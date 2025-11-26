Вас ждёт необычное путешествие по Риму. Сияние огней заменит дневной свет, придаст мягкости и тайны очертаниям зданий. И говорить мы будем не о зарождении города, а о том, как в нём жили люди тысячелетия назад. Чем занимались в термах Каракалла, как развлекались в Чирко Массимо и на площадях, что считали обыденным, а что — важным.

Площадь Испании — одна из самых известных в Риме, расположена у подножия холма Пинчо. Название площадь получила благодаря дворцу, где размещается испанское посольство при Святом Престоле.

Пьяцца-дель-Пополо — овальная площадь в центре Рима, одна из самых популярных и оживлённых в городе. Главная достопримечательность — древнеегипетский обелиск Рамзеса II, окружённый статуями львов.

Термы Каракалла — грандиозный комплекс общественных бань, построенный в 217 году н. э. при императоре Каракалле. Термы занимали площадь около 11 га, включали бассейны, палестры, библиотеки и сады.

Чирко Массимо — самый большой ипподром Древнего Рима для гонок на колесницах, вмещал до 250 тысяч зрителей. Расположен между холмами Палатином и Авентином.

Вместе с гидом вы перенесётесь на 2000–3000 лет назад и узнаете, как жили и творили римляне тех эпох, как развлекались, что готовили, где отдыхали и что особенно ценили.

