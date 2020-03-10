26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. О, великий Ватикан!

Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами

Natalia
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Natalia – ваш гид
Ватикан — самое маленькое государство в мире, но одно из самых могущественных.

Почему на таком клочке земли сосредоточилась власть католической церкви? Как устроена политическая система Ватикана? Чем занимается Папа Римский? Я отвечу на самые популярные вопросы о христианстве, расскажу о его судьбе, поделюсь анекдотами об эпатажных понтификах, помогу изучить величественный собор Святого Петра и шедевры Микеланджело, Рафаэля и Караваджо.

История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан.
€200
160 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле метро Ottaviano
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У этой экскурсии26 отзывов
5
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!

Что вас ожидает

От папского быта до хроник католицизма
Личности понтификов всегда окутаны секретами, но на экскурсии вы познаете этот мир. Услышите исторические анекдоты о самых скандальных Святых Отцах: Александре VI Борджии и Папессе Иоанне, узнаете, как проходят выборы нового Папы и кто правит католической церковью сейчас. Поймёте, как менялись обязанности наместников Петра и поближе познакомитесь с жизнью всех понтификов. Я объясню, как устроен город-государство Ватикан и какое место в нём занимает его святейшество. Конечно, мы поговорим об истории Римско-католической церкви и вы разгадаете, в чём сакральный смысл галереи карт Ватикана.

Искусство живописцев и архитектурные шедевры
Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело. В станцах Рафаэля очаруетесь творением эпохи Возрождения, в котором античная мифология сливается с христианской. Здесь мы обсудим жизнь и творчество итальянского художника и его взаимоотношения с Микеланджело. В пинакотеке XII-XIX веков, где хранятся картины Перуджино, Тициана и Караваджо, вы осознаете, как менялись вкусы от эпохи к эпохе и как развивалось мировое искусство. В соборе Святого Петра, крупнейшей католической базилике, увидите реликвии христианства и полюбуетесь красотой интерьеров. А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в музеи Ватикана — 17 евро за билет и 4 евро за бронирование (желательно приобрести заранее на сайте, чтобы избежать очередей). Детям до 6 лет вход бесплатный.

О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!
О, великий Ватикан!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро Ottaviano.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города. Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь не только его историю, его людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое медленно, постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело Буонарроти, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Это одна из самых интересных экскурсий, на которых мы были. В Ватикане огромное количество вещей, на которые стоит посмотреть, но без хорошего гида это невозможно, а Наталья просто великолепный экскурсовод. Она знает все! И очень интересно ведёт экскурсию
14 февраля 2020
Отличная экскусия! Наталия - прекрасный экскурсовод глубоко владеющий темой, умеет очень интересно преподнести материал. С большим терпением и пониманием отнеслась к наличию малыша в группе и неудоствами связанными с этим (дочке 2 года). Очень рекомендую гида! Наталия, Вам большое спасибо, с Вами Рим заиграл совсем другими красками!!!!
10 января 2020
Отличная экскурсия, прошла буквально на одном дыхании. Наталья рассказывает очень интересно, ёмко, отвечает на все вопросы. Экскурсия в Ватикан -открытие!
5 января 2020
Отличная, интересная экскурсия. Факты, события, история. Не смотря на толпы туристов в это время, экскурсия прошла великолепно и время пролетело не заметно. Прошли без очередей ( билеты приобрели заранее). Спасибо Наталье. Все было великолепно. Всем рекомендую.
28 декабря 2019
Наталья - прекрасный знающий интересный экскурсовод.
Нам всем было очень интересно. А+.
22 декабря 2019
Получили огромное удовольствие
11 декабря 2019
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании! Очень интересно преподнесён материал. Спасибо огромное!!!!
Ксения
5 декабря 2019
Это было великолепно! Это лучшая наша экскурсия в Италии. До чего же мы рады, что нашли экскурсию в Ватикан с Натальей. Мы чувствовали себя защищёнными в океане туристов. Конечно, самостоятельная экскурсия, аудиогид не сравнятся с живым, образованным, тактичным и спокойным гидом! Даже если заранее готовиться к посещению Ватикана, то не сможешь составить грамотный маршрут, найти самые ценные экспонаты и подготовить выжимку знаний о каждом из них. Я счастлива, что смогла посмотреть на сокровища Ватикана глазами и знаниями Натальи. И до сих пор не могу поверить, что мы увидели и узнали о Ватикане и Папе Франциске столько! Как хорошо, что у нас был ещё один день в Риме и мы вернулись на площадь Святого Петра, получили благословение от самого Папы, побывали на вечерней мессе, послушали хор и орган, поднялись на купол собора и ещё раз прошлись по собору. Спасибо Наталье за настроение, эмоции, вдохновение. Благодаря ей, теперь за словом «Ватикан» для нас стоит даже не страна, не отдельная история, а целый мир!
25 ноября 2019
Ватикан❤️любовь на веки❤️
Наталья, великий знаток своего дела! Очегь интересно и информативно рассказывает и показывает. Я под очень большим впечатлением!!!
9 ноября 2019
Большое спасибо Наталье. Все по высшему классу. Рекомендую всем.
Ещё 16 отзывов

Natalia проводит ещё 1 экскурсию

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