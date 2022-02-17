Покупайте билет заранее и проходите в одно из популярнейших туристических мест без очереди.
В Ватикане вы увидите самую знаменитую фреску в мире, которая украшает Сикстинскую капеллу, дом, где живет Папа Римский и место, где проходит конклав — выборы нового понтифика.
В Ватикане вы увидите самую знаменитую фреску в мире, которая украшает Сикстинскую капеллу, дом, где живет Папа Римский и место, где проходит конклав — выборы нового понтифика.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Позвольте себе насладиться богатой историей Ватикана и великолепными произведениями архитектуры и живописи — без очередей! В городе-резиденции Папы Римского более десятка музеев и уникальных исторических зданий, которые буквально пропитаны духом творчества и величием классического искусства. Из-за потока туристов многим приходится выкраивать время, чтобы посетить всего лишь несколько мест, лишая себя стольких впечатлений! С нашим билетом вы позволите себе увидеть гораздо больше, получив право на вход в 20 музеев по выделенными линиям — и никакого утомительного ожидания. Что вас ожидает — Известные на весь мир капеллы. Одним из самых знаменитых памятников архитектуры Ватикана является Сикстинская капелла, которую вы непременно посетите. Внутри вы сможете полюбоваться шедевральными фресками работы Микеланджело, Боттичелли, Перуждино и других, в том числе и тем самым изображением вдохновения жизни в Адама. Затем вы сможете продолжить знакомство с храмовым наcледием Ватикана в более скромной капелле Никколина, некогда находившейся в личном распоряжении Папы Николая V, посвятившего значительную часть своей жизни украшению Рима и собственной резиденции.
- Богатейшие исторические экспозиции. В музеей Пия-Клемента и Григорианских Этрусском и Греческом музеях вы сможете осмотреть произведения искусства и предметы быта древнейших народов, населявших Европу многие столетия назад. Мозаики, сосуды, скульптура — всё это даст вам возможность прикоснуться к былому величию античной, римской, египетской и этрусской цивилизаций, неповторимых в своем мироощущении и самовыражении.
- Знакомство с классиками живописи. Те, кому по душе созерцательное любование картинами, смогут насладиться коллекцией Ватиканской пинакотеки, в которой представлены лучшие образцы византийской и раннеевропейской живописи. Однако, прибыв в Ватикан, вы поймёте, что здесь буквально каждое здание — отдельная галерея признанных мастеров прошлого. Готовьтесь беспрестанно удивляться и восхищаться роскошными интерьерами, от убранства комнат “Станцы Рафаэля” до зала Кьяроскури.
- Уникальные собрания религиозного искусства. Посещение Ватикана будет неполным без изучения глубокой связи духовного и творческого наследия Италии и всей Европы. Вы сможете не только познакомиться с истоками религиозного искусства в Ватиканской библиотеке, но и проследить его развитие до наших дней, посетив две экспозиции, посвящённые современным авторам. Организационные моменты — Билет дает право пройти в музеи без очереди через отдельный вход в заказанный день и час.
- Обратите внимание на разные типы билетов: с аудиогидом или без. При желании лучше заказывать аудиогид заранее, так как их может не быть в наличии для приобретения на месте.
