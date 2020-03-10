26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От папского быта до хроник католицизма

Личности понтификов всегда окутаны секретами, но на экскурсии вы познаете этот мир. Услышите исторические анекдоты о самых скандальных Святых Отцах: Александре VI Борджии и Папессе Иоанне, узнаете, как проходят выборы нового Папы и кто правит католической церковью сейчас. Поймёте, как менялись обязанности наместников Петра и поближе познакомитесь с жизнью всех понтификов. Я объясню, как устроен город-государство Ватикан и какое место в нём занимает его святейшество. Конечно, мы поговорим об истории Римско-католической церкви и вы разгадаете, в чём сакральный смысл галереи карт Ватикана.

Искусство живописцев и архитектурные шедевры

Вы побываете в Сикстинской капелле, где я раскрою секреты, зашифрованные во фресках Микеланджело. В станцах Рафаэля очаруетесь творением эпохи Возрождения, в котором античная мифология сливается с христианской. Здесь мы обсудим жизнь и творчество итальянского художника и его взаимоотношения с Микеланджело. В пинакотеке XII-XIX веков, где хранятся картины Перуджино, Тициана и Караваджо, вы осознаете, как менялись вкусы от эпохи к эпохе и как развивалось мировое искусство. В соборе Святого Петра, крупнейшей католической базилике, увидите реликвии христианства и полюбуетесь красотой интерьеров. А у статуй музея Пио-Клементино древние мифы погрузят вас в античные времена, где вы прикоснётесь к судьбе и личной жизни римских императоров.