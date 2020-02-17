33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности в новом свете

Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке. Мы прогуляемся по району Испанской площади, посмотрим на фонтан Лодочка и знаменитую Испанскую лестницу, где в вечернее время проходят яркие показы знаменитых брендовых марок. Вы увидите преображенные в свете огней фонтан Треви — настоящий водный театр эпохи барокко, — великолепную площадь Венеции, Императорские форумы, храм всех богов Пантеон и легендарный Колизей. На площади Навона вы не только посмотрите на грандиозный фонтан Четырех рек, но и услышите римских уличных музыкантов, которые собираются здесь по вечерам. А у берега Тибра перед вами откроется вид на Замок Святого Ангела и монументальный собор Св. Петра.

Легенды вечернего Рима

На прогулке вы не только познакомитесь с историей Вечного города, но и прикоснётесь к легендам, которые оживают с заходом солнца. Вы услышите о печальном призраке поэта Джона Китса, который бродит по ступеням Испанской лестницы, и узнаете, где именно в Риме жили Гоголь и Андерсен. Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская. Не меньше секретов хранит дворец Бонапартов на площади Венеции. А у античных достопримечательностей Вечного города мы поговорим о жизни императоров и древнеримских легендах: вы узнаете, где хранились первые римские монеты, как город спасли гуси и где находится Пуп Земли.

Кому подходит прогулка

Путешественникам, которые впервые в Риме. Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно.