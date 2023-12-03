33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вечером Рим наполняется торжественным величием и задумчивой, меланхоличной красотой. На этой обзорной прогулке вы увидите совершенно другой город: вечернее освещение добавит необыкновенной фактуры и таинственности архитектурным шедеврам Рима, а легенды и истории о великих императорах, античной эпохе и городских призраках наполнят древние улицы особой атмосферой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Культовые достопримечательности в новом свете

Вы насладитесь видами вечернего города и увидите основные достопримечательности античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке. Мы прогуляемся по площади легендарного Колизея. Вы увидите преображённые в свете огней фонтан Треви — настоящий водный театр эпохи барокко, — великолепную площадь Венеции, Императорские форумы, храм всех богов Пантеон. На площади Навона вы посмотрите на грандиозный фонтан Четырёх рек и услышите римских уличных музыкантов, которые собираются здесь по вечерам. А у берега Тибра перед вами откроется вид на Замок Святого Ангела и монументальный собор Св. Петра.

Легенды вечернего Рима

На прогулке вы не только познакомитесь с историей Вечного города, но и прикоснётесь к легендам, которые оживают с заходом солнца.

По желанию прогуляемся по Испанской площади, посмотрим на фонтан Лодочка и знаменитую Испанскую лестницу, где в вечернее время проходят яркие показы знаменитых брендовых марок.

Вы услышите и узнаете, где именно в Риме жили Гоголь и Андерсен. Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская. Не меньше секретов хранит дворец Бонапартов на площади Венеции. А у античных достопримечательностей Вечного города мы поговорим о жизни императоров и древнеримских легендах: вы узнаете, где хранились первые римские монеты, как город спасли гуси и почему все дороги вели в Рим, в вечерней подсветке Римский форум нам откроет свои тайны.

Кому подходит прогулка

Путешественникам, которые впервые в Риме. Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно.

Организационные детали