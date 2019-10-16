19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Городской рынок Campo dei fiori, фрески Рафаэля, живописный Трастевере и секретные уголки Рима

Ave
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Ave – ваш гид
Эта прогулка поможет вам органично продолжить знакомство с Вечным городом.

Вы прогуляетесь по секретным местам исторического центра, рассмотрите шедевры великих мастеров Возрождения, заглянете в древнейшие церкви и побываете в уголках, которые неизвестны даже самим римлянам.

А после попробуете самое вкусное мороженое в мире, а может, даже вознаградите себя бокалом освежающего просекко.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Встреча Неподалеку от замка Святого Ангела
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом

Что вас ожидает

Рим для своих. Наша прогулка начнется в той части исторического центра, где в тенистых переулках скрывается уютный старый Рим с повидавшей виды брусчаткой, пышным плющом, пыльными ставнями, старинным лавками и многочисленными вековыми тайнами.

Шедевры Возрождения. Заглянув в самые интересные уголки города и отведав легендарное римское мороженое, мы отправимся на встречу с великим мастером эпохи Возрождения. В неприметной на первый взгляд церкви вы рассмотрите одну из самых знаковых фресок Рафаэля.

Городской рынок. Затем вы прогуляетесь по рынку Campo dei fiori, наслаждаясь ароматами цветов и свежих овощей, и познакомитесь с дворцом Спада, который славится не только великолепным фасадом, но и интересной оптической иллюзией Борромини, сделанной по заказу богача-кардинала, влюбленного в элегантность точных наук.

Прогулка по романтичному Трастевере. После этого мы перейдем Тибр и окажемся в легендарном районе Трастевере, улочки которого так живописны, что кажутся театральными декорациями. Окунувшись в атмосферу неспешности и гедонизма, вы шагнете через века и побываете в древнейшей базилике, построенной на заре христианства.

Панорамы холма Авентин. Чтобы достойно завершить наше путешествие, мы полюбуемся древнеримским Большим Цирком и поднимемся на холм Авентин. Здесь ваше внимание завоюют роскошные Апельсиновые сады, таинственная замочная скважина в Замке Мальтийского ордена и потрясающий вид на Вечный город.

