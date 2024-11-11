читать дальше

почувствовать город, стать с городом чуточку ближе, роднее. С помощью Анны нам это удалось сделать. Ярко, информативно, структурировано, душевно, бережно, с любовью к истории и городу Анна приоткрыла нам иные грани Рима. Это то, что нам было необходимо, учитывая, что встреча с городом не первая. Отдельное спасибо Анне за помощь с приобретением билетов, за умение оперативно при необходимости корректировать программу под наши интересы, за тактичность и внимание, за добрые подсказки) Анна, спасибо Вам огромное! Однозначно рекомендуем к посещению!