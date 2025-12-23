28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка начнется в час, когда толпы туристов начнут разбредаться по отелям и ресторанам, и Рим предстанет абсолютно другим, спокойным и доброжелательным. С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви. Пройдём через площадь Квиринале, оценим масштабы алтаря отечества Витториано, заглянем на Капитолийский холм и посмотрим на одно из главных творений великого Микеланджело. У дворца Венеции я покажу балкон, на котором выступал Муссолини. И, наконец, направимся в сторону Пантеона, а по пути вы полюбуетесь шедеврами Бернини на площади Навона. После я провожу вас в аутентичный и оживленный район Трастевере, где вы сможете попробовать лучшую римскую пасту и ощутить весь колорит Вечного города. Или на выбор можно пройти от Витториано до Колизея и прочувствовать всю глубину многовековой истории.
Самые вкусные места Рима: явки и пароли
По пути мы поговорим про жизнь Рима и римлян, обсудим местный менталитет и, разумеется, не обойдем вниманием итальянскую кухню — культовые блюда и их особенности для каждого региона. Я оставлю вам подробный список гастро-мест города и расскажу, где готовят лучшие римские блюда, где попробовать прошутто и сыры, свежую выпечку и джелато. А еще поделюсь секретными местами для аперитивов с панорамным видом и подскажу, как спланировать римские каникулы, чтобы не терять драгоценное время.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено.
Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашим предпочтениям и пожеланиям. Например, можем включить в маршрут античные достопримечательности: Колизей, Римский форум, рынок Кампо-деи-Фиори и другие.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 655 туристов
Я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно — и решила остаться здесь навсегда. У каждого есть своя страсть, и Рим — это моя.
Много лет изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, читать дальшеуменьшить
а общение с местными жителями помогло открыть множество тайных уголков Рима, скрытых от глаз обычного туриста. Помогаю взглянуть на колорит Вечного города другими глазами и создаю авторские экскурсии в индивидуальном темпе — таком, который удобен именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Очень насыщенная, познавательная и в то же время не обременительная прогулка по достопримечательностям Рима. Большое спасибо Дарье за чудесные рассказы, экскурс в историю, интересные факты из жизни местных жителей. Рекомендую именно такой формат экскурсии.
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Н
Наталия
Если Вы хотите влюбиться в Рим и Италию в целом, Вам 1000000% к Даше. Это просто потрясающая девушка. Интересная подача информации, много рекомендаций после. за несколько дней открыла нам невероятную Италию и окунула в эту атмосферу. Самые вкусные траттории, самое вкусное мороженное, трюфель, пицца, паста… вино…. можно много говорить. От души рекомендуем!! Спасибо большое!!
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Sergei
Спасибо Дарье за отличную экскурсию. Вечерний Рим играет совершенно другими красками, - все знаковые объекты центра имеют подсветку, что усиливает впечатление от их красоты и узнаваемости. Дарья прекрасно знает свое дело, - вы просто забываетесь по ходу экскурсии и получаете массу впечатлений от увиденного и услышанного.
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А
Артем
Легкая прогулка с интересным рассказом. Увидите 80% обязательной Римской программы за 1 вечер в приятной компании. Рекомендую 👌
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В
Вера
Здравствуйте! Мы впервые прилетели в Рим! Через час по приезду в отель,мы отправились на экскурсию с Дарьей. Наш отель находится в историческом центре и мы заранее договаривались с Дарьей, что читать дальшеуменьшить
она встретит нас у отеля. Так и случилось, и нам не пришлось тратить драгоценное время на поиски места встречи. Это просто отлично! Дарья замечательный человек. Интересно рассказывала и показала нам не совсем туристические уголки Рима(мы об этом договаривались тоже заранее,т. к. на следующий день у нас была обзорная экскурсия с утра). Это была,скорее прогулка с другом… Очень интересно и познавательно. Мы, несмотря на вечернее время смогли понять, как нам ориентироваться. Ну, и в конце прогулки Дарья проводила нас до отеля. Будем рекомендовать такой формат знакомства с городом. тем более. если вы прилетаете вечером. Спасибо!
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О
Ольга
Экскурсия прошла в легкой и приятной атмосфере. Дарья хорошо владеет информацией, которая касается истории и культуры Рима. У неё прекрасная речь, поэтому слушать - одно удовольствие!) Вечерняя экскурсия-большой плюс, т. читать дальшеуменьшить
к. во многих местах практически не было людей и достопримечательности были нам легко доступны. Помимо всего прочего Дарья рассказала и о некоторых особенностях повседневной жизни итальянцев. Дополнительным бонусом для нас стал список тратторий и джелатерий, которые достойны внимания. Не могу отметить ничего негативного. Все было очень хорошо. Спасибо, Дарья, с Вашей экскурсией Рим стал для нас ещё прекраснее!)