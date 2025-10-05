Откройте для себя Ватикан и погрузитесь в мир искусства и религиозной истории. Вы встретитесь с шедеврами живописи и скульптуры, рассмотрите фрески Микеланджело и станцы Рафаэля. После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить собор Святого Петра и понять, что влечёт сюда путешественников со всего мира.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание билета

Музеи Ватикана занимают более 7 км площади. Здесь находится более 70 тысяч картин и около 20 тысяч скульптур. Мы увидим самые значимые произведения и галереи, такие как: Аполлон Бельведерский, Лаокоон, зал Ротонда с Порфировым бассейном, Гобеленовый зал, Сосновый двор, комнаты Рафаэля, Пинакотеку и другие. Вы осмотрите 22 зала (по 7–10 минут на каждый).

Сикстинская Капелла. Её ежедневно посещают около 25 тысяч туристов со всего мира, чтобы полюбоваться фресками Микеланджело. Здесь нельзя разговаривать, а также запрещено фотографировать и снимать видео.

Собор Святого Петра. Экскурсия внутри проводится по запросу и за доплату. Также вы можете осмотреть собор самостоятельно и при желании подняться на купол, с которого открывается захватывающий вид.

Организационные детали

Дресс-код для посещения Ватикана: плечи и колени должны быть прикрыты

Не берите большие рюкзаки (вам придётся оставить их в камере хранения). Можете взять с собой бутылку, чтобы набрать в Ватикане святую воду

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: