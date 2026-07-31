26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О, великий Ватикан

Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
Ватикан — самое маленькое государство в мире, но одно из самых могущественных.

Почему на таком клочке земли сосредоточилась власть католической церкви? Как устроена политическая система Ватикана? Чем занимается Папа Римский? Я
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отвечу на самые популярные вопросы о христианстве, расскажу о его судьбе, поделюсь анекдотами об эпатажных понтификах, помогу изучить величественный собор Святого Петра и шедевры Микеланджело, Рафаэля и Караваджо. История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан.

5
219 отзывов
О, великий Ватикан
О, великий Ватикан
О, великий Ватикан

Описание билета

От папского быта до хроник католицизма

Личности понтификов всегда окутаны секретами, но на экскурсии вы познаете этот мир. Услышите исторические анекдоты о самых скандальных Святых Отцах: Александре VI Борджии и Папессе Иоанне, узнаете, как проходят выборы нового Папы и кто правит католической церковью сейчас. Поймёте, как менялись обязанности наместников Петра и поближе познакомитесь с жизнью всех понтификов. Я объясню, как устроен город-государство Ватикан и какое место в нём занимает его святейшество. Конечно, мы поговорим об истории Римско-католической церкви и вы разгадаете, в чём сакральный смысл галереи карт Ватикана.

Искусство живописцев и архитектурные шедевры

Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело. В станцах Рафаэля очаруетесь творением эпохи Возрождения, в котором античная мифология сливается с христианской. Здесь мы обсудим жизнь и творчество итальянского художника и его взаимоотношения с Микеланджело. В пинакотеке XII-XIX веков, где хранятся картины Перуджино, Тициана и Караваджо, вы осознаете, как менялись вкусы от эпохи к эпохе и как развивалось мировое искусство. В соборе Святого Петра, крупнейшей католической базилике, увидите реликвии христианства и полюбуетесь красотой интерьеров. А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров.

Организационные детали

  • Билеты в Музеи необходимо приобретать заранее онлайн на сайте Ватикана ссылка
    Также их можно купить на сайтах турагентств.
  • Дополнительно оплачивается вход в собор Петра (с бронированием за 2 дня): €7 за один билет, включая билет для гидов и наушники по €1,50. Билеты обмену и возврату не подлежат
  • Вход в собор Петра с экскурсией разрешён только до 16:30, по воскресеньям с 13:30 до 15:00
  • По правилам Ватикана туристическим группам запрещено проходить через Юбилейные врата, как и проводить экскурсии в правом нефе. Однако, если вы решите посетить Собор Петра самостоятельно, без гида и экскурсий, то вход бесплатный
  • Для входа в музеи Ватикана обязательно возьмите с собой документы удостоверяющие личность

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2656 туристов
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города. Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь
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не только его историю, людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
216
4
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3
1
2
1
1
Елена
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством юмора!!! Наталья не давала детям-подросткам скучать! Несмотря на адскую жару и море туристов, мы остались очень довольны! Также Наталья нам порекомендовала места для самостоятельного посещения и хорошие рестораны!
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством
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Наталья
Экскурсия по Ватикану очень понравилась! Наталья — отличный гид: подаёт материал интересно, доступно и при этом очень содержательно. Прогулка была достаточно продолжительной, но грамотно выстроенной — с паузами, возможностью передохнуть и даже перекусить.

Наталья внимательно отвечала на все вопросы, создавая комфортную и дружелюбную атмосферу. Спасибо за прекрасное знакомство с Ватиканом!
Экскурсия по Ватикану очень понравилась! Наталья — отличный гид: подаёт материал интересно, доступно и при этом
Экскурсия по Ватикану очень понравилась! Наталья — отличный гид: подаёт материал интересно, доступно и при этом
Экскурсия по Ватикану очень понравилась! Наталья — отличный гид: подаёт материал интересно, доступно и при этом
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Гребенщикова
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько гидов в других городах после Натальи. И когда мы обсуждаем впечатления, то говорим: «Ну
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с Натальей несравнимо»

Безумно интересно! Не хотелось, чтобы тур останавливался. Все четко по таймингу, интересные и забавные факты. Поэтому весь тур был на одном дыхании

У нас были поздние билеты в музеи на 16:30, поэтому Наталья посоветовала сосредоточиться на музеях. Это был отличный совет. В музеях действительно было интереснее

Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько
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И
Экускурсия в Ватикан оставила у нас только положительные впечатления. С Натальей и ее замечательными рассказами время пролетело незаметно (почти 6 часов!). Отсутствие очередей и возможность сократить лабиринт только подкрепили хорошие
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эмоции. Без экскурсии мы бы точно не поняли что такое Ватикан и его великие шедевры. Была возможность посидеть передохнуть, сходить в туалет и даже пообедать! И все это в рамках маршрута.

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М
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим экскурсоводам, сбрасывали сайт и писали приобретайте билеты, потом обращайтесь. Наталья подробно объяснила принцип приобретения,
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отследила нужную нам дату и подсказала как быстро купить на сайте Ватикана.
Сама экскурсия 4 часовая затянулась на 5 часов, но пролетела на одном дыхании. Энциклопедические знания Наташа, подает с легким юмором и сравнивает с современностью, от этого информация не грузит и легко запоминается. Спасибо большое за Ваш труд, Наталья. Если кто-то из наших друзей будет ехать на экскурсию, в Рим будем горячо рекомендовать на Трипстере только Вас!!!

Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим
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Ольга
Я честно скажу — без Натальи мы бы не справились! У нее получилось невероятное: превратить очень сложное посещение Ватикана (а там невероятная загруженность туристами) в ПРИЯТНЫЙ опыт. Наталья не только
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фантастически хорошо владеет материалом, но еще и прекрасная рассказчица и организатор. Она сделала все чтобы мы получили удовольствие от посещения этого место. Я еще раз признаюсь — без нее мы бы не получили особой пользы от посещения Ватикана и безумно устали бы в очередях.

Рекомендую от всей души! Сделайте себе подарок и возьмите от Ватикана максимум👍🏻

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