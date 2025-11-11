Добро пожаловать в мир римских фонтанов! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, где мы не только исследуем знаменитые фонтаны, такие как Фонтан Треви и Фонтан Четырех рек, но и откроем для себя скрытые жемчужины, расположенные на уютных узких улочках Рима.
Эти маленькие фонтанчики полны уникальности, и я уверена, что вы будете поражены их красотой и историей!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Во время нашей прогулки я поделюсь с вами захватывающими историями о каждом фонтане — от мифов и легенд до удивительных событий, которые происходили в их окружении. Вы узнаете, как каждый фонтан стал частью римской культуры и почему они так важны для местных жителей. Пятичасовая экскурсию пройдет на одном дыхании! Мы будем гулять по историческим улочкам, наслаждаться великолепием архитектуры и, конечно же, восхищаться потрясающими фонтанам. Не переживайте о том, что это долго — наша экскурсия будет полна открытий! Мы можем остановиться в уютном баре, выпить ароматный кофе и просто насладиться атмосферой этого удивительного города. Это отличный момент, чтобы перевести дух, обменяться впечатлениями и впитать в себя атмосферу Рима. Не забудьте взять с собой дополнительные аксессуары для фотосессии! Солнечные очки, яркие платки или шляпы сделают ваши снимки на фоне этих великолепных водных шедевров еще более красочными. Римские фонтаны — это настоящие свидетели истории, которые расскажут вам о Риме, его традициях и культуре. Готовьтесь к веселью и незабываемым моментам! Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем волшебный мир римских фонтанов!
Во все дни недели с 7:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан Наяд
- Фонтан Моисея
- Фонтаны на перекрестке 4 фонтанов
- Фонтан Пчел
- Фонтан Тритона
- Фонтан Пушечное ядро (холм Пинчо)
- Фонтаны на площади Народа
- Фонтан Художников
- Фонтан Бабуина
- Фонтан Баркачча
- Фонтан Треви
- Фонтан дел Факкино
- Фонтан Свадьба Венеции с морем
- Фонтан Шишка
- Фонтан Книг
- Фонтан Мавра
- Фонтан Четырех рек
- Фонтан Нептуна
- Фонтан Пушечное ядро (борго Пио)
- Фонтан Борго Пио
- Фонтан Тиара
- Фонтаны на площади Святого Петра (Ватикан)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza della Repubblica в ценре площади у фонтана
Завершение: Piazza di San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: Во все дни недели с 7:00 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пятичасовая экскурсия по римским фонтанам станет настоящим приключением! Не переживайте о длительности - я тщательно продумала каждый шаг нашего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом
- Мы будем не только любоваться великолепием фонтанов, но и делать регулярные остановки в уютных римских барах, где сможете отдохнуть, выпить ароматный кофе или попробовать местные деликатесы. Это идеальное время, чтобы набраться сил и насладиться атмосферой города, ведь Рим - это не только история, но и жизнь, которая кипит вокруг нас
- Я уверена, что вы будете долго вспоминать нашу экскурсию и истории, которые я вам расскажу. Каждая из них - это как капля воды в фонтане, весомая и полная жизни. Позвольте себе погрузиться в магию Рима, и я обещаю, что каждый момент нашей прогулки оставит незабываемый след в вашем сердце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
