Авторские экскурсии от местных гидов Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Риме на русском языке, цены от €41, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мой Рим: дух благородной роскоши
Пешая
13 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мой Рим: дух благородной роскоши
Индивидуальная экскурсия в Риме для ценителей искусства и истории. Узнайте тайны иезуитов, насладитесь шедеврами и почувствуйте дух belle époque
3 янв в 09:00
6 янв в 09:30
270 за всё до 5 чел.
Темная сторона Рима
Пешая
скидка
9%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Темная сторона Рима
Открыть изнанку жизни Вечного города и познакомиться с тайнами и загадочными историями
Начало: Площади Святого Петра
«Обо всём этом я расскажу на авторской экскурсии»
29 дек в 18:00
2 янв в 18:00
4541 за человека
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
Прогуляться по центру Рима и посетить церкви, где хранятся полотна мастера
Начало: В районе Piazza del Popolo
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    11 ноября 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Анна сделала этот день чудесным! Очень интересно узнавать новое. В Риме можно многим восхищаться и многому удивляться. Но не менее важно
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    почувствовать город, стать с городом чуточку ближе, роднее. С помощью Анны нам это удалось сделать. Ярко, информативно, структурировано, душевно, бережно, с любовью к истории и городу Анна приоткрыла нам иные грани Рима. Это то, что нам было необходимо, учитывая, что встреча с городом не первая. Отдельное спасибо Анне за помощь с приобретением билетов, за умение оперативно при необходимости корректировать программу под наши интересы, за тактичность и внимание, за добрые подсказки) Анна, спасибо Вам огромное! Однозначно рекомендуем к посещению!

  • В
    Вячеслав
    8 октября 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Мы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на Рим глазами жителя города. Анна
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    как раз такой человек👍Анна показала нам такие места, где нет туристов. Замечательные палацио, библиотека, кофе в отеле, прогулка по улицам. И все это сопровождается интересной информацией, фактами, историческими событиями. Очень интересная и совсем не на что не похожая, и не забываемая экскурсия. Анна огромное вам спасибо!

    Мы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на РимМы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на РимМы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на РимМы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на РимМы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на РимМы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на Рим
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Мой Рим: дух благородной роскоши
    Очень увлекательное путешествие по интересным местам Рима, запомнится надолго. Анну можем порекомендовать от чистого сердца.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Авторские»

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  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Площадь Венеции
  5. Фонтан Треви
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в декабре 2024
Сейчас в Риме в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 270 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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