурсии пролетели очень незаметно и приятно и для детей и для взрослых. А еще и прекрасная пауза на джелато! Дети до сих пор вспоминают некоторые факты и истории, которые услышали на экскурсии. Были интересные факты о Риме, которые сложно найти где-то в интернете или путеводителях, так что содержание экскурсии понравилось всем: и детям, и взрослым. И темп был очень разумным!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Нелли удивительный рассказчик - очень интересно, познавательно, множество деталей, дающих возможность более "объемно" прочувствовать экскурсию. Маршрут включает в себя как основные туристические объекты, так и множество просто красивых,"атмосферных" мест города. читать дальшеуменьшить
Мы получили фантастическое удовольствие от экскурсии, а полученный огромный объем информации не выветрился спустя час, как это часто бывает после "академической" подачи, а наоборот - органично улегся в багаже знаний. И вернувшись из Рима домой, после того как прошла усталость от пеших прогулок - мы с удовольствием делились воспоминаниями и впечатлениями. Однозначно рекомендую!