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Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы

Юлия
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Юлия – ваш гид
С наступлением вечера в Ватикане стихает гул голосов, галереи и залы наполняются прохладой, а скульптуры в свете заходящего солнца приобретают особенные мягкие очертания.

Вместе со мной вы посетите основные музеи Ватикана, узнаете об интригах римских пап и побываете в их апартаментах, увидите шедевры мирового искусства и научитесь подмечать их особенности.

А после прикоснетесь к традициям католической церкви в стенах Сикстинской капеллы, ставшей величайшим произведением Ренессанса.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана

Что вас ожидает

Знакомство с шедеврами музеев Ватикана
Вечером галереи Ватикана уже не так сильно наводнены туристами, поэтому вы сможете увидеть важнейшие экспонаты папских коллекций без суеты и спешки. Вы полюбуетесь куполом собора Святого Петра в лучах заходящего солнца с открытой террасы, пройдем через Дворик Шишки, а затем откроем дверь в мир музеев Ватикана. Вы узнаете об особенностях греческих и римских скульптур в музее Пио-Клементино, побываете в Зоопарке с мраморными животными, познакомитесь с уникальными коллекциями галерей Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. По пути я расскажу о создании важнейших произведений искусства и помогу вам проникнуть в тайны знаменитых мастеров эпохи Возрождения.

Секреты Ватикана в апартаментах римских пап
Мы побываем в апартаментах римских пап, с именами которых связаны ключевые события в истории Ватикана. Одна из таких фигур — папа Александр VI Борджиа, который считался одним из самых умных мужчин своего времени и был замешан в бесконечных дворцовых интригах. В апартаментах и спальне папы вы рассмотрите росписи 15 века работы Пинтуриккьо и его учеников и узнаете, почему после смерти Александра VI эти помещения были закрыты и никто из римских пап не хотел здесь жить. Затем посетим апартаменты, выбранные папой Юлием II, которые заслуживают особого внимания: роспись помещений папа поручил молодому художнику Рафаэлю и его ученикам. В Станцах Рафаэля вы увидите знаменитые фрески «Афинская школа» и «Диспут», сюжеты которых посвящены таинству причастия и прославлению церкви.

Сикстинская капелла: история совершенства
В Сикстинской капелле, где до сих пор проходят выборы нового папы, вам откроются секреты и тонкости церемоний Ватикана. Я расскажу, как выглядела капелла в Средневековье и кому обязана сегодняшней красотой, поражающей воображение. Вы детально рассмотрите фрески, ставшие олицетворением эпохи Ренессанса, над которыми долгие годы работал великий Микеланджело, а также Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и Козимо Росселлии.

Организационные детали

  • Входные билеты, которые гарантируют вход в музеи Ватикана без очереди, не включены в стоимость экскурсии. Приобрести их можно самостоятельно на официальном сайте музеев Ватикана: взрослый билет стоит 21 евро (билет + бронь на сайте), детский билет (от 6 до 18 лет) стоит 12 евро, детям до 6 лет билет не требуется.
  • Важно: рекомендуется заказывать билеты не позже, чем за 10 дней до дня начала экскурсии (билеты в музеи Ватикана нельзя вернуть, но возможно перенести дату или время).
  • Адрес для покупки билетов: https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/ (нужно выбрать NIGHT OPENINGS (вторая строчка сверху), далее Vatican Museums and Sistine Chapel, далее месяц, количество человек, дата, время (указывается время начала экскурсии, например, 19:30), фамилии и имена всех участников и «купить»).
  • Купленные билеты (ваучеры) необходимо распечатать или сохранить на телефоне первую страницу.
  • Если у Вас возникнут сложности с заказом или вопросы, буду рада помочь.
  • Важно: Для входа в Ватикан требуется документ, удостоверяющий вашу личность.
  • При посещении музеев Ватикана и Собора Св. Петра Ваша одежда должна закрывать плечи, колени и зону декольте. Нельзя проносить большие сумки, зонты с тростью, любые жидкости в стекле.
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана
Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 мая 2019
Нет слов! Не хочется писать много и обо всем- просто супер! Профессионал - он и есть профессионал и этим все сказано!

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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