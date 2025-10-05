Музеи Ватикана занимают более 7 км площади. Здесь находится более 70 тысяч картин и около 20 тысяч скульптур. Мы увидим самые значимые произведения и галереи, такие как: Аполлон Бельведерский, Лаокоон, зал Ротонда с Порфировым бассейном, Гобеленовый зал, Сосновый двор, комнаты Рафаэля, Пинакотеку и другие. Вы осмотрите 22 зала (по 7–10 минут на каждый).
Сикстинская Капелла. Её ежедневно посещают около 25 тысяч туристов со всего мира, чтобы полюбоваться фресками Микеланджело. Здесь нельзя разговаривать, а также запрещено фотографировать и снимать видео.
Собор Святого Петра. Экскурсия внутри проводится по запросу и за доплату. Также вы можете осмотреть собор самостоятельно и при желании подняться на купол, с которого открывается захватывающий вид.
Организационные детали
Дресс-код для посещения Ватикана: плечи и колени должны быть прикрыты
Не берите большие рюкзаки (вам придётся оставить их в камере хранения). Можете взять с собой бутылку, чтобы набрать в Ватикане святую воду
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Входные билеты в Музеи Ватикана (покупаются гидом): €25 — взрослый, €13 — детский от 6 до 17 лет
Экскурсия в Собор Святого Петра (по желанию) — €35 с чел. (для покупки билетов нужны ваши данные на латинице)
Подъём на купол после экскурсии (по желанию) — €22 с чел.
в понедельник и субботу в 10:30 и 14:30, во вторник в 10:30, 14:30, 15:30 и 17:15, в среду и четверг в 10:30, 14:30, 15:30 и 17:00, в пятницу в 10:30, 14:30 и 15:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с метро Ottaviano
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник и субботу в 10:30 и 14:30, во вторник в 10:30, 14:30, 15:30 и 17:15, в среду и четверг в 10:30, 14:30, 15:30 и 17:00, в пятницу в 10:30, 14:30 и 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 168 туристов
Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!
Марина
5 окт 2025
Экскурсия удалась! Много интересной информации! Благодарим гида! В Ватикан без очередей!!!
Tatiana
30 сен 2025
Мы провели очень классную экскурсию с Кристиной по Ватикану. Я немного переживала за моих двух подростков, но даже их, Кристина смогла заинтересовать, и даже привлечь к "работе". Экскурсия прошла очень энергично, чувствуется читать дальше
что гид любит и знает своё дело, сразу хочется слушать, узнавать, переживать. Конечно время было очень ограниченно, чтобы насладиться всеми сокровищами Ватикана, но даже в это короткий период, Кристина смогла максимально показать основные "красОты". Спасибо вам большое, Кристина! Рекомендую всем!
Зумрут
8 сен 2025
Все прошло отлично! Огромное спасибо гиду Галине. Очень позитивная с интересной подачей информации, с хорошим знанием истории. Рекомендую!
Ilana
28 авг 2025
Спасибо за интересную экскурсию и индивидуальный подход! Было очень интересно. Прошли везде очень быстро
Mikhail
29 июл 2025
Обратились к Наталии от лица турагентства с запросом помочь с организацией обслуживания для наших ВИП клиентов. Помимо организации прохода без очередей в Ватикан и изумительной экскурсии в нем, мы так читать дальше
же получили очень профессиональную поддержку и организацию частных визитов по всему Риму. Гид и водители были просто выше всяких похвал, посещение локаций и музеев в Риме и загородные визиты получили только восторженные комментарии от наших туристов. Наталии и ее команде удалось сделать пребывание на самом высоком уровне, что подтверждается цитатой от наших гостей:"Гид и вся команда сделали все, чтобы мы навсегда смогли влюбиться в Рим. Итальянцы, пожалуй самые счастливые люди во всей Европе, нас всегда встречали широкие улыбки, и утром, и вечером."
Елена
20 июл 2025
Без очереди попали в Ватикан. Совет брать экскурсию с утра, чтобы была возможность посмотреть побольше, уточняйте время когда вы туда попадете, нам предложили 15:30, в итоге в 16:00 мы зашли в Ватикан, экскурсия 3 часа, но это лишь часть, которую удалось посмотреть, все прошло на отлично.
Галина
17 июл 2025
Очень дорого, за то что предлагают. Экскурсия не стоит таких денег.
Наталия
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв. Понимаем, что у каждого своё восприятие ценности экскурсий. В стоимость включены не только маршрут, но и читать дальше
профессиональная подготовка, индивидуальный подход и живое сопровождение гида, что отличает авторские туры от стандартных групповых программ. К сожалению, нам не удалось в полной мере передать вам эту разницу, но мы рады, что большинство участников остались довольны. Также нам важно, чтобы наши туры были доступными, поэтому стараемся предлагать оптимальное соотношение цены и качества.
Ольга
22 июн 2025
Все было прекрасно, гид Кристина профессионал своего дела, подача материала не утомляла. Единственное, экскурсию бронировали на 12.00, но перенеслась на 15.30(предупредили), что оказалось кстати, не так припекало как было бы в 12)).
Мигран
20 июн 2025
Мы посещали разные экскурсии, но от Татьяны экскурсовода в восторге! Потрясающие знания, интересно рассказывает, логическое повествование (не хаотично) Рекомендуем 👍👏
Юлия
13 июн 2025
Отличная экскурсия! Супер гид! Очень много интересных фактов! Однозначно рекомендую!
Denis
13 июн 2025
Спасибо Натальи за экскурсию, все очень понравилось. Группа была в 4 человека. Экскурсия была очень интересная и на час дольше заявленного. Экскурсовод настоящий фанат своего дела. Очень рекомендую.
Сергей
1 мая 2025
Не понравилось!!!! Группа вместо 10 человек- 20!
Наталия
Ответ организатора:
Обратите внимание, что в праздничные дни в Музеях Ватикана всегда очень много посетителей, и группы формируются до 20 человек — читать дальше
это стандартная практика. Я всегда стараюсь предложить индивидуальный формат экскурсии для более комфортного восприятия, но не все гости готовы к такому варианту. Тем не менее, независимо от формата, я гарантирую качество и насыщенность экскурсии — это для меня самое главное.
Евгения
29 апр 2025
Экскурсия подойдет всем кто не хочет стоять в очереди на жаре! После экскурсии вы можете уже в спокойном темпе бродить по музею! Очень интересная обширная информация про Ватикан!
Илона
8 апр 2025
Наш гид Елена очень интересно и профессионально рассказывала, маршрут составлен правильно и многое успели посмотреть. Это было наше второе посещение Ватикана, и всегда есть что еще раз увидеть, освежить в памяти. Спасибо за прекрасную экскурсию и экономию времени.