Добро пожаловать во Флоренцию! Мы купим для вас билеты на поезд, встретим на вокзале и проведём экскурсию по этому прекрасному городу. Вы увидите ратушу и старинные церкви, прогуляетесь по нарядным площадям и заглянете в нетуристические уголки. Узнаете, как проходили выборы в Средневековье, где спрятаны сейфы времён чумы и какие художники тут жили.

Описание экскурсии

Мы заранее оформим билеты из Рима во Флоренцию и обратно и подробно напишем, как добраться до вокзала, найти нужный путь и своё место в вагоне. Во Флоренции встретим вас у поезда — и отправимся на 2-часовую обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям города и малоизвестным уголкам:

Вы узнаете, почему фасад ратуши 13 века сохранился до наших дней практически нетронутым

Разберётесь, как работал флорентийский парламент и проходили выборы в эпоху Средневековья

Поймёте, что общего у церкви Санта-Мария-Новелла и вина и что помогло городу преодолеть кризис в 17 веке

Обнаружите религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы

У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо услышите о знаменитых живописцах

Прогуляетесь по площадям Республики и Синьории, рассмотрите баптистерий и великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре

Затем мы дадим вам лист с рекомендациями ресторанов и вы на 1 час отправитесь на обед. После этого вы можете пойти с нами в галерею Уффици или отправиться гулять по городу без сопровождения. А вечером самостоятельно сядете на поезд и вернётесь в Рим.

Как получить билет на поезд

После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам реквизиты банка Revolut, на который будет нужно перевести часть стоимости экскурсии — €110. Это нужно, чтобы мы заблаговременно купили для вас билеты на на скоростной поезд Рим — Флоренция — Рим. Оставшуюся сумму — €62 — необходимо оплатить гиду на месте.

Чтобы оформить билеты, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные.

Организационные детали