Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде (билеты включены)
Провести день в колыбели Возрождения без суеты и спешки и вернуться обратно в столицу (мини-группа)
Добро пожаловать во Флоренцию! Мы купим для вас билеты на поезд, встретим на вокзале и проведём экскурсию по этому прекрасному городу.
Вы увидите ратушу и старинные церкви, прогуляетесь по нарядным площадям и заглянете в нетуристические уголки.
Узнаете, как проходили выборы в Средневековье, где спрятаны сейфы времён чумы и какие художники тут жили.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Мы заранее оформим билеты из Рима во Флоренцию и обратно и подробно напишем, как добраться до вокзала, найти нужный путь и своё место в вагоне. Во Флоренции встретим вас у поезда — и отправимся на 2-часовую обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям города и малоизвестным уголкам:
Вы узнаете, почему фасад ратуши 13 века сохранился до наших дней практически нетронутым
Разберётесь, как работал флорентийский парламент и проходили выборы в эпоху Средневековья
Поймёте, что общего у церкви Санта-Мария-Новелла и вина и что помогло городу преодолеть кризис в 17 веке
Обнаружите религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы
У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо услышите о знаменитых живописцах
Прогуляетесь по площадям Республики и Синьории, рассмотрите баптистерий и великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Затем мы дадим вам лист с рекомендациями ресторанов и вы на 1 час отправитесь на обед. После этого вы можете пойти с нами в галерею Уффици или отправиться гулять по городу без сопровождения. А вечером самостоятельно сядете на поезд и вернётесь в Рим.
Как получить билет на поезд
После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам реквизиты банка Revolut, на который будет нужно перевести часть стоимости экскурсии — €110. Это нужно, чтобы мы заблаговременно купили для вас билеты на на скоростной поезд Рим — Флоренция — Рим. Оставшуюся сумму — €62 — необходимо оплатить гиду на месте.
Чтобы оформить билеты, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные.
Организационные детали
Дорога на поезде в одну сторону занимает 1,5 часа
Отправление поезда из Рима в 07:55, из Флоренции в 18:25
В стоимость включено: услуга по покупке билета, встреча на вокзале Флоренции, обзорная 2-часовая экскурсия по Флоренции
Дополнительные расходы (по желанию): билет в галерею Уффици — €26 за чел. (билеты нужно купить заранее самостоятельно на промежуток с 13:00 до 14:00), экскурсия с нашим гидом по галерее Уффици — €50 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале Roma Termini
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 3810 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в читать дальше
2022, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.