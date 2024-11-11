4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Рим: дух благородной роскоши
Индивидуальная экскурсия в Риме для ценителей искусства и истории. Узнайте тайны иезуитов, насладитесь шедеврами и почувствуйте дух belle époque
3 янв в 09:00
6 янв в 09:30
€270 за всё до 5 чел.
скидка
9%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Темная сторона Рима
Открыть изнанку жизни Вечного города и познакомиться с тайнами и загадочными историями
Начало: Площади Святого Петра
«Обо всём этом я расскажу на авторской экскурсии»
29 дек в 18:00
2 янв в 18:00
45€41 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
Прогуляться по центру Рима и посетить церкви, где хранятся полотна мастера
Начало: В районе Piazza del Popolo
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga11 ноября 2024Анна сделала этот день чудесным! Очень интересно узнавать новое. В Риме можно многим восхищаться и многому удивляться. Но не менее важно
- ВВячеслав8 октября 2024Мы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на Рим глазами жителя города. Анна
- ЕЕлена1 апреля 2024Очень увлекательное путешествие по интересным местам Рима, запомнится надолго. Анну можем порекомендовать от чистого сердца.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Авторские»
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