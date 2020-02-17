28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секрет Dolce Vita и насладиться волшебной атмосферой Вечного города после заката

Дарья
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Дарья – ваш гид
Мы отправимся на поиски настоящего Рима, который открывается с лишь наступлением вечера.

Полюбуемся городом с холма Пинчо и рассмотрим шедевры Бернини и Микеланджело.

Приготовьтесь услышать легенды Рима, отыскать вкуснейшую пасту и проникнуться жизнью в стиле Dolce Vita!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.89
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима

Что вас ожидает

Рим — вечерний, неспешный, романтичный
Наша прогулка начнется в час, когда толпы туристов начнут разбредаться по отелям и ресторанам, и Рим предстанет абсолютно другим, спокойным и доброжелательным. С террасы холма Пинчо и виллы Медичи, откуда откроется чудесный вид на город, мы спустимся по Испанской лестнице, прогуляемся к легендарному фонтану Треви. Пройдём через площадь Квиринале, оценим масштабы алтаря отечества Витториано, заглянем на Капитолийский холм и посмотрим на одно из главных творений великого Микеланджело. У дворца Венеции я покажу балкон, на котором выступал Муссолини. И, наконец, направимся в сторону Пантеона, а по пути вы полюбуетесь шедеврами Бернини на площади Навона. После я провожу вас в аутентичный и оживленный район Трастевере, где вы сможете попробовать лучшую римскую пасту и ощутить весь колорит Вечного города. Или на выбор можно пройти от Витториано до Колизея и прочувствовать всю глубину многовековой истории.

Самые вкусные места Рима: явки и пароли
По пути мы поговорим про жизнь Рима и римлян, обсудим местный менталитет и, разумеется, не обойдем вниманием итальянскую кухню — культовые блюда и их особенности для каждого региона. Я оставлю вам подробный список гастро-мест города и расскажу, где готовят лучшие римские блюда, где попробовать прошутто и сыры, свежую выпечку и джелато. А еще поделюсь секретными местами для аперитивов с панорамным видом и подскажу, как спланировать римские каникулы, чтобы не терять драгоценное время.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашим предпочтениям и пожеланиям. Например, можем включить в маршрут античные достопримечательности: Колизей, Римский форум, рынок Кампо-деи-Фиори и другие.
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима
Волшебство вечернего Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Ciao! Меня зовут Даша, мне 26 лет, я искусствовед, художник и тревел-блогер. Когда-то я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно и решила остаться навсегда. Здесь у каждого есть своя страсть, Рим — это моя. Много лет я изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, а общение с местными жителями помогло мне открыть много тайных уголков Рима, которые скрыты от глаз обычного туриста. Я помогаю взглянуть на колорит Вечного города совсем другими глазами и составляю авторские экскурсии индивидуально, в темпе, который удобен именно вам.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Здравствуйте! Мы впервые прилетели в Рим! Через час по приезду в отель,мы отправились на экскурсию с Дарьей. Наш отель находится в историческом центре и мы заранее договаривались с Дарьей, что она встретит нас у отеля. Так и случилось, и нам не пришлось тратить драгоценное время на поиски места встречи. Это просто отлично! Дарья замечательный человек. Интересно рассказывала и показала нам не совсем туристические уголки Рима(мы об этом договаривались тоже заранее,т. к. на следующий день у нас была обзорная экскурсия с утра). Это была,скорее прогулка с другом... Очень интересно и познавательно. Мы, несмотря на вечернее время смогли понять, как нам ориентироваться. Ну, и в конце прогулки Дарья проводила нас до отеля. Будем рекомендовать такой формат знакомства с городом. тем более. если вы прилетаете вечером. Спасибо!
13 февраля 2020
Экскурсия прошла в легкой и приятной атмосфере. Дарья хорошо владеет информацией, которая касается истории и культуры Рима . У неё прекрасная речь, поэтому слушать - одно удовольствие!) Вечерняя экскурсия-большой плюс, т.к. во многих местах практически не было людей и достопримечательности были нам легко доступны. Помимо всего прочего Дарья рассказала и о некоторых особенностях повседневной жизни итальянцев. Дополнительным бонусом для нас стал список тратторий и джелатерий, которые достойны внимания. Не могу отметить ничего негативного. Все было очень хорошо. Спасибо, Дарья, с Вашей экскурсией Рим стал для нас ещё прекраснее!)
12 февраля 2020
Мы начали свое пребывание в Риме с этой экскурсии и не пожалели! Даша подстроила маршрут так, чтобы нам было удобно добраться, всего за 3 часа провела по всем знаковым местам. Показала красивые виды для фото, а в конце экскурсии "за ручку" привела в хорошую тратторию в районе Монти "для местных" и посадила за столик. Когда мы оттуда выходили после ужина, на улице стояла большая очередь. Паста, действительно, лучшая в Риме. На экскурсии Даша легко совмещала информацию об исторических памятниках и современной жизни итальянцев, очень хорошая речь и знание материала - сразу чувствуется полученное в Италии искусствоведческое образование, подача при этом лёгкая. Очень рекомендую Дашу!
11 февраля 2020
Большое спасибо, Дарье за прекрасную вечернюю экскурсию по Риму. Было похоже на прогулку с другом, которого мы знаем много лет. Дарья интересно и не принужденно рассказывала и показывала нам Рим. Прямо то, что нужно для первого знакомства с городом, особенно если только утром прилетел.
28 января 2020
У нас была экскурсия 24.01.2020,хочется отметить наполненность и содержательность,а также легкость,с которой проходила наша прогулка!Очень понравилось,всем рекомендуем,Даша с душой относится к своему делу,после экскурсии отправила список мест,которые ещё можно посмотреть и где можно вкусно покушать🤗
16 января 2020
Отличная экскурсия, Дарья порадовла глубоким знанием истории и не только римской, грамотной подачей информации и приятным общением. Огромное ей спасибо!
Сама экскурсия очень информативна, а в вечерней подсветке восприятие достопримечательностей и архитектуры Рима кардинально отличается от увиденного при дневном свете. Всем рекомендую!
Эту идилию погружения в историю Рима может испортить только ветренная и дождливая погода, но нам повезло. И, конечно, нужна спортивная обувь.
Еще раз, спасибо!
15 декабря 2019
Город шумный, даже для 3 человек необходимы наушники.
4 декабря 2019
В первый же день решили пойти на обзорную экскурсию по Риму. Хорошая, интересная прогулка по вечернему Риму, от античности и средних веков до современного Рима - мы узнали от Дарьи много интересного, попробовали самый лучший кофе и самое вкусное мороженое. Кроме того, Дарья порекомендовала несколько очень интересных мест в Риме, а также заведения, где можно попробовать нетуристическую итальянскую кухню и поискать подарки для друзей и близких. Экскурсией очень довольны. Рекомендуем.
2 декабря 2019
Экскурсия нам очень понравилась, приятно было прогуляться именно вечером по этому прекрасному городу. С Дарьей эта прогулка стала незабываемым впечатлением, спасибо еще раз.
Денис
27 ноября 2019
Прекрасная экскурсия по вечернему Риму. Я благодарю гида Дарью за содержательный и интересный рассказ. Большое человеческое спасибо!
Ещё 18 отзывов

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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