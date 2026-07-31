26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

отвечу на самые популярные вопросы о христианстве, расскажу о его судьбе, поделюсь анекдотами об эпатажных понтификах, помогу изучить величественный собор Святого Петра и шедевры Микеланджело, Рафаэля и Караваджо. История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан.

Описание билета

От папского быта до хроник католицизма

Личности понтификов всегда окутаны секретами, но на экскурсии вы познаете этот мир. Услышите исторические анекдоты о самых скандальных Святых Отцах: Александре VI Борджии и Папессе Иоанне, узнаете, как проходят выборы нового Папы и кто правит католической церковью сейчас. Поймёте, как менялись обязанности наместников Петра и поближе познакомитесь с жизнью всех понтификов. Я объясню, как устроен город-государство Ватикан и какое место в нём занимает его святейшество. Конечно, мы поговорим об истории Римско-католической церкви и вы разгадаете, в чём сакральный смысл галереи карт Ватикана.

Искусство живописцев и архитектурные шедевры

Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело. В станцах Рафаэля очаруетесь творением эпохи Возрождения, в котором античная мифология сливается с христианской. Здесь мы обсудим жизнь и творчество итальянского художника и его взаимоотношения с Микеланджело. В пинакотеке XII-XIX веков, где хранятся картины Перуджино, Тициана и Караваджо, вы осознаете, как менялись вкусы от эпохи к эпохе и как развивалось мировое искусство. В соборе Святого Петра, крупнейшей католической базилике, увидите реликвии христианства и полюбуетесь красотой интерьеров. А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров.

Организационные детали