Что вас ожидает

Знакомство с шедеврами музеев Ватикана

Вечером галереи Ватикана уже не так сильно наводнены туристами, поэтому вы сможете увидеть важнейшие экспонаты папских коллекций без суеты и спешки. Вы полюбуетесь куполом собора Святого Петра в лучах заходящего солнца с открытой террасы, пройдем через Дворик Шишки, а затем откроем дверь в мир музеев Ватикана. Вы узнаете об особенностях греческих и римских скульптур в музее Пио-Клементино, побываете в Зоопарке с мраморными животными, познакомитесь с уникальными коллекциями галерей Канделябров, Гобеленов и Географических карт XVI века. По пути я расскажу о создании важнейших произведений искусства и помогу вам проникнуть в тайны знаменитых мастеров эпохи Возрождения.

Секреты Ватикана в апартаментах римских пап

Мы побываем в апартаментах римских пап, с именами которых связаны ключевые события в истории Ватикана. Одна из таких фигур — папа Александр VI Борджиа, который считался одним из самых умных мужчин своего времени и был замешан в бесконечных дворцовых интригах. В апартаментах и спальне папы вы рассмотрите росписи 15 века работы Пинтуриккьо и его учеников и узнаете, почему после смерти Александра VI эти помещения были закрыты и никто из римских пап не хотел здесь жить. Затем посетим апартаменты, выбранные папой Юлием II, которые заслуживают особого внимания: роспись помещений папа поручил молодому художнику Рафаэлю и его ученикам. В Станцах Рафаэля вы увидите знаменитые фрески «Афинская школа» и «Диспут», сюжеты которых посвящены таинству причастия и прославлению церкви.

Сикстинская капелла: история совершенства

В Сикстинской капелле, где до сих пор проходят выборы нового папы, вам откроются секреты и тонкости церемоний Ватикана. Я расскажу, как выглядела капелла в Средневековье и кому обязана сегодняшней красотой, поражающей воображение. Вы детально рассмотрите фрески, ставшие олицетворением эпохи Ренессанса, над которыми долгие годы работал великий Микеланджело, а также Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и Козимо Росселлии.