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в центре Рима,я даже не ожидала, что русскоязычных туристов так много в Европе в это непростое время и что турфирма работает так сильно,по несколько экскурсий в Ватикан в день. Организационные моменты меня немного смутили. После оплаты мне поменяли время экскурсии 2 раза,хотя изначально я специально выбирала именно эту экскурсию именно в это время. Но в итоге я подстроилась. Экскурсовод Кристина мне понравилась: энергичная,организованная. Дала много полезной информации,но мне показалось,немного смазанно. Много интересного мы просто пробежали,пропустили,очень заученные объяснения, русскоязычному пытливому уму нужно большее: больше информации,более интересные исторические факты,выход «за рамки» общеизвестного. Кристина же была «в рамках» заученного,хотя история Ватикана и его богатства неоднозначная. Общее впечатление осталось хорошее. Я рекомендую эту фирму и эту экскурсию,в следующий приезд обязательно куплю новую экскурсию в этой фирме.