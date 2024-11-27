Поднимитесь на купол Святого Петра, насладитесь видами Ватикана и Рима, а затем откройте величие базилики изнутри. Аудиогид поможет увидеть всё самое главное и раскрыть тайны её истории.
Описание аудиогидаКупол и панорамы Рима Исследуйте базилику Святого Петра вместе с куполом высотой 136 метров. Сначала поднимитесь наверх, полюбуйтесь мозаиками и видами площади Святого Петра и садов Ватикана. С высоты вы увидите и другие символы города — Колизей, Пантеон и замок Святого Ангела. История и символика Базилика в Ватикане — выдающийся памятник религиозного значения и архитектуры. Она была возведена в XVI веке по приказу Папы Юлия II на месте захоронения апостола Петра. Внутри хранится богатая история и духовное наследие христианства, воплощённое в мраморе и мозаиках. Сокровища внутри После спуска с купола вы увидите «Пьету» Микеланджело, балдахин Бернини и места упокоения пап. Аудиогид с цифровой картой проведёт вас по 27 ключевым точкам, чтобы вы не упустили ни одной детали. Узнайте о символике пола, редких украшениях и искусных витражах, которые делают эту базилику уникальной. Важная информация:
- Что взять с собой: наушники, заряженный смартфон.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с заболеваниями сердца или спины, а также страдающих клаустрофобией.
- Без лифта необходимо преодолеть 551 ступеньку.
- Для посещения Ватикана требуется пройти проверку безопасности, в высокий сезон ожидание может занять до 150 минут.
- Вход возможен только при соблюдении дресс‑кода: открытые плечи и колени, глубокие вырезы, рукава отсутствующие топы и шорты — не допускаются. Нарушившим дресс‑код будет отказано в посещении.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Петра
- «Пьета» Микеланджело
- Балдахин Бернини
- Место захоронения Святого Петра
- Места упокоения других пап
Что включено
- Входной билет на купол базилики Святого Петра
- Аудиогид по куполу и базилике Святого Петра
- Скидка 10% в магазине Mondo Cattolico
- Цифровая карта района Ватикана с ключевыми объектами
- Помощь на месте встречи
Что не входит в цену
- Наушники и мобильное устройство
- Трансфер из/в отель
- Вход без очереди
- Личные расходы
Место начала и завершения?
WF25+JGC Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 ноя 2024
Найти место встречи было легко — всё подробно указано. Нас быстро провели через контроль и прямо к куполу в назначенное время. Стоило прийти пораньше, чтобы насладиться видами без толпы. Уже с 10 утра в базилике Святого Петра становится очень людно.
М
Матвей
17 авг 2024
Все сложные моменты организовали за нас — оставалось только следовать инструкциям. Это было очень комфортно.
Д
Дмитрий
6 авг 2024
По приезде нам подробно объяснили, куда идти и как пользоваться аудиоприложением. Впечатления просто потрясающие!
Г
Георгий
17 янв 2024
Указания, как пройти, были простыми, а гид помог быстро войти. Сам купол произвёл сильное впечатление, а аудиоприложение сделало экскурсию удобной и понятной.
