19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рим для своих. Наша прогулка начнется в той части исторического центра, где в тенистых переулках скрывается уютный старый Рим с повидавшей виды брусчаткой, пышным плющом, пыльными ставнями, старинным лавками и многочисленными вековыми тайнами.

Шедевры Возрождения. Заглянув в самые интересные уголки города и отведав легендарное римское мороженое, мы отправимся на встречу с великим мастером эпохи Возрождения. В неприметной на первый взгляд церкви вы рассмотрите одну из самых знаковых фресок Рафаэля.

Городской рынок. Затем вы прогуляетесь по рынку Campo dei fiori, наслаждаясь ароматами цветов и свежих овощей, и познакомитесь с дворцом Спада, который славится не только великолепным фасадом, но и интересной оптической иллюзией Борромини, сделанной по заказу богача-кардинала, влюбленного в элегантность точных наук.

Прогулка по романтичному Трастевере. После этого мы перейдем Тибр и окажемся в легендарном районе Трастевере, улочки которого так живописны, что кажутся театральными декорациями. Окунувшись в атмосферу неспешности и гедонизма, вы шагнете через века и побываете в древнейшей базилике, построенной на заре христианства.

Панорамы холма Авентин. Чтобы достойно завершить наше путешествие, мы полюбуемся древнеримским Большим Цирком и поднимемся на холм Авентин. Здесь ваше внимание завоюют роскошные Апельсиновые сады, таинственная замочная скважина в Замке Мальтийского ордена и потрясающий вид на Вечный город.