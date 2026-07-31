26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
Ватикан — самое маленькое государство в мире, но одно из самых могущественных.
Почему на таком клочке земли сосредоточилась власть католической церкви? Как устроена политическая система Ватикана? Чем занимается Папа Римский? Я читать дальшеуменьшить
отвечу на самые популярные вопросы о христианстве, расскажу о его судьбе, поделюсь анекдотами об эпатажных понтификах, помогу изучить величественный собор Святого Петра и шедевры Микеланджело, Рафаэля и Караваджо. История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан.
Личности понтификов всегда окутаны секретами, но на экскурсии вы познаете этот мир. Услышите исторические анекдоты о самых скандальных Святых Отцах: Александре VI Борджии и Папессе Иоанне, узнаете, как проходят выборы нового Папы и кто правит католической церковью сейчас. Поймёте, как менялись обязанности наместников Петра и поближе познакомитесь с жизнью всех понтификов. Я объясню, как устроен город-государство Ватикан и какое место в нём занимает его святейшество. Конечно, мы поговорим об истории Римско-католической церкви и вы разгадаете, в чём сакральный смысл галереи карт Ватикана.
Искусство живописцев и архитектурные шедевры
Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело. В станцах Рафаэля очаруетесь творением эпохи Возрождения, в котором античная мифология сливается с христианской. Здесь мы обсудим жизнь и творчество итальянского художника и его взаимоотношения с Микеланджело. В пинакотеке XII-XIX веков, где хранятся картины Перуджино, Тициана и Караваджо, вы осознаете, как менялись вкусы от эпохи к эпохе и как развивалось мировое искусство. В соборе Святого Петра, крупнейшей католической базилике, увидите реликвии христианства и полюбуетесь красотой интерьеров. А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров.
Организационные детали
Билеты в Музеи необходимо приобретать заранее онлайн на сайте Ватикана ссылка Также их можно купить на сайтах турагентств.
Дополнительно оплачивается вход в собор Петра (с бронированием за 2 дня): €7 за один билет, включая билет для гидов и наушники по €1,50. Билеты обмену и возврату не подлежат
Вход в собор Петра с экскурсией разрешён только до 16:30, по воскресеньям с 13:30 до 15:00
По правилам Ватикана туристическим группам запрещено проходить через Юбилейные врата, как и проводить экскурсии в правом нефе. Однако, если вы решите посетить Собор Петра самостоятельно, без гида и экскурсий, то вход бесплатный
Для входа в музеи Ватикана обязательно возьмите с собой документы удостоверяющие личность
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2656 туристов
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города.
Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь читать дальшеуменьшить
не только его историю, людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Мы в полном восторге от экскурсии в Ватикан с Натальей!!!! Очень профессионально, динамично и с чувством юмора!!! Наталья не давала детям-подросткам скучать! Несмотря на адскую жару и море туристов, мы остались очень довольны! Также Наталья нам порекомендовала места для самостоятельного посещения и хорошие рестораны!
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Наталья
Экскурсия по Ватикану очень понравилась! Наталья — отличный гид: подаёт материал интересно, доступно и при этом очень содержательно. Прогулка была достаточно продолжительной, но грамотно выстроенной — с паузами, возможностью передохнуть и даже перекусить.
Наталья внимательно отвечала на все вопросы, создавая комфортную и дружелюбную атмосферу. Спасибо за прекрасное знакомство с Ватиканом!
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Гребенщикова
Впечатления невероятные! Наталья попала в топ-1 лучших гидов по нашему опыту. У нас было ещё несколько гидов в других городах после Натальи. И когда мы обсуждаем впечатления, то говорим: «Ну читать дальшеуменьшить
с Натальей несравнимо»
Безумно интересно! Не хотелось, чтобы тур останавливался. Все четко по таймингу, интересные и забавные факты. Поэтому весь тур был на одном дыхании
У нас были поздние билеты в музеи на 16:30, поэтому Наталья посоветовала сосредоточиться на музеях. Это был отличный совет. В музеях действительно было интереснее
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И
Илья
Экускурсия в Ватикан оставила у нас только положительные впечатления. С Натальей и ее замечательными рассказами время пролетело незаметно (почти 6 часов!). Отсутствие очередей и возможность сократить лабиринт только подкрепили хорошие читать дальшеуменьшить
эмоции. Без экскурсии мы бы точно не поняли что такое Ватикан и его великие шедевры. Была возможность посидеть передохнуть, сходить в туалет и даже пообедать! И все это в рамках маршрута.
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М
Мария
Трудно описать свой восторг от посещения экскурсии. Начнем с приобретения билетов в Ватикан. Обращалась к другим экскурсоводам, сбрасывали сайт и писали приобретайте билеты, потом обращайтесь. Наталья подробно объяснила принцип приобретения, читать дальшеуменьшить
отследила нужную нам дату и подсказала как быстро купить на сайте Ватикана. Сама экскурсия 4 часовая затянулась на 5 часов, но пролетела на одном дыхании. Энциклопедические знания Наташа, подает с легким юмором и сравнивает с современностью, от этого информация не грузит и легко запоминается. Спасибо большое за Ваш труд, Наталья. Если кто-то из наших друзей будет ехать на экскурсию, в Рим будем горячо рекомендовать на Трипстере только Вас!!!
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Ольга
Я честно скажу — без Натальи мы бы не справились! У нее получилось невероятное: превратить очень сложное посещение Ватикана (а там невероятная загруженность туристами) в ПРИЯТНЫЙ опыт. Наталья не только читать дальшеуменьшить
фантастически хорошо владеет материалом, но еще и прекрасная рассказчица и организатор. Она сделала все чтобы мы получили удовольствие от посещения этого место. Я еще раз признаюсь — без нее мы бы не получили особой пользы от посещения Ватикана и безумно устали бы в очередях.
Рекомендую от всей души! Сделайте себе подарок и возьмите от Ватикана максимум👍🏻