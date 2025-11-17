Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет за один день познакомиться с основными достопримечательностями Рима. Мы сделаем это легко и познавательно, чтобы вы смогли насладиться каждым моментом!
Описание экскурсииВас ждет душевная экскурсия по Вечному городу — Риму! Эта прогулка создана специально для тех, кто впервые посещает столицу Италии и мечтает погрузиться в её уникальную атмосферу, богатую историю и культурное наследие. Наша экскурсия — это идеальный способ познакомиться с Римом в тёплой, дружеской обстановке, наполненной интересными рассказами и полезными советами. Что вас ждёт:
- Погружение в историю Рима — мы отправимся в путешествие сквозь века, от времён Древнего Рима до эпохи объединения Италии. Вы узнаете, как формировался этот величественный город, и услышите увлекательные истории о его прошлом.
- Знакомство с шедеврами искусства — узкие атмосферные улочки приведут нас к главным площадям и фонтанам Рима, где вы увидите творения великих мастеров — Бернини, Борромини и Микеланджело. Мы раскроем секреты, как найти их произведения, которые можно посетить совершенно бесплатно, просто гуляя по городу.
- Знаменитый фонтан Треви — вы не только полюбуетесь этим архитектурным шедевром, но и узнаете о традициях, связанных с ним. Не забудьте бросить монетку, чтобы вернуться в Рим ещё раз!
- Практичные советы для путешественников — мы поделимся лайфхаками и рекомендациями, которые помогут вам самостоятельно исследовать город, открывать его скрытые сокровища и чувствовать себя уверенно в этом удивительном месте. Важная информация: Продолжительность экскурсии 3,5 часа. Чтобы сделать ваше пребывание в Риме максимально комфортным в летний период, мы проводим наши прогулки в знойные дни до обеда и после 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Испанская лестница
- Колизей
- Площадь Барберини
- Церковь Святого Игнатия Лойолы
- Виа Систина
- Капитолийский холм
- Фонтан Треви
- Площадь Венеции
- Место смерти Цезаря
- Пантеон
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza di Spagna, 00187 Roma RM
Завершение: Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии 3
- 5 часа. Чтобы сделать ваше пребывание в Риме максимально комфортным в летний период
- Мы проводим наши прогулки в знойные дни до обеда и после 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
