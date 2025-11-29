Описание экскурсииПлощадь Испании (Piazza di Spagna) * Одна из самых известных площадей Рима, расположена у подножия холма Пинчо.
- Название площадь получила благодаря дворцу, где размещается испанское посольство при Святом Престоле. Площадь дель Пополо (Piazza del Popolo) * Овальная площадь в центре Рима, одна из самых популярных и оживленных в городе.
- Главная достопримечательность — древнеегипетский обелиск Рамзеса II, окруженный статуями львов. Термы Каракалла (Terme di Caracalla) * Грандиозный комплекс общественных бань, построенный в 217 году н. э. при императоре Каракалле.
- Занимали площадь около 11 гектаров, включали бассейны, палестры, библиотеки и сады. Чирко Массима (Circo Massimo) * Самый большой ипподром Древнего Рима, расположен между холмами Палатином и Авентином.
- Построен для гонок на колесницах, вмещал до 250 тысяч зрителей.
Еженедельно, март-ноябрь
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ttps://maps. app. goo. gl/yB5deY36EsMwFeq18?g-st=aw Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
Завершение: Https://maps. app. goo. gl/oRQ2ZGSqeqrxaSmG9 41.895961024088685, 12.482756477412098 Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно, март-ноябрь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