- При заказе билета с аудиогидом наушники не предоставляются. Пожалуйста, возьмите с собой собственные наушники. Список музеев: 1. Григорианский Этрусский музей. Выставлены предметы быта этрусков, древнегреческие сосуды из некрополей этрусков. 2. Ватиканская библиотека. Посвящён собранию раннехристианских произведений искусства. 3. Ватиканская пинакотека. Представлена византийская и европейская живопись XI—XIX вв. 4. Музей Кьярамонти. Посвящён античной скульптуре. 5. Исторический музей (Ватикан). Находится коллекция экспонатов, связанных с историей Ватикана. 6. Коллекция современного религиозного искусства. 7. Галерея произведений современного религиозного искусства. 8. Этнологический миссионерский музей. 9. Апартаменты Борджиа. Ранее личные апартаменты Александра VI, расписанные в том числе Пинтуриккьо, сейчас находится часть коллекции современного религиозного искусства. 10. Сикстинская капелла. Работы Микеланджело: росписи свода и фреска «Страшный суд», фрески Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и др. 11. Капелла Никколина. Личная капелла папы Николая V, расписанная Фра Беато Анджелико, посвящена Св. Стефану и Св. Лаврентию. 12. Станцы Рафаэля. 13. Галерея географических карт. 14. Галерея канделябров. 15. Апостольский дворец. 16. Галерея Арацци. 17. Музей Пия-Климента. Основан с целью хранения известных греческих и римских произведений искусства (скульптура, мозаика). 18. Григорианский Египетский музей. Располагается небольшое собрание предметов египетского искусства из Рима и окрестностей. 19. Зал Кьяроскури. 20. Лоджии Рафаэля.
Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 18+ (без аудиогида)
|€30
|Льготный: дети от 7 до 17 лет и студенты до 25 лет (без аудиогида)
|€16.50
|Аудиогид
|€9
Ответы на вопросы
Что включено
- Проход в Музеи Ватикана по быстрой линии без очереди для самостоятельного изучения музеев Ватикана,
- Посещение Сикстинской Капеллы.
Что не входит в цену
- Русский аудиогид = 7 евро по желанию при наличии на месте (если был выбран билет без аудиогида),
- Наушники для аудиогида,
- Питание,
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Vatican Museums, Viale Vaticano, 00120 Città del Vaticano, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, вс. — выходной. Время: с 8:30 до 16:00 каждые полчаса
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой ваши паспорта
- Справа от центрального входа будет вход для тех, кто купил билет онлайн. Надо идти туда и показать паспорт и ваучер охране. После металлоискателя обратитесь в окошко «cassa online e gruppi», обменяйте ваучер на входные билеты. Пройдите к турникетам
- Музеи открыты с понедельника по субботу: касса работает с 9 утра до 4 вечера. Музеи закрываются в 6 часов вечера
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 47 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Adil
17 фев 2022
I
Innasafa
15 фев 2022
Е
Елена
8 фев 2019
А
Анна
9 янв 2019
При цене за 2 билета в €90 должен прилагаться гид.
Г
Георгий
6 янв 2019
Я только не понимаю, причем здесь слово экскурсия? Экскурсовода не было, поэтому самостоятельное хождение по залам с русскоговорящим аудиогидом (в котором половины треков на русском языке отсутствовал) экскурсией не считается. Это - посещение музея.
A
Anastasiia
11 дек 2018
А
Александер
7 дек 2018
экскурсии не было. нас никто не встретил. нас запустили по времени в 9.00 и дальше мы пошли сами. другие экскурсоводы открыто нам сказали что мы переплатили и нет таких цен.
A
Anastasiya
13 ноя 2018
Просто замечательно! Я купила билет заранее, ваучер прислали мне на Мейл. В 9 утра я уже была на месте. Очередь километровая! Но меня пропустили по ваучеру очень быстро.
Т
Татьяна
20 авг 2018
M
Mikhail
29 июля 2018
От «Спутника» в данном случае требовалось только забронировать мне билеты, что он успешно сделал – я прошёл, как и положено, миновав огромную очередь.
Вот только аудиогид дёрнуло меня взять по-русски. Я
Вот только аудиогид дёрнуло меня взять по-русски. Я
С
Сысоева
28 июля 2018
I
IRAKLI
19 июня 2018
И
Ирина
18 мая 2018
Отлично, прошли без очереди. Удобен аудиогид. Наушник для одного уза))) можно купить внутри за 1,5 евро, если забыли свои. Довольны, спасибо
А
Анна
15 мая 2018
Е
Евгений
7 мая 2018
Экскурсия понравилась, организация отличная. Аудиогида вполне достаточно для ознакомления. Хотя хотелось бы, чтобы в каталоге аудиогида было побольше информации по экспонатам на русском языке.
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