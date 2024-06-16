Побалуйте себя незабываемым путешествием по древнему сердцу Рима, пролетая мимо очередей за билетами и вступая в неземное царство Пантеона. Полюбуйтесь этим архитектурным чудом, рожденным на заре Римской империи, и насладитесь его величественной красотой и легендарным прошлым. Взгляните вверх, чтобы увидеть венчающую славу Пантеона: небесный купол, который бросает вызов гравитации и воплощает в себе столетия человеческой изобретательности. Полюбуйтесь игрой света и тени в завораживающем окулусе, символе божественной связи и земного чуда. Проходя по священным залам, созерцайте метаморфозу Пантеона из храма языческих богов в христианскую базилику, свидетельство стойкого духа адаптации и устойчивости Рима. Важная информация: Запрещено • Шорты • Оружие и острые предметы • Чемоданы и большие сумки • Майки Примите во внимание • Отказ от ответственности: вы войдете в Пантеон в одно из самых загруженных часов дня. Хотя мы предоставляем доступ без очереди, имейте в виду, что толпа в Пантеоне может меняться изо дня в день, и могут быть некоторые задержки при сканировании штрих-кодов. Мы верим в прозрачность и хотим обеспечить вам точную информацию перед вашим визитом.

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