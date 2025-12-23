28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Рим — вечерний, неспешный, романтичный

Наша прогулка начнется в час, когда толпы туристов начнут разбредаться по отелям и ресторанам, и Рим предстанет абсолютно другим, спокойным и доброжелательным. С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви. Пройдём через площадь Квиринале, оценим масштабы алтаря отечества Витториано, заглянем на Капитолийский холм и посмотрим на одно из главных творений великого Микеланджело. У дворца Венеции я покажу балкон, на котором выступал Муссолини. И, наконец, направимся в сторону Пантеона, а по пути вы полюбуетесь шедеврами Бернини на площади Навона. После я провожу вас в аутентичный и оживленный район Трастевере, где вы сможете попробовать лучшую римскую пасту и ощутить весь колорит Вечного города. Или на выбор можно пройти от Витториано до Колизея и прочувствовать всю глубину многовековой истории.

Самые вкусные места Рима: явки и пароли

По пути мы поговорим про жизнь Рима и римлян, обсудим местный менталитет и, разумеется, не обойдем вниманием итальянскую кухню — культовые блюда и их особенности для каждого региона. Я оставлю вам подробный список гастро-мест города и расскажу, где готовят лучшие римские блюда, где попробовать прошутто и сыры, свежую выпечку и джелато. А еще поделюсь секретными местами для аперитивов с панорамным видом и подскажу, как спланировать римские каникулы, чтобы не терять драгоценное время.

Организационные детали