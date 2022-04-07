Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Специальное предложение для тех, кто планирует самостоятельное посещение музеев Ватикана.
Приобретая входные билеты у нас на сайте, Вы сможете попасть в музеи без очереди и сэкономить время.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты в музеи Ватикана. Услуга skip the line - проход без очереди
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Ежедневно, кроме воскресенья в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Tez Tour — Организатор в Риме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру