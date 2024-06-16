Побалуйте себя незабываемым путешествием по древнему сердцу Рима, пролетая мимо очередей за билетами и вступая в неземное царство Пантеона.
Полюбуйтесь этим архитектурным чудом, рожденным на заре Римской империи, и насладитесь его величественной красотой и легендарным прошлым.
Полюбуйтесь этим архитектурным чудом, рожденным на заре Римской империи, и насладитесь его величественной красотой и легендарным прошлым.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билета
Побалуйте себя незабываемым путешествием по древнему сердцу Рима, пролетая мимо очередей за билетами и вступая в неземное царство Пантеона. Полюбуйтесь этим архитектурным чудом, рожденным на заре Римской империи, и насладитесь его величественной красотой и легендарным прошлым. Взгляните вверх, чтобы увидеть венчающую славу Пантеона: небесный купол, который бросает вызов гравитации и воплощает в себе столетия человеческой изобретательности. Полюбуйтесь игрой света и тени в завораживающем окулусе, символе божественной связи и земного чуда. Проходя по священным залам, созерцайте метаморфозу Пантеона из храма языческих богов в христианскую базилику, свидетельство стойкого духа адаптации и устойчивости Рима. Важная информация: Запрещено • Шорты • Оружие и острые предметы • Чемоданы и большие сумки • Майки Примите во внимание • Отказ от ответственности: вы войдете в Пантеон в одно из самых загруженных часов дня. Хотя мы предоставляем доступ без очереди, имейте в виду, что толпа в Пантеоне может меняться изо дня в день, и могут быть некоторые задержки при сканировании штрих-кодов. Мы верим в прозрачность и хотим обеспечить вам точную информацию перед вашим визитом.
Вход может занять от 10 до 30 минут.
Ежедневно
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€11.20
|Детский (5-17)
|€6
|Детский (0-4)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Пантеон без очереди
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Piazza della Minerva, 68, 00186 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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