Организационные детали

  • Эта прогулка станет отличным дополнением для экскурсии «Рим с нуля», но прекрасно подойдёт и тем, кто приезжает в город не в первый раз.
  • Дайте знать, если у вас есть какие-нибудь особенные пожелания по маршруту. По возможности, мы построим программу под вас и поможем заполнить пробелы в отношениях с Римом.
  • Помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов.
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом
Второе свидание с Римом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Неподалеку от замка Святого Ангела.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Восторг и масса удовольствия! Это была наша вторая экскурсия с Анной, хотя по ощущениям это не экскурсии в привычном понимании, а увлекательные и познавательные прогулки с неожиданными открытиями и необычными местами. При этом серьезный объем исторического и фактического материала подается непринужденно и естественно и необычайно легко усваивается. Прекрасный маршрут, чтобы лучше узнать и понять город. У Анны не только прекрасные знания истории и города, она обладает разносторонними знаниями и интересами. По нашей просьбе Анна скорректировала экскурсию, добавив несколько объектов с учетом интересов 10-летнего парня. Отдельно стоит отметить Анну как знатока неожиданных мест для перерыва на кофе и площадок с видом на город. ;-) Нельзя также обойти талант Анны в общении с детьми и подростками. Из недели, проведенной в Риме, два дня с Анной были самыми интересными и запоминающимися. В рейтинге экскурсоводов наша семья ставит Анну на почетное первое место :-)
15 октября 2019
Всё понравилось. Спасибо!
Евгений
5 мая 2019
Считаю, нам очень повезло, что познакомила нас с Римом именно Анна. Экскурсия огромная по объёму материала, но Анна ведёт ее так, что получается единый интересный рассказ про две с половиной тысячи лет этого прекрасного города. Исторические факты Анна умеет преподнести с неожиданной, загадочной, интригующей стороны. Она помогает составить именно то впечатление от Рима, которого мы и ожидали - красивейшего Вечного города. Завидую тем, кто ещё только собирается на эту экскурсию! Огромное спасибо Анне!
3 апреля 2019
После экскурсии с Анной прошло уже несколько недель и было время переварить информацию об увиденном при посещении Рима. Встреча с Анной оставила незабываемые впечатления. Нас было четверо и к каждому она нашла подход. С дочкой подростком -начинающим художником она сразу нашла контакт и удерживала ее внимание на протяжении 6 часов. Мы были достаточно подготовлены, поэтому задавали много вопросов и Анна всегда была готова ответить на них. У Анны удивительное качество чувствовать настроение и интересы людей , заказавших экскурсию. Я имею ввиду, что у Анны есть маршрут, но то как Вы его пройдете будет зависеть только от Вас. Кому-то интересно 30 минут стоять и смотреть на работу художника в церкви, кто-то хочет быстро идти по улицам, заглядывая во дворики. Анна учтет все Ваши пожелания, даже если Вы ей специально не будите ничего говорить. Поэтому Вам несомненно повезет, если встретитесь с этим гидом по призванию!
31 марта 2019
Экскурсия чудесная. Маршрут построен очень интересно. Наслаждались видами Рима, великолепным рассказом Анны и прекрасным мороженым. Всем рекомендуем прогуляться по вечному городу с замечательным гидом Анной!
26 марта 2019
Были в Риме несколько дней и чтобы не терять время решили заказать экскурсию. Выбор пал на Аню и ее маршрут "Рим для интровертов". Но мы настолько были очарованы Аней, что через день пошли с ней на "Второе свидание с Римом". Это была долгая прогулка, в том темпе в котором комфортно было именно нам. Мы гуляли по городу, по уже не очень туристическим, но не менее красивым местам. Заглядывали в дворики, рассматривали здания, пили кофе в очаровательном садике какого-то отеля, поднимались на крышу отеля и оттуда смотрели на город. Мы очень рады что познакомились с этой чудесной девушкой и что именно она показала нам Рим!
22 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась! Анна - прекрасный гид, ощущение, что ты гуляешь по городу со старым приятелем, к которому приехал в гости))) Надеюсь, что погуляем еще!
16 января 2019
Спасибо большое Анне за проведенную экскурсию! Название экскурсии действительно можно назвать "свиданием", так как гид действительно сумела создать необходимую атмосферу влюбленности в Рим, интересно и толково излагает материал, разные точки зрения, при этом не забывая заинтересовать загадками, легендами и интересными моментами по маршруту следования. Прогулка-экскурсия душевная, увлекательная, ненавязчивая и очень насыщенная множеством интересных нюансов. При этом формируется интересный диалог и дискуссия с гидом.
Экскурсия сопровождалась и посещением прекрасной террасы с чудесным видом на церкви, фонтаны и площадь, а также других любопытных мест.
Анна прекрасно справилась с долгой экскурсией, у нас она длилась почти 7,5 часов, а ведь это не так-то просто столько времени говорить и держать слушателей во внимании.
Однозначно рекомендую такую экскурсию от Анны для тех, кто хочет увидеть Рим взглядом, отличным от традиционно привычного. Действительно множество приятных воспоминаний благодаря Анне о Вечном городе)
Екатерина
6 января 2019
Это было наше третье свидание с Римом. Но именно на этой экскурсии мы поняли город и полюбили!!! За это, отдельная благодарность нашему гиду Анне! Это не экскурсия и гид, а скорее увлекательная и приятственная прогулка по городу с интересным собеседником, своим человеком в Риме)) Легкость, интересная и простая подача информации , секретные места, про которые ни в одном путеводителе не причитаешь ! Анна с легкостью заполняла наши пробелы в знаниях и в достопримечательностях, которые мы не видели в первые наши визиты.
Аня, спасибо огромное за прогулку!!!
7 декабря 2018
Анна - наше главное открытие в Риме!!!! Этот визит в Рим оказался для нас четвертым и -
Главным. Анна потрясающая - много знает, прекрасно говорит, она живая, страстно любящая свою работу, Рим, жизнь! Рядом с ней мы заряжались радостью! Рим оживал в наших глазах. Эта прогулка была не похожа ни на один из прежних визитов и экскурсий. Анна - безусловно, талантливый человек! Я мечтаю вновь вернуться и погулять с ней по Риму. с ней мы увидели много чудесных вещей - римские дворики и сады, террасы и крыши, мы пили кофе, глядя на Рим с высоты, мы наслаждались уютом квартала Трастевере и энергетикой Пантеона. Я увидела настоящую ВЕЛИКУЮ КРАСОТУ и по-настоящему влюбилась в Рим. Остальные пятеро участников нашей экскурсии полностью со мною согласны! Анна, браво, мы уже скучаем по Вам! Совет всем - не упустите возможность узнать Рим с Анной, это будет незабываемо. Это будет ОТКРЫТИЕ РИМА, даже если он вам давно знаком)
Ещё 9 отзывов

Ave проводит ещё 5 экскурсий

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