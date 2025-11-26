Мои заказы

Вечерний Рим: площади и термы

Увидеть Пьяцца-дель-Пополо, Чирко Массимо и термы Каракалла в сиянии огней
Вас ждёт необычное путешествие по Риму. Сияние огней заменит дневной свет, придаст мягкости и тайны очертаниям зданий. И говорить мы будем не о зарождении города, а о том, как в нём жили люди тысячелетия назад.

Чем занимались в термах Каракалла, как развлекались в Чирко Массимо и на площадях, что считали обыденным, а что — важным.
Описание экскурсии

Площадь Испании — одна из самых известных в Риме, расположена у подножия холма Пинчо. Название площадь получила благодаря дворцу, где размещается испанское посольство при Святом Престоле.

Пьяцца-дель-Пополо — овальная площадь в центре Рима, одна из самых популярных и оживлённых в городе. Главная достопримечательность — древнеегипетский обелиск Рамзеса II, окружённый статуями львов.

Термы Каракалла — грандиозный комплекс общественных бань, построенный в 217 году н. э. при императоре Каракалле. Термы занимали площадь около 11 га, включали бассейны, палестры, библиотеки и сады.

Чирко Массимо — самый большой ипподром Древнего Рима для гонок на колесницах, вмещал до 250 тысяч зрителей. Расположен между холмами Палатином и Авентином.

Вместе с гидом вы перенесётесь на 2000–3000 лет назад и узнаете, как жили и творили римляне тех эпох, как развлекались, что готовили, где отдыхали и что особенно ценили.

Организационные детали

  • Передвигаемся на комфортабельном автобусе
  • Можно с детьми старше 4 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

