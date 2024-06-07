🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета Начало: Площадь Венеции € 177 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 198 отзывов Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов € 160 за всё до 8 чел.

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🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 205 отзывов Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет Начало: У Колизея 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 45 отзывов Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом 190 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз Начало: Piazza Venezia € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 26 отзывов На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке € 270 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города Начало: Колизей € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 42 отзыва Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов Начало: На площади Венеции Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Идеальное знакомство с Римом Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни Начало: На Piazza Venezia € 90 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Вечерняя прогулка по загадочному Риму Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей от 182 € 155 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства Начало: На площади Венеции 120 € 96 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни Начало: На Via dei Fori Imperiali € 135 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Рим на автомобиле в лучах заката Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле Начало: станция метро Колизее (Colosseo) € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков Начало: В районе метро Colosseo 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Риму Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города € 290 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio) € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Рим: 30 веков за 3 часа Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты Начало: У метро Колизей € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Рим парадных площадей и уютных переулков Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города Начало: Площадь Венеции € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города Начало: В районе метро Colesseo € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Многоликий Рим Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день Начало: На площади Венеции € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Величие римских площадей Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов Начало: на площади Навона € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Античный Рим за 3 часа Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе Начало: Возле метро Colosseo € 150 за всё до 5 чел.