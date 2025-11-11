Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в мир римских фонтанов! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, где мы не только исследуем знаменитые фонтаны, такие как Фонтан Треви и Фонтан Четырех рек, но и откроем для себя скрытые жемчужины, расположенные на уютных узких улочках Рима.



Эти маленькие фонтанчики полны уникальности, и я уверена, что вы будете поражены их красотой и историей!

Tatiana Ваш гид в Риме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Во все дни недели с 7:00 до 16:00 €187 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Во время нашей прогулки я поделюсь с вами захватывающими историями о каждом фонтане — от мифов и легенд до удивительных событий, которые происходили в их окружении. Вы узнаете, как каждый фонтан стал частью римской культуры и почему они так важны для местных жителей. Пятичасовая экскурсию пройдет на одном дыхании! Мы будем гулять по историческим улочкам, наслаждаться великолепием архитектуры и, конечно же, восхищаться потрясающими фонтанам. Не переживайте о том, что это долго — наша экскурсия будет полна открытий! Мы можем остановиться в уютном баре, выпить ароматный кофе и просто насладиться атмосферой этого удивительного города. Это отличный момент, чтобы перевести дух, обменяться впечатлениями и впитать в себя атмосферу Рима. Не забудьте взять с собой дополнительные аксессуары для фотосессии! Солнечные очки, яркие платки или шляпы сделают ваши снимки на фоне этих великолепных водных шедевров еще более красочными. Римские фонтаны — это настоящие свидетели истории, которые расскажут вам о Риме, его традициях и культуре. Готовьтесь к веселью и незабываемым моментам! Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем волшебный мир римских фонтанов! Важная информация: Пятичасовая экскурсия по римским фонтанам станет настоящим приключением! Не переживайте о длительности — я тщательно продумала каждый шаг нашего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом. Мы будем не только любоваться великолепием фонтанов, но и делать регулярные остановки в уютных римских барах, где сможете отдохнуть, выпить ароматный кофе или попробовать местные деликатесы. Это идеальное время, чтобы набраться сил и насладиться атмосферой города, ведь Рим — это не только история, но и жизнь, которая кипит вокруг нас. Я уверена, что вы будете долго вспоминать нашу экскурсию и истории, которые я вам расскажу. Каждая из них — это как капля воды в фонтане, весомая и полная жизни. Позвольте себе погрузиться в магию Рима, и я обещаю, что каждый момент нашей прогулки оставит незабываемый след в вашем сердце.

Во все дни недели с 7:00 до 16:00 Выбрать дату