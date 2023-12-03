33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности столицы
Вечером Рим наполняется торжественным величием и задумчивой, меланхоличной красотой.
На этой обзорной прогулке вы увидите совершенно другой город: вечернее освещение добавит необыкновенной фактуры и таинственности архитектурным шедеврам Рима, а легенды и истории о великих императорах, античной эпохе и городских призраках наполнят древние улицы особой атмосферой.
Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке. Мы прогуляемся по площади легендарного Колизея. Вы увидите преображённые в свете огней фонтан Треви — настоящий водный театр эпохи барокко, — великолепную площадь Венеции, Императорские форумы, храм всех богов Пантеон. На площади Навона вы посмотрите на грандиозный фонтан Четырёх рек и услышите римских уличных музыкантов, которые собираются здесь по вечерам. А у берега Тибра перед вами откроется вид на Замок Святого Ангела и монументальный собор Св. Петра.
Легенды вечернего Рима
На прогулке вы не только познакомитесь с историей Вечного города, но и прикоснётесь к легендам, которые оживают с заходом солнца. По желанию прогуляемся по Испанской площади, посмотрим на фонтан Лодочка и знаменитую Испанскую лестницу, где в вечернее время проходят яркие показы знаменитых брендовых марок.
Вы услышите и узнаете, где именно в Риме жили Гоголь и Андерсен. Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская. Не меньше секретов хранит дворец Бонапартов на площади Венеции. А у античных достопримечательностей Вечного города мы поговорим о жизни императоров и древнеримских легендах: вы узнаете, где хранились первые римские монеты, как город спасли гуси и почему все дороги вели в Рим, в вечерней подсветке Римский форум нам откроет свои тайны.
Кому подходит прогулка
Путешественникам, которые впервые в Риме. Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно.
Организационные детали
Начало экскурсии зависит от времени года
Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать
Дополнительные расходы: увеличение продолжительности экскурсии (по желанию)
По желанию и за доплату экскурсия может проходить на комфортабельном минивэне или легковом Mercedes с кондиционером (в зависимости от количества человек). С нами будет профессиональный водитель с правом въезда в исторический центр к главным достопримечательностям
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3516 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса читать дальшеуменьшить
для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете.
Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино.
Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Огромное спасибо Елене за вечернюю экскурсию. Это действительно таинство и магия! Обзор был на автомобиле с выходом и прогулкой около достопримечательностей. Маршрут был продуман. Елена отличный гид!
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В
Вероника
Нам с сестрой очень понравилась экскурсия. У нее удачный маршрут, благодаря которому мы увидели основные достопримечательности и стали лучше ориентироваться в старом городе. Елена рассказала много интересного про историю города читать дальшеуменьшить
и спокойно отвечала на наши многочисленные вопросы. На мой взгляд, такой формат гораздо удобнее автобусного, потому что всегда можешь что-то уточнить. Не понравились некоторые организационные детали - например, мне бы хотелось, чтобы точная информация о месте встречи приходила пораньше (потому что у меня за границей с интернетом не очень), еще не хватало какого-нибудь опознавательного знака при встрече. Но впечатление об экскурсии это не испортило:)
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Д
Дмитрий
Мы очень рады, что в вечер нашего прилета в Рим, выбрали именно вечернюю прогулку по городу. Многие достопримечательности красиво подсвечены и создается просто невероятная атмосфера. После встречи с Еленой, быстро читать дальшеуменьшить
стало понятно, что она владеет просто огромными знаниями о истории Рима. Слушать Елену было очень интересно, увлекательно и в прицнипе вся беседа проходила в довольно дружеской атмосфере. За один вечер мы обошли почти все достопримечательности и узнали очень много нового. Спасибо Елене за хорошую прогулку и интересные рассказы об этом чудесном городе! Мы советуем другим путешественникам воспользоваться возможностью именно вечерней прогулки.
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Татьяна
Вечерняя трёхчасовая экскурсия в компании Елены пролетела как одно мгновение! Рим открылся с другой стороны, мы побывали в тех местах, куда самостоятельно довольно сложно добраться. Подсвеченные дворцы, фонтаны, панорамные виды читать дальшеуменьшить
в вечернее время - восторг! Вечерний Рим это таинство и магия! Елена очень обдуманно выстроила маршрут, узнали много интересных фактов и римских легенд), профессионально и содержательно. Перемещение на автомобиле даёт дополнительную возможность увидеть больше и не утомляет) Рекомендую, вы не пожалеете! Спасибо за доставленное удовольствие!
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Т
Таисия
Отличная экскурсия основаная на интереснейших историях и мифах, а не просто на сухих фактах, которые вообще не запоминает никто!))) Несмотря на то, что перед экскурсией прошли уже 10.000 шагов, мы читать дальшеуменьшить
даже не заметили как пролетели три часа!) Экскурсия захватывает самые важные достопримечательности) Вобщем остались очень довольны! Спасибо Елене за то, что на три часа перенесла нас во времена Тита, Цезаря и Клеопатры, Бернини, Микеланджело и многих других интересных личностей!)))
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М
Мария
Гид Елена провела для нас отличную обзорную экскурсию! не отвлекалась и владела полностью материалом! Очень интересно рассказывала и главное доступно для человека, не владеющего сильными познаниями в истории античности)))рассказывала материал читать дальшеуменьшить
на протяжении всего маршрута. Пришла на встречу без опозданий. Знания глубокие. Ораторские способности отличные! Подсказала что и где ещё нам стоит посмотреть, сориентировала по ценам. Всем советую данного гида! Просто умница!