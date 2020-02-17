33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Магия вечернего Рима

Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности на автомобиле

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Вечером Рим наполняется торжественным величием и задумчивой, меланхоличной красотой.

На этой обзорной прогулке вы увидите совершенно другой город: вечернее освещение добавит необыкновенной фактуры и таинственности архитектурным шедеврам Рима, а легенды и истории о великих императорах, античной эпохе и городских призраках наполнят древние улицы особой атмосферой.
От 115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии33 отзыва
4.76
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности в новом свете
Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке. Мы прогуляемся по району Испанской площади, посмотрим на фонтан Лодочка и знаменитую Испанскую лестницу, где в вечернее время проходят яркие показы знаменитых брендовых марок. Вы увидите преображенные в свете огней фонтан Треви — настоящий водный театр эпохи барокко, — великолепную площадь Венеции, Императорские форумы, храм всех богов Пантеон и легендарный Колизей. На площади Навона вы не только посмотрите на грандиозный фонтан Четырех рек, но и услышите римских уличных музыкантов, которые собираются здесь по вечерам. А у берега Тибра перед вами откроется вид на Замок Святого Ангела и монументальный собор Св. Петра.

Легенды вечернего Рима
На прогулке вы не только познакомитесь с историей Вечного города, но и прикоснётесь к легендам, которые оживают с заходом солнца. Вы услышите о печальном призраке поэта Джона Китса, который бродит по ступеням Испанской лестницы, и узнаете, где именно в Риме жили Гоголь и Андерсен. Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская. Не меньше секретов хранит дворец Бонапартов на площади Венеции. А у античных достопримечательностей Вечного города мы поговорим о жизни императоров и древнеримских легендах: вы узнаете, где хранились первые римские монеты, как город спасли гуси и где находится Пуп Земли.

Кому подходит прогулка

Путешественникам, которые впервые в Риме. Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно.

Организационные детали

  • Начало экскурсии зависит от времени года
  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать

Дополнительные расходы

  • По вашему желанию экскурсия может быть автомобильной (в зависимости от марки автомобиля и количества человек) — 20-30 евро в час
  • В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)
  • Увеличение продолжительности экскурсии (по желанию)
  • Я могу забрать вас из отеля и привезти обратно (детали уточняйте в переписке)
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима
Магия вечернего Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
Напишите мне

33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Елена, спасибо за прекрасный увлекательный и интересный вечер!
4 января 2020
Идея сходить на экскурсию была спонтанной, искали варианты уже по пути в Рим. Так как до начала экскурсии оставалась всего пара часов, не слишком надеялись на результат. Но Елена очень быстро отреагировала на заявку, мы сразу связались по телефону и обсудили детали. Что качается самой экскурсии, было интересно, информативно и присутствовала совершенно неформальная дружеская атмосфера. Спасибо Елене за первое впечатление об этом невероятном городе!
12 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась!
27 сентября 2019
Большое спасибо Елене за экскурсию "Магия вечернего Рима". Несмотря на то,что мы на неё пришли прямо с самолёта, 3 часа пролетели незаметно. Елена не только интересный гид,но и душевный, приятный человек. Отдельная благодарность за то,что подождала нас ,заблудившихся. Могу рекомендовать Елену всем,кому интересно правильное знакомство с Римом
25 сентября 2019
Добросовестно, но не зажигательно.
4 сентября 2019
Спасибо Елене , очень интересно было вместе прогуляться по вечернему
Риму, и услышать интересные истории этого загадочного вечного города !Рекомендую!
15 июля 2019
Отличная обзорная экскурсия по городу вечером, как раз когда спадает жара. Елена увлекательно всем рассказала, узнали много нового. Советую.
14 мая 2019
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Римом. Елена отличный экскурсовод, отзывчивый человек.
10 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Однозначно рекомендуем для первого краткого знакомства с Римом, и чтобы понять, что наиболее интересно и с чего начать более глубоко знакомство. Большое спасибо Елене
24 апреля 2019
Все безумно понравилось!!! Спасибо Елене за таку интересную информацию и приятное общение! Рекомендую всем обязательно!
Ещё 23 отзыва

Елена проводит ещё 5 экскурсий

Классический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобиле
От 115 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите важнейшие достопримечательности Рима: Колизей, Пантеон, фонтан Треви, дворцы Императоров, Капитолийский холм и площадь Венеции. Услышите самые интересные исторические факты, легенды и предания. А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда!
Рим и его христианское наследиеРим и его христианское наследиеРим и его христианское наследие
От 98 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Прикоснуться к реликвиям, увидеть главные храмы и узнать о жизни великих святых
Рим не зря называют вторым Иерусалимом — его христианское наследие поразительно богато, и только итальянская столица может тягаться со Святой Землёй. Здесь жили и проповедовали слово Божие апостолы Павел и Пётр, за свою веру проливали кровь сотни мучеников и правил император, именованный равноапостольным. Вы увидите множество римских святынь, погрузитесь в христианскую историю и судьбы тех, кто преданно служил церкви.
Великий Рим и его легендыВеликий Рим и его легендыВеликий Рим и его легенды
От 100 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Культурное наследие Вечного города и его современный ритм на автомобильной прогулке
Попав в Рим, волей-неволей чувствуешь, что каждый из нас — наследник уникальной культуры, развивавшейся в течение столетий. Так отдадим дань этому ощущению: проедем по тем местам, которые взывают к нам через века, прикоснёмся к великой истории, но не забудем о моменте «здесь и сейчас» — будем гулять в удовольствие, наблюдая за тем, как живёт современный Рим.
Узнать Рим за один деньУзнать Рим за один деньУзнать Рим за один день
От 220 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Пройти по главным местам итальянской столицы и увидеть её во всей красе
Рим античный и Рим средневековый, старый и современный, очаровательный и загадочный — он неповторим и ни на что не похож, и я помогу вам всего за несколько часов ощутить это и проникнуться к Вечному городу искренними чувствами. Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое.
Паломничество в собор Святого ПетраПаломничество в собор Святого ПетраПаломничество в собор Святого Петра
От 88 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
Собор Святого Петра — сакральное место, пронизанное религиозной символикой и историей. Здесь соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса, которые мы в деталях рассмотрим на экскурсии. Вы прикоснетесь к истории строительства собора, рассмотрите детали изумительного внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